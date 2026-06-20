Retro-Camping-Vibes zum Schnäppchen-Preis: Hymer-Oldtimer 650 BS auf Kleinzanzeigen

Auf kleinanzeigen.de findet sich zurzeit ein besonderes Schmuckstück: der Hymer S 650 aus dem Jahr 1980. Dieser klassische Integrierte auf Mercedes-T1-Basis ist ein echtes Schmuckstück und bietet trotz seiner 46 Jahre erstaunlich viel Komfort.

Im Heck des Hymer-Oldtimers steht ein Festbett (200 x 140 cm), in der Fahrzeugmitte eine vollwertige Nasszelle mit Dusche und eine gut ausgestattete Küche mit 73-Liter-Kühlschrank. Die Truma-Gasheizung sorgt für Wärme, zwei Wassertanks für Autarkie. Zur damaligen Zeit wurde dieses Paket in den Prospekten als Luxus-Ausstattung ausgewiesen.

Stilvolles Design innen wie außen Im Innenraum werden Camperinnen und Camper sogleich von einer warmen und gemütlichen Atmosphäre empfangen. Alle Schränke und Türen sind in einer schönen Holzoptik gehalten, die Fenster werden von Gardinen geschmückt und Polstermuster, wie sie heute völlig undenkbar wären, machen den Oldtimer-Charme komplett.

Das Schlafzimmer im Heck ermöglicht dank drei Fenstern einen Panoramablick vom Bett nach draußen. Klassische Hängeschränke sorgen für ein gutes Stauraumangebot, und wieder zieren farbige Vorhänge und Gardinen die Fenster.

kleinanzeigen.de/Marcus Polstermuster, Gardinen und viel Holz machen den Oldtimer-Charme aus.



Im Gegensatz zu modernen Modellen ist das Bad natürlich einfacher gehalten, bietet mit Spiegelschrank, Stahlwaschbecken, Chemie-WC und Dusche aber trotzdem alles Nötige für den Campingurlaub. In der Küche gibt es zwei Gaskocher, ebenfalls ein Becken aus Stahl sowie weiteren Stauraum. Abstriche müssen Camperinnen und Camper bei Details wie der Steckdosenversorgung machen, denn der 650 BS verfügt lediglich über zwei 220-V-Anschlüsse, die jedoch von immerhin fünf 12-V-Autosteckern ergänzt werden.

Dieser Oldie fällt auf jedem Campingplatz auf Noch außergewöhnlicher als der gemütliche Innenraum ist jedoch das äußere Erscheinungsbild des Hymer 650 BS. Das kastige Design des creme-farbenen, vollintegrierten Mercedes-Ausbaus ist typisch für die Achtziger Jahre. Der Oldtimer zieht garantiert auf jedem Campingplatz alle Blicke auf sich und hebt sich wirklich deutlich vom modernen Ducato-Mainstream ab.

Mit 86-PS-Benzinmotor und 194.000 km Laufleistung ist der Oldtimer noch einsatzbereit und kann bis zu 6 Insassen befördern. Die ISRI-Pilotensitze, ein Träger für 3 Fahrräder und die Anhängerkupplung runden das Gesamtpaket ab.

kleinanzeigen.de/Marcus Das Bett mit Rundumblick ist das Herzstück des 650 BS.



Preislich liegt das Angebot zurzeit bei 7.900 Euro – eine seltene Gelegenheit für Oldtimer-Fans, ein authentisches Stück deutscher Wohnmobil-Geschichte zu erwerben. Im Erscheinungsjahr 1980 kostete das Modell 65.470 DM (33.470 Euro) und bildete so das Mittelfeld der damaligen Hymer-Modellpalette.

Ähnliche Oldtimer-Modelle finden Sie auch auf caraworld.de.

Fahrzeugdetail: Hymer 650 BS (Baujahr 1980) Motor: Benzin, 4-Gang-Schaltgetriebe, 63 kW, 85 PS

Benzin, 4-Gang-Schaltgetriebe, 63 kW, 85 PS L /B/H: 6.580/2.160/2.700 mm

6.580/2.160/2.700 mm Eigengewicht: 2.630 kg

2.630 kg Zul. Gesamtgewicht: 3.200 kg

3.200 kg Sitzplätze: 6