Weinsberg CaraBus Fire 2027: wintertaugliche Isolierung, Schwenkbad und mehr Komfort

Ein recht niedriger Preis und eine grundsolide funktionale Ausstattung sind bekannte Eigenschaften von Campingbussen wie dem Weinsberg CaraBus Edtion Fire. Winterfestigkeit gehört aber nicht zu den Attributen dieser Fahrzeugklasse. Das könnte sich ab der Saison 2027 ändern. Für das Modelljahr 2027 überarbeitet Weinsberg das Modell umfassend: Eine neue einteilige Sandwichplatte unter dem Dach verbessert die Dämmung und Geräuschkulisse, ein Schwenkbad ersetzt die bisherige Nasszelle und der Innenraum erhält neue Materialien. Alle Neuerungen gelten auch für die designorientierte Grey Edition.

Am Fundament ändert Weinsberg nichts. Alle Grundrisse der Edition Fire basieren weiterhin auf dem Fiat Ducato. Weinsberg wird den CaraBus Edition Fire auch weiterhin in allen Längen herstellen, die das Basisfahrzeug hergibt: 541 cm, 599 cm und 636 cm. Neu für die Saison 2027: Die 160-PS-Variante des Kastenwagens ist optional wieder verfügbar, mit Schalt- und Automatik-Getriebe.

Einteiliges Sandwich-Dach: Campingbus wird wintertauglich Die technisch wichtigste Neuerung steckt über den Köpfen der Passagiere. Weinsberg ersetzt die bisherige Dachisolierung durch ein einteiliges Sandwich-Dach mit oben liegender Isolationsplatte und verbessert auch die Isolation an den Seitenwänden und der Schiebetür. Die Konstruktion soll mehrere Vorteile bringen: Der neue CaraBus Edition Fire soll besser gegen Kälte und Hitze isoliert sein. Winterreisen in die Alpen werden damit genauso komfortabel wie Sommertrips ans Mittelmeer. Außerdem reduziert die einteilige Bauweise Vibrationen und senkt so die Fahrgeräusche. Wer lange Strecken auf der Autobahn zurücklegt, profitiert von einer spürbar ruhigeren Kabine. Damit bleibt Weinsberg seiner Linie treu: mehr Komfort ab Werk, ohne den Preis nach oben zu treiben.

Neues Schwenkbad im Weinsberg CaraBus Edition Fire Auch im Sanitärbereich geht Weinsberg einen deutlichen Schritt nach vorne. Das bisherige Kompaktbad auf der Fahrerseite weicht einem neuen Schwenkbad. Camperinnen können die Wand des Sanitärbereichs über die Toilette schwenken, sodass eine kleine Dusche entsteht. Die blank weiße Kabine mit den schwarzen funktionalen Armaturen wirkt im Grundriss 600 ME zwar etwas eng, reicht jedoch zum Duschen aus. In der längeren Version 640 ME duscht es sich deutlich komfortabler. Weinsberg spricht von "cleverer Raumaufteilung und spürbar mehr Komfort im kompakten Format". Tatsächlich trifft das Vorschwenkbad einen Nerv: Zu kleine Bäder zählen seit Jahren zu den häufigsten Kritikpunkten in der Sechs-Meter-Klasse.

Dominic Vierneisel Das Schwenkbad ist im Wohnraum die entscheidende Neuheit im Weinsberg CaraBus Edition Fire - hier im Grundriss 640 ME zu sehen.

Innenraum: Holzprofile, Lümmelfunktion und neue Küche Im Wohnbereich setzt Weinsberg auf sichtbare Aufwertung. Der Möbelbau erhält Holzprofile, die dem Interieur eine wärmere, wertigere Anmutung verleihen. Bei den Sitzpolstern führt Weinsberg zwei neue Features ein: eine Lümmelfunktion, bei der sich die Sitzfläche ausziehen lässt, und eine herausnehmbare Lordosenstütze. Beides verbessert den Sitzkomfort auf der Fahrt und beim Verweilen im Wohnraum.

In der Küche tauscht Weinsberg die bisherige abgestufte Arbeitsplattenverlängerung gegen eine flächenbündige Lösung. Sie liegt plan mit der Arbeitsfläche, wirkt aufgeräumter und bietet stabileren Halt beim Schneiden und Vorbereiten.

Dominic Vierneisel Die Küche im neuen CaraBus hat eine bündige Erweiterung für die Arbeitsplatte.

Zur technischen Grundausstattung gehören neben dem Gaskocher mit zwei Flammen und dem Waschbecken noch ein kompakter Kompressor-Kühlschrank, die Truma Combi Heizung und eine Markise. Draufzahlen müssen Kunden dagegen für Extras wie das Aufstelldach mit zusätzlichen Schlafplätzen.

Sieben Grundrisse ab 59.490 Euro Weinsberg bietet den CaraBus Edition Fire in sieben Grundrissen an. Die Palette reicht vom kompakten 540 MQ mit 5,41 Metern Außenlänge bis zum 630 MEG mit 6,36 Metern. In vier Varianten befinden sich im Heck Querbetten und in zwei Längseinzelbetten. Teilweise gibt es optional Hubbetten dazu, und im MQH ein aufgesetztes Hochdach.

CaraBus Grey Edition Fire: der urbane Campervan

Dominic Vierneisel Die graue Lackierung ist das Markenzeichen des CaraBus Grey Edition Fire auch in der 600er-Variante.

Die Grey Edition ist technisch größtenteils identisch mit der normalen Edition Fire. Markantester Unterschied ist die graue Lackierung. Alle Neuerungen des Modelljahres 2027 gelten auch hier: Sandwich-Dach, Vorschwenkbad, neue Polster, neue Küche. Im CaraBus Grey Edition Fire 600 ME gibt es mit den manuell höhenverstellbaren Längseinzelbetten sogar eine Premiere. Dieses Feature ist in Weinsberg-Campingbussen neu. Wenngleich die Einzelbetten durch die Verbindungsstücke fast wie ein breites Doppelbett wirken. Dass es getrennte Betten sind, fällt nur auf, weil die Liegefläche auf der Beifahrerseite ein Stück länger ist. Dort reicht der Platz gerade so für Camper, die 190 cm groß sind.