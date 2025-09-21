Campernews auf Youtube: Das große Klo-Duell und die heißesten Messe-News 2025

Folge 1: In den CLEVER CAMPEN Campernews bringen die Hosts Christian Becker und Philipp Heise gemeinsam mit Markus Wolf von Fan4Van die wichtigsten Nachrichten, Trends und Gerüchte aus der Camping-Branche auf den Tisch. In der ersten Folge direkt von der Messe Caravan Salon Düsseldorf geht es heiß her – von einem Camper-Skandal, über spannende Neuheiten bis hin zur großen Toiletten-Debatte.