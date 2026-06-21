Outdoor-Küche fürs Camping: Was Sie wirklich brauchen fürs Kochen im Freien

Bei unserer Leserwahl-Befragung haben wir es schwarz auf weiß: Viele Camper, vor allem Caravaner, lieben es, draußen zu kochen – am liebsten mit richtig viel Komfort. Der gute alte Grill ist klasse, aber eine mobile Outdoor-Küche macht das Kochen vor dem Wohnwagen oder im Vorzelt noch viel entspannter.

Damit alles reibungslos läuft, braucht es ein paar Basics: einen Wasserkanister oder -anschluss, Strom oder Gas für den Herd. Je nach Gusto kommen Gas- oder Induktionsherd, kompakte Küchengeräte, Kaffeemaschine oder sogar Airfryer und Thermomix dazu. Das Herzstück jeder gelungenen Kombüse vor dem Campingfahrzeug ist aber die Outdoor-Küche selbst – mit Spülbecken, Arbeitsfläche in Stehhöhe, Herdplatz und Staufächern für Geschirr, Besteck und Vorräte.

6 Outdoor-Küchen für Camper: von stylish bis stabil Wir stellen sechs Outdoor-Küchen vor, die sich perfekt fürs Camping eignen – von robust bis edel, von mobil bis stationär.

1. Bo-Camp Kochinsel Industrial Style "Hubbard"

Bo-Camp Bo-Camp Kochinsel



Diese Küche ist der robuste Alleskönner für Camper, die Wert auf Langlebigkeit und Stil legen – der coole Industrial-Look macht sie zum Hingucker unter der Markise. Mit hitzebeständiger Platte und sechs Fächern wird Kochen zum organisierten Vergnügen, auch wenn eine Spüle fehlt.

Preis: ca. 120–155 €

ca. 120–155 € Material: Aluminium, 600D-Polyester, hitzebeständige Tischplatte

Aluminium, 600D-Polyester, hitzebeständige Tischplatte Maße: 104 x 48 cm (Arbeitsfläche), Höhe verstellbar

104 x 48 cm (Arbeitsfläche), Höhe verstellbar Gewicht: 11,5 kg

11,5 kg Kaufen: Hier können Sie die Bo-Camp Kochinsel bestellen Sehr robust und wetterfest, ideal für häufige Camper

Industrieller Look, passt zu modernen und urbanen Camping-Stilen

Sechs praktische Ablagefächer, viel Stauraum

Hitzebeständige, wasserfeste Arbeitsplatte – perfekt für den Gasherd

Verstellbare Füße für unebene Böden

Etwas sperrig, braucht Platz im Vorzelt oder unter der Markise

Kein integriertes Spülbecken

Für wen? Camper, die Wert auf Langlebigkeit und viel Stauraum legen – und auf einen coolen Industrial-Look stehen

2. Brunner Drive In Black

Brunner ​Brunner Drive In Black



Hier trifft moderne Eleganz auf praktische Features wie Spülbecken und Windschutz – perfekt für alle, die unterwegs nicht auf Komfort verzichten wollen. Die MDF-Platte ist zwar nicht ganz wetterfest, aber die verstellbaren Füße machen jeden Untergrund zum Küchenboden.

Preis: ca. 155–195 €

ca. 155–195 € Material: MDF mit Aluminiumrand, Aluminiumgestell, Polyester

MDF mit Aluminiumrand, Aluminiumgestell, Polyester Maße: 100 x 50 x 78/128,5 cm

100 x 50 x 78/128,5 cm Gewicht: ca. 15 kg

ca. 15 kg Kaufen: Hier können Sie die Brunner Drive In Black bestellen Sehr stabil und langlebig, MDF-Platte ist robust und pflegeleicht

Integriertes Spülbecken und Windschutz

Verstellbare Füße, Aufhängehaken für Küchenutensilien

Passt perfekt unter die Markise oder ins Vorzelt

Schicker, moderner Look

Etwas schwerer als andere Modelle

MDF ist nicht ganz so wetterfest wie Aluminium oder Kunststoff

Für wen? Camper, die eine komplette Küchenlösung mit Spüle suchen und Wert auf Design legen.

3. Brunner Elùtop Compack Cube

Brunner ​Brunner Elùtop Compack Cube



Leicht, kompakt und blitzschnell aufgebaut – diese Küche ist der ideale Begleiter für Vanlifer und Minimalisten, die Platz sparen und trotzdem nicht auf Stauraum verzichten wollen. Wer eine Spüle braucht, muss allerdings selbst Hand anlegen.

