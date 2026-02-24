Markenverzeichnis öffnen
"Diesel stinkt!" - Wie problematisch sind Dieselheizungen im Wohnmobil wirklich?

Dieselheizungen – Effizient oder Ärgernis?
Stinken Dieselheizungen zu extrem beim Camping?

Vorurteile gegen Dieselheizungen gibt es viele: "sie stinken", "die Abgasbelastung ist zu hoch" usw. Doch wo unterscheiden sich Mythos und Fakten? promobil klärt auf.

Veröffentlicht am 24.02.2026
Heizung, Heizung, Camping, Wohnmobil, Diesel, Test
Foto: Ingolf Pompe

"Ich möchte auf ein Thema aufmerksam machen, das viele Wintercamper betrifft – den Umgang von Campingplätzen mit Fahrzeugen, die über eine Dieselheizung verfügen." So beginnt ein Leserbrief, den promobil kürzlich erhalten hat. Absender Thomas Hohmann berichtet von einer verweigerten Winter-Reservierung – mit der Begründung, Dieselheizungen würden "mehr Abgase und Gerüche verursachen" und ein "erhöhtes Brand- und Sicherheitsrisiko" darstellen.

Hohmann hält dagegen: "Diese Argumentation erscheint uns weder sachlich noch zeitgemäß." Moderne Dieselheizungen seien "TÜV-geprüft und CE-zertifiziert", arbeiten sehr effizient, und "bei korrekter Installation sind weder übermäßige Geruchsbildung noch Brandrisiken zu befürchten". Bleibt die Frage:

Stinken ...
