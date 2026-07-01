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Campingbus zum Basistarif trotz verbesserter Ausstattung: Roller Team Livingstone (2027)

Roller Team Livingstone (2027)
Campingbus zum Basispreis mit besserer Ausstattung

Roller Team sortiert seine Campingbus-Baureihen Livingstone neu und macht sie für Einsteiger attraktiver.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.07.2026
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Roller Team, Livingstone 2, Premiere, Vorne
Foto: Roller Team

Reisemobile und Campingbusse wurden in den letzten Jahren immer teurer. Nun versuchen einige Hersteller, so auch Roller Team, die Spirale wieder ein Stück zurückzudrehen. Obwohl die Ausstattung an Assistenzsystemen bei neuen Modellen deutlich umfangreicher wird, da viele inzwischen Pflicht sind. Die zur neuen Saison überarbeiteten Baureihen Livingstone und Livingstone Advance verkauft der Hersteller ab der neuen Saison zu attraktiven Preisen. Livingstone Go und Livingstone Power Edition bleiben dagegen unverändert.

Roller Team, Livingstone 2, Premiere, Heck, Doppelbett
Roller Team

Die günstigste Baureihe Livingstone wird nun in der Neuauflage etwas günstiger angeboten. An den vier Grundrissen, ändert sich allerdings nichts.

Die Basisversion der günstigsten Baureihe Livingstone soll nun wieder weniger als 50.000 Euro kosten, die genauen Preise standen zum Redaktionsschluss aber noch nicht fest. Als Basis kommt dabei der Citroën Jumper mit 120-PS-Motor zum Einsatz. An den vier bekannten Grundrissen mit Längen von 5,41 bis 6,36 Metern ändert sich nichts. Das Interieur wurde überarbeitet, präsentiert sich hell und freundlich. Großen Luxus dürfen Campende in der Basisbaureihe natürlich nicht erwarten, doch nette und angenehme Details, wie etwa die kunstlederbezogene Blende an der Sitzgruppenwand oder das Fenster im Bad sind an Bord.

Roller Team, Livingstone Advance Duo, Premiere, Heck, Bett
Roller Team

Im Livingstone Advance Duo wird es nur noch vier der sechs Grundrisse geben.

Wer es schicker mag, greift zur Livingstone-Advance-Baureihe, die Roller Team auf Citroën oder Fiat anbietet. Die Modelle verzichten auf das Staufach über dem Fahrerhaus, bieten dafür ein großzügigeres Raumgefühl. Zudem gibt es erstmals ein Schwenkwandbad. Die Modellauswahl reduziert sich von sieben auf vier Grundrisse, es bleiben vor allem die längeren Varianten. Die Preise sollen um rund 1.000 Euro sinken.

Roller Team Livingstone im Überblick

Preis: ab unter 50.000 Euro

Basis: Citroën Jumper, Kastenwagen, Vorderradantrieb, ab 88 kW/120 PS

Gesamtgewicht: 3.500 kg

Länge/Breite/Höhe: 541,3–636,3/204/265 cm

Empfohlene Personenzahl: 2–4

Baureihe: Roller Team hat die Livingstone-Baureihe neu aufgestellt und etwas niedriger eingepreist. Vier Modelle von 5,41 bis 6,36 Meter stehen zur Wahl, dreimal mit Querdoppelbetten und einmal mit Längseinzelbetten im längsten Modell, Livingstone Duo.

Fazit

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