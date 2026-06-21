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Outdoor-Küche fürs Camping: Was Sie wirklich brauchen fürs Kochen im Freien

Outdoor-Küchen fürs Camping
So entsteht ein luftiger Kochplatz im Freien

Warum noch drinnen kochen, wenn es draußen so viel schöner ist? Diese Outdoor-Küchen machen Schluss mit Chaos und Enge im Camper.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.06.2026
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Küchenbox, Capri Deluxe, Campingszene, Hip, Vorzeltteppich, Vanlife, Bus
Foto: Camplife

Bei unserer Leserwahl-Befragung haben wir es schwarz auf weiß: Viele Camper, vor allem Caravaner, lieben es, draußen zu kochen – am liebsten mit richtig viel Komfort. Der gute alte Grill ist klasse, aber eine mobile Outdoor-Küche macht das Kochen vor dem Wohnwagen oder im Vorzelt noch viel entspannter.

Damit alles reibungslos läuft, braucht es ein paar Basics: einen Wasserkanister oder -anschluss, Strom oder Gas für den Herd. Je nach Gusto kommen Gas- oder Induktionsherd, kompakte Küchengeräte, Kaffeemaschine oder sogar Airfryer und Thermomix dazu. Das Herzstück jeder gelungenen Kombüse vor dem Campingfahrzeug ist aber die Outdoor-Küche selbst – mit Spülbecken, Arbeitsfläche in Stehhöhe, Herdplatz und Staufächern für Geschirr, Besteck und Vorräte.

6 Outdoor-Küchen für Camper: von stylish bis stabil

Wir stellen sechs Outdoor-Küchen vor, die sich perfekt fürs Camping eignen – von robust bis edel, von mobil bis stationär.

1. Bo-Camp Kochinsel Industrial Style "Hubbard"

Bo-Camp Kochinsel, Camping-Faltschrank aufgebaut
Bo-Camp

Bo-Camp Kochinsel

Diese Küche ist der robuste Alleskönner für Camper, die Wert auf Langlebigkeit und Stil legen – der coole Industrial-Look macht sie zum Hingucker unter der Markise. Mit hitzebeständiger Platte und sechs Fächern wird Kochen zum organisierten Vergnügen, auch wenn eine Spüle fehlt.

  • Preis: ca. 120–155 €
  • Material: Aluminium, 600D-Polyester, hitzebeständige Tischplatte
  • Maße: 104 x 48 cm (Arbeitsfläche), Höhe verstellbar
  • Gewicht: 11,5 kg
  • Kaufen: Hier können Sie die Bo-Camp Kochinsel bestellen

 Sehr robust und wetterfest, ideal für häufige Camper
 Industrieller Look, passt zu modernen und urbanen Camping-Stilen
 Sechs praktische Ablagefächer, viel Stauraum
 Hitzebeständige, wasserfeste Arbeitsplatte – perfekt für den Gasherd
 Verstellbare Füße für unebene Böden

 Etwas sperrig, braucht Platz im Vorzelt oder unter der Markise
 Kein integriertes Spülbecken

Für wen? Camper, die Wert auf Langlebigkeit und viel Stauraum legen – und auf einen coolen Industrial-Look stehen

2. Brunner Drive In Black

Brunner Drive In Black Küchenbox, aufgebauter Küchenschrank, Kocher, Utensilien, Topf, Teller
Brunner

​Brunner Drive In Black

Hier trifft moderne Eleganz auf praktische Features wie Spülbecken und Windschutz – perfekt für alle, die unterwegs nicht auf Komfort verzichten wollen. Die MDF-Platte ist zwar nicht ganz wetterfest, aber die verstellbaren Füße machen jeden Untergrund zum Küchenboden.

  • Preis: ca. 155–195 €
  • Material: MDF mit Aluminiumrand, Aluminiumgestell, Polyester
  • Maße: 100 x 50 x 78/128,5 cm
  • Gewicht: ca. 15 kg
  • Kaufen: Hier können Sie die Brunner Drive In Black bestellen

 Sehr stabil und langlebig, MDF-Platte ist robust und pflegeleicht
 Integriertes Spülbecken und Windschutz
 Verstellbare Füße, Aufhängehaken für Küchenutensilien
 Passt perfekt unter die Markise oder ins Vorzelt
 Schicker, moderner Look

 Etwas schwerer als andere Modelle
 MDF ist nicht ganz so wetterfest wie Aluminium oder Kunststoff

Für wen? Camper, die eine komplette Küchenlösung mit Spüle suchen und Wert auf Design legen.

