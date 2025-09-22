Hartschalen-Dachzelt mit cleverem Faltmechanismus: Vickywood Maple 155

Mit dem Maple 155 bringt Vickywood eine spannende Neuheit ins Dachzelt-Sortiment. Das leichte Faltzelt im Hartschalenkoffer kombiniert hohe Bedienfreundlichkeit mit cleverer Technik und macht den Campingaufbau so komfortabel wie nie.

Einfache Handhabung Schon beim ersten Handling zeigt sich der große Vorteil: Der Auf- und Abbau gelingt komplett ohne Stangen oder Stopfen. Dank hochwertiger Gasdruckdämpfer öffnet sich das Dachzelt nahezu von selbst, und auch das Zuklappen erfolgt sanft und kontrolliert.

Die mitgelieferte Leiter übernimmt dabei gleich eine Doppelfunktion: Sie dient nicht nur als Zugang, sondern hilft beim Zusammenfalten und rastet anschließend platzsparend auf der Oberseite der Hartschale ein. So läuft man nicht Gefahr, sie im Kofferraum zu vergraben. Gesichert wird alles durch einen neuen 1-Click-Lock-Verschluss, der sich mit nur einer Hand bedienen lässt.

Unter 70 kg dank neuer Leichtbauweise Auch bei der Konstruktion beschreitet Vickywood neue Wege. Anstelle der bekannten Alu-Honeycomb-Platten kommt beim Maple 155 ein neuartiges Leichtbaumaterial zum Einsatz, das Gewicht spart und dennoch stabil bleibt. Mit 68,5 Kilogramm inklusive Leiter gehört das Modell zu den leichteren Dachzelten seiner Klasse. Eingeklappt misst es 123 × 155 × 27,5 cm, aufgeklappt entsteht eine Liegefläche von 245 × 140 cm – ideal für zwei Personen.

Panoramamodus und passive Belüftung

Philipp Heise Ausblick zu allen Seiten und passive Belüftungsöffnung mit Regenschutz.

Besonders reizvoll ist der Panorama-Modus, der durch große Öffnungen mit Gaze an beiden Seiten sowie am Rücken des Zeltes ermöglicht wird. Zusätzlich sorgt eine regensichere Belüftung für frische Luft im Inneren. Die Formgebung mit gerundetem Rücken und halbrunden Seiten verleiht dem Zelt zudem eine moderne Optik.

Preis und Zusatzausstattung Optional lässt sich das Maple 155 mit Vorzelt, Thermo-Innenzelt oder Sonnensegel erweitern, sodass es je nach Einsatz flexibel bleibt. Mit einem Preis von 2.790 Euro positioniert Vickywood das neue Modell im attraktiven Mittelfeld. Für einen ähnlichen Preis bieten Vickywood auch ihr zweites neues Dachzelt Hazel 130 an.