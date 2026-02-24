"Diesel stinkt!" - Wie problematisch sind Dieselheizungen im Wohnmobil wirklich?

"Ich möchte auf ein Thema aufmerksam machen, das viele Wintercamper betrifft – den Umgang von Campingplätzen mit Fahrzeugen, die über eine Dieselheizung verfügen." So beginnt ein Leserbrief, den promobil kürzlich erhalten hat. Absender Thomas Hohmann berichtet von einer verweigerten Winter-Reservierung – mit der Begründung, Dieselheizungen würden "mehr Abgase und Gerüche verursachen" und ein "erhöhtes Brand- und Sicherheitsrisiko" darstellen.