3. Brunner Elùtop Compack Cube

Brunner Elutop Compack Cube Campingküche, aufgebaut
Brunner

​Brunner Elùtop Compack Cube

Leicht, kompakt und blitzschnell aufgebaut – diese Küche ist der ideale Begleiter für Vanlifer und Minimalisten, die Platz sparen und trotzdem nicht auf Stauraum verzichten wollen. Wer eine Spüle braucht, muss allerdings selbst Hand anlegen.

Vorteile:

 Sehr leicht und kompakt, ideal für Vanlife und kleine Vorzelte
 Schnelle Aufbauzeit, platzsparend verstaubar
 Moderne Optik, passt zu minimalistischen Campern
 Mehrere Ablagefächer für Geschirr und Vorräte

 Weniger Stauraum als größere Modelle
 Kein Spülbecken integriert

Für wen? Camper, die mobil bleiben wollen und eine leichte, platzsparende Lösung suchen.

4. Berger Campingküche XL

Berger Campingküche XL, Outdoor-Küche im Einsazt, Gasherd, Windschutz, Topf, Licht, Gläser
Fritz Berger

​Berger Campingküche XL

Die preiswerte Lösung für Camper, die viel Stauraum und eine stabile Arbeitsfläche suchen – die rollbare Alu-Platte und die drei Gewebeschränke machen sie zum echten Platzwunder. Einziges Manko: Wer spülen will, muss improvisieren.

  • Preis: ca. 110–140 €
  • Material: Eloxiertes Alu-Rundrohr, rollbare Alu-Arbeitsplatte, Gewebeschränke
  • Maße: 100 x 50 x 80 cm
  • Gewicht: ca. 10,5 kg
  • Kaufen: Hier können Sie die Berger Campingküche XL bestellen

 Sehr stabil und langlebig, einfache Montage
 Drei Gewebeschränke mit Reißverschluss, viel Stauraum
 Rollbare Arbeitsplatte, zwei seitliche Ablagen
 Günstiger Preis für die gebotene Qualität

 Kein Spülbecken
 Gewebeschränke sind nicht ganz so robust wie Hartschalen

Für wen? Camper, die eine preiswerte, stabile Lösung mit viel Stauraum suchen.

5. Camplife Capri Deluxe

Camplife Capri Deluxe Küchenbox, aufgestellt, vor Wohnmobil, Kühlbox
Camplife

​Camplife Capri Deluxe

Durchdacht, kompakt und mit integrierter Spülschüssel – diese Küche ist der heimliche Star für alle, die unterwegs nicht auf Ordnung verzichten wollen. Der Aufbau braucht etwas Übung, aber dann wird Kochen zum Kinderspiel.

  • Preis: ca. 170–200 €
  • Material: Aluminiumgestell, Polyester, beschichtete Arbeitsplatte
  • Maße: 80 x 50 x 80 cm
  • Gewicht: ca. 13 kg
  • Kaufen: Hier können Sie die Camplife Capri Deluxe bestellen

Vorteile:

 Sehr durchdachter Stauraum, zwei separate Fächer mit Reißverschluss
 Integrierte Spülschüssel, praktische Arbeitshöhe
 Stabil und belastbar (bis 30 kg)
 Passt in fast jeden Kofferraum

 Etwas teurer als einfache Modelle
 Aufbau erfordert etwas Übung

Für wen? Camper, die eine kompakte, aber vollständige Küchenlösung mit Spüle suchen.

6. Enders Modul Uniq 4

Enders Modul Uniq 4 Outdoorküchemmodul, Bambusarbeitsplatte, Lenkrollen, Unterschrank
Enders

​Enders Modul Uniq 4

Edel, stabil und mit Gasflaschenhalterung – diese Küche ist die erste Wahl für Dauercamper und alle, die Wert auf hochwertige Materialien legen. Der Preis ist happig, aber wer Qualität will, bekommt hier ein echtes Statement-Stück für die Outdoor-Küche oder die heimische Terrasse.

  • Preis: ca. 480–550 Euro
  • Material: Edelstahl, Bambusarbeitsplatte, Gasflaschenhalterung
  • Maße: 77 x 58 / 92,5 cm
  • Gewicht: ca. 25 kg
  • Kaufen: Hier können Sie das Enders Outdoor-Küchenmodul bestellen

 Sehr hochwertige Verarbeitung, edles Design
 Integrierte Gasflaschenhalterung, ideal für Dauercamper
 Große Arbeitsfläche, viel Platz für Zubehör
 Extrem stabil und wetterfest

 Sehr teuer und schwer, eher für stationären Einsatz
 Kein Spülbecken integriert

Für wen? Dauercamper und alle, die eine hochwertige, langlebige Outdoor-Küche suchen.

Fazit