Preis: ca. 165–190 €

ca. 165–190 € Material: Wabenmaterial (leicht, stabil), Aluminiumgestell

Wabenmaterial (leicht, stabil), Aluminiumgestell Maße: 65 x 45 x 58/81 cm

65 x 45 x 58/81 cm Gewicht: 10,8 kg

10,8 kg Kaufen: Hier können Sie die Brunner Elútop Outdoor-Küche bestellen Vorteile:

Sehr leicht und kompakt, ideal für Vanlife und kleine Vorzelte

Schnelle Aufbauzeit, platzsparend verstaubar

Moderne Optik, passt zu minimalistischen Campern

Mehrere Ablagefächer für Geschirr und Vorräte

Weniger Stauraum als größere Modelle

Kein Spülbecken integriert

Für wen? Camper, die mobil bleiben wollen und eine leichte, platzsparende Lösung suchen.

4. Berger Campingküche XL

Fritz Berger ​Berger Campingküche XL



Die preiswerte Lösung für Camper, die viel Stauraum und eine stabile Arbeitsfläche suchen – die rollbare Alu-Platte und die drei Gewebeschränke machen sie zum echten Platzwunder. Einziges Manko: Wer spülen will, muss improvisieren.

Preis: ca. 110–140 €

ca. 110–140 € Material: Eloxiertes Alu-Rundrohr, rollbare Alu-Arbeitsplatte, Gewebeschränke

Eloxiertes Alu-Rundrohr, rollbare Alu-Arbeitsplatte, Gewebeschränke Maße: 100 x 50 x 80 cm

100 x 50 x 80 cm Gewicht: ca. 10,5 kg

ca. 10,5 kg Kaufen: Hier können Sie die Berger Campingküche XL bestellen Sehr stabil und langlebig, einfache Montage

Drei Gewebeschränke mit Reißverschluss, viel Stauraum

Rollbare Arbeitsplatte, zwei seitliche Ablagen

Günstiger Preis für die gebotene Qualität

Kein Spülbecken

Gewebeschränke sind nicht ganz so robust wie Hartschalen

Für wen? Camper, die eine preiswerte, stabile Lösung mit viel Stauraum suchen.

5. Camplife Capri Deluxe

Camplife ​Camplife Capri Deluxe



Durchdacht, kompakt und mit integrierter Spülschüssel – diese Küche ist der heimliche Star für alle, die unterwegs nicht auf Ordnung verzichten wollen. Der Aufbau braucht etwas Übung, aber dann wird Kochen zum Kinderspiel.

Preis: ca. 170–200 €

ca. 170–200 € Material: Aluminiumgestell, Polyester, beschichtete Arbeitsplatte

Aluminiumgestell, Polyester, beschichtete Arbeitsplatte Maße: 80 x 50 x 80 cm

80 x 50 x 80 cm Gewicht: ca. 13 kg

ca. 13 kg Kaufen: Hier können Sie die Camplife Capri Deluxe bestellen Vorteile:

Sehr durchdachter Stauraum, zwei separate Fächer mit Reißverschluss

Integrierte Spülschüssel, praktische Arbeitshöhe

Stabil und belastbar (bis 30 kg)

Passt in fast jeden Kofferraum

Etwas teurer als einfache Modelle

Aufbau erfordert etwas Übung

Für wen? Camper, die eine kompakte, aber vollständige Küchenlösung mit Spüle suchen.

6. Enders Modul Uniq 4

Enders ​Enders Modul Uniq 4



Edel, stabil und mit Gasflaschenhalterung – diese Küche ist die erste Wahl für Dauercamper und alle, die Wert auf hochwertige Materialien legen. Der Preis ist happig, aber wer Qualität will, bekommt hier ein echtes Statement-Stück für die Outdoor-Küche oder die heimische Terrasse.

Preis: ca. 480–550 Euro

ca. 480–550 Euro Material: Edelstahl, Bambusarbeitsplatte, Gasflaschenhalterung

Edelstahl, Bambusarbeitsplatte, Gasflaschenhalterung Maße: 77 x 58 / 92,5 cm

77 x 58 / 92,5 cm Gewicht: ca. 25 kg

ca. 25 kg Kaufen: Hier können Sie das Enders Outdoor-Küchenmodul bestellen Sehr hochwertige Verarbeitung, edles Design

Integrierte Gasflaschenhalterung, ideal für Dauercamper

Große Arbeitsfläche, viel Platz für Zubehör

Extrem stabil und wetterfest

Sehr teuer und schwer, eher für stationären Einsatz

Kein Spülbecken integriert

Für wen? Dauercamper und alle, die eine hochwertige, langlebige Outdoor-Küche suchen.