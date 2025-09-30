Chausson 797: Der Fiat Ducato ist 2026 zurück bei Chausson

Fiat ist zurück bei Chausson. Drei der insgesamt neun Grundrisse sind nun wahlweise auf Fiat- oder Ford-Transit-Basis erhältlich. Daneben sind drei Grundrisse neu im Programm. Einer davon ist der 797, den es nahezu baugleich auch als Challenger 317 gibt.

Vielfalt beim Basisfahrzeug Der 7,36 (Fiat) beziehungsweise 7,39 (Ford) Meter lange Teilintegrierte mit Einzelbetten im Heck startet bei rund 70.000 Euro auf Ford Transit und 72.500 Euro mit dem Fiat Ducato als Basis. Es gibt den Wagen in der Titanium Line (Ford) und Ultimate Line (Fiat).

Grundriss und Wohnraum Die Einzelbetten im Challenger 797 sind mit 90 cm erfreulich breit, mit 195 und 196 cm Länge aber eher kurz für ein so langes Fahrzeug. Dafür gibt es unter den hochklappbaren Lattenrosten gut zugängliche Kleiderschränke und weitere geräumige Staufächer. Und: Die Betten lassen sich bei Bedarf zur King-Size-Bett-großen Liegefläche zusammenbauen.

Ingolf-Pompe Die Einzelbetten im Heck sind 195 und 196 cm lang, mit 90 cm dafür komfortabel breit.



Das Raumbad lässt sich in beide Richtungen vom Rest des Wohnraums trennen, und man findet klassenübliche Raumverhältnisse vor. In der mit Plexiglastüren abtrennbaren Dusche ragt der Radkasten weit in die Duschwanne herein.

Gekocht wird auf zwei Flammen, und Küchenzubehör findet in Hängeschrank und Küchenblock ausreichend Platz. Eine Klapperweiterung am vorderen Ende der Küche sorgt für etwas mehr Arbeitsfläche, die ansonsten eher knapp ausfällt.

Gemütlich offen zeigt sich die große Face-to-face-Sitzgruppe. Hier finden vier Personen auch ohne Einbeziehung der Fahrerhaussitze bequem Platz und erreichen den Tisch mit mittig klappbarer Platte komfortabel. Über der Sitzgruppe hängt optional ein Hubbett (1.300 Euro/45 kg) mit einer Liegefläche von 190 x 140 cm.

Ausstattung und Pakete Entgegen der gelernten Tradition, dass diese Ausstattungslinien nahezu komplett ausgestattet sind, bedarf es im Modelljahr 2026 noch ein paar Kreuze in der Ausstattungsliste, um zum Beispiel eine Markise, Solaranlage oder eine Fliegengittertür mit auf Reisen nehmen zu können. Letztere sind im Zubehörpaket P enthalten, das 3.000 Euro kostet.

Genauso viel kostet das Pack Arctic, das sich für alle lohnt, die gerne im Winter unterwegs sind. Damit gibt es unter anderem einen isolierten und beheizten Abwassertank, Isomatten außen, eine Fußbodenheizung und eine Diesel-verstärkte Heizung.

Das hier gezeigte Fahrzeug, das wir auf dem Caravan Salon 2025 fotografiert haben, hat außerdem ein Fiat-Paket mit Lenkrad in Lederoptik und 16-Zoll-Alufelgen für 1.000 Euro und einen 180-PS-Motor für 2.500 Euro Aufpreis an Bord. Dadurch wird das 8-Gang-Automatikgetriebe für 3.500 Euro obligatorisch. Mit vielen weiteren Paketen kommt das kostet das Ausstellungsfahrzeug 83.095 Euro.