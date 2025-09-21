Campernews auf Youtube: Das große Klo-Duell und die heißesten Messe-News 2025

Folge 1: In den CLEVER CAMPEN Campernews bringen die Hosts Christian Becker und Philipp Heise gemeinsam mit Markus Wolf von Fan4Van die wichtigsten Nachrichten, Trends und Gerüchte aus der Camping-Branche auf den Tisch. In der ersten Folge direkt von der Messe Caravan Salon Düsseldorf geht es heiß her – von einem Camper-Skandal, über spannende Neuheiten bis hin zur großen Toiletten-Debatte.
Branchen-Insights & Geheimnisse
Die Runde lüftet exklusive Details aus der Branche:
- Der Bürstner-Skandal: Auf der Messe sorgt die Ähnlichkeit zwischen dem Grundriss des neuen Bürstner Signature und dem des Niesmann & Bischoff iSmove für Aufsehen. Markus Wolf hakt direkt beim Bürstner-Geschäftsführer Hubert Brandl nach und erfährt das überraschende Geheimnis hinter der Kopie.
- VW vs. MAN: Der VW Crafter hat nur noch 163 PS, aber der baugleiche MAN TGE erhält bald eine 204-PS-Variante per Chiptuning – mit voller Garantie! Ein deutlicher Vorteil für den MAN.
- Vorteile bei VW: Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert 20 Jahre California Beach mit einem Sondermodell und attraktiven Preisvorteilen von bis zu 4.600 Euro für Beach, Coast und Ocean Modelle.
- Globale Camping-Möglichkeiten: Wer keinen eigenen Camper hat, kann beim bekannten Vermieter Roadsurfer nun auch in Australien ein Fahrzeug mieten, denn der möchte sein Angebot dorthin erweitern.
Neues aus der Fahrzeugwelt & die Macht der Namen
Was steckt hinter den neuen Marken und Namensgebungen? Die Experten-Runde erklärt das System:
- Zwillings-Marken: Neue Marken wie Corigon der Hymer-Gruppe oder die identischen Fahrzeuge von Chausson und Challenger sind eine Strategie, um das Händlernetz zu verdichten. Die Modelle unterscheiden sich oft nur in Details wie Farben oder Innenausstattung.
- Namenspatzer: Kurioses gibt es bei den Namen. Der neue Oberklasse-Frankia musste in letzter Minute von Next zu Noctra umbenannt werden. Auch der Campingbus Columbia von Hymer wurde in Redwood umgetauft, weil ein großer Bekleidungshersteller die Namensrechte besaß.
Geniale Gadgets & die Mystery Box
Ohne das richtige Zubehör wäre Camping nur halb so spannend. Unsere Experten präsentieren einige Highlights:
- Beiboote: Um am Urlaubsort mobil zu sein setzen immer mehr Camper auf E-Roller oder E-Scooter. Ein besonderes Highlight ist ein kleines, wendiges Mini-Motorrad, das Markus und Philipp direkt auf der Messe testen.
- Innovative Technik von Ective: Der Zubehör-Spezialist zeigt eine Solar-Markise und die erste 700-Amperestunden-Untersitzbatterie.
- Das große Klo-Duell: Im Hauptthema der Sendung diskutieren die drei über ihre ganz persönlichen Toilettensysteme. Christian schwört auf die klassische Kassettentoilette, Philipp auf die nachhaltige Trockentrenntoilette und Markus auf die hygienische Verschweißtoilette. Ein spannender Einblick in die Vor- und Nachteile der Systeme. Hier verraten unsere Leserinnen und Leser: Welche Toilette bevorzugen Sie?
- Die Mystery Box: Als Krönung enthüllt Philipp eine brandneue Innovation: Einen Einsatz für bestehende Kassetten-Toiletten, der diese in eine Art Trockensystem verwandelt. Ein Produkt, das die Vorteile beider Welten vereint.
Jetzt das Video ansehen und nichts verpassen!