Bis zu 60 % Rabatt: diese Campingzubehör-Schnäppchen lohnen sich zum Saisonstart richtig!

Das Reisemobil wird aus dem Winterschlaf geholt, die ersten Sonnenstrahlen locken – höchste Zeit für ein Ausrüstungs-Update! Wer jetzt clever kauft, kann pünktlich zum Saisonauftakt richtig Geld sparen. Ob essenzielles Sanitärzubehör, smarte Gewicht-Spar-Lösungen oder ein großes Upgrade bei der Bordelektronik: Wir haben die spannendsten Deals für Sie herausgefiltert.
1. Jetzt günstig die Vorräte aufstocken: Toilettenzusätze und Reiniger
Der Frühjahrsputz im Camper steht an und auch die Chemie-Toilette verlangt nach frischen Vorräten. Besonders beliebt und praktisch in der Handhabung sind vorportionierte Sachets.
Berger Fresh Blue Sachets Sanitärzusatz (15 Tabs)
- Starke Leistung gegen Gerüche mit ca. 5 Tagen Wirkdauer pro Sachet. Aktuell zu einem echten Kampfpreis.
- Preis: 9,99 Euro (statt 17,99 Euro)
- Ersparnis: 8,00 Euro (44 %)
Thetford Aqua Kem Blue Sachets (15 Tabs)
- Der bewährte Marken-Klassiker für die Kassettentoilette.
- Preis: 13,99 Euro (statt 19,95 Euro)
- Ersparnis: 5,96 Euro (30 %)
Berger Fresh Blue Fäkalientankzusatz flüssig (2,5 Liter)
- Wer lieber individuell dosiert, greift zur klassischen Flüssig-Variante.
- Preis: 7,99 Euro (statt 9,99 Euro)
- Ersparnis: 2,00 Euro (20 %)
Berger Eco Clean Spülwasserkonzentrat (1 Liter)
- Die umweltfreundliche Alternative schont die Natur und hält das System frisch.
- Preis: 14,99 Euro (statt 18,99 Euro)
- Ersparnis: 4,00 Euro (21 %)
awiwa Oxi Frischwassertankreiniger (500 g)
- Beseitigt verlässlich Ablagerungen.
- Preis: 17,99 Euro (statt 19,95 Euro)
Ersparnis: 2,00 Euro (10 %)
2. Smarte Helfer und Technik-Updates zum Sparpreis
Smarte Gadgets und clevere Helfer machen den Camping-Alltag deutlich entspannter. Wer veraltetes, zu schweres oder kaputtes Zubehör jetzt durch moderne Upgrades ersetzt, schont auf dem Stellplatz nicht nur die Nerven, sondern dank starker Saisonstart-Rabatte auch die Reisekasse.
Peggy Peg Starter Kit Schraubheringe-Set (84-tlg.)
- Praktisch und oft unterschätzt: Fester Teil der promobil-Erstausstattung und der Retter bei jedem Vorzelt-Aufbau!
- Preis: 64,99 Euro (statt 81,95 Euro)
- Ersparnis: 16,96 Euro (21 %)
Truma Gas Füllstandsmessgerät LevelControl
- Den Füllstand der Gasflasche bequem auf dem Smartphone ablesen statt raten. Ein geniales Update für die neue Saison.
- Preis: 155,00 Euro (statt 179,00 Euro)
- Ersparnis: 24,00 Euro (13 %)
3. Gewichts-Tuning fürs Wohnmobil: Jedes Kilo zählt!
Wer hier optimiert, hat mehr Zuladungsreserven für den Urlaub und fährt sicherer.
Alugas Aluminium-Gasflasche 11 kg (zum Befüllen)
- Perfekt, um Gewicht zu sparen. Bringt deutlich weniger auf die Waage als herkömmliche Stahlflaschen.
- Preis: 139,00 Euro (statt 174,95 Euro)
- Ersparnis: 35,95 Euro (20 %)
Berger Caravan-Fahrzeugwaage bis 1.500 kg
- So lässt sich vor der Abfahrt exakt überprüfen, ob man genug abgespeckt hat, um nicht überladen unterwegs zu sein.
- Preis: 97,99 Euro (statt 159,00 Euro)
- Ersparnis: 61,01 Euro (38 %)
4. Alles bleibt an seinem Platz: Silwy Magnetsystem jetzt günstiger!
Klapperndes Geschirr im Schrank war gestern. Das clevere Magnetsystem von Silwy sorgt für Ruhe während der Fahrt und hält Gläser bombensicher an ihrem Platz. Ideal, um die Küchenzeile weiter zu optimieren.
Silwy Magnet Power-Bundle XXL
- Das Rundum-sorglos-Paket für Einsteiger.
- Preis: 49,99 Euro (statt 59,95 Euro)
- Ersparnis: 9,96 Euro (17 %)
Silwy Magnet-Kristallgläser mit Untersetzer (4-tlg., 400 ml)
- Preis: 49,99 Euro (statt 59,95 Euro)
- Ersparnis: 9,96 Euro (17 %)
Silwy Magnet-Weingläser mit Untersetzer (2er-Set, 400 ml)
- Preis: 49,99 Euro (statt 59,95 Euro)
- Ersparnis: 9,96 Euro (17 %)
5. Energie satt: Das Lithium-Upgrade des Jahres für 300 Euro weniger!
Lithium hat gegenüber schweren Blei-Batterien riesige Vorteile: viel mehr nutzbare Kapazität, drastisch weniger Gewicht und eine lange Lebensdauer. Und bei diesem Angebot lohnt es sich richtig, zuzuschlagen!
Berger LiFePO4 Lithium Batterie 120 Ah 12V mit Bluetooth
Autarkie pur mit integrierter Smartphone-Überwachung. Der Preisknaller zum Saisonstart.
- Preis: 335,29 Euro (statt 671,43 Euro)
- Ersparnis: 336,14 Euro (50 %)
6. Kochen und Kühlen wie die (Spar-)Profis
Das muss nicht sein! Wer seine mobile Küche rechtzeitig zum Saisonstart mit leistungsstarken Kühlboxen und smarten Öfen aufrüstet, hebt den Speiseplan im Urlaub auf ein neues Level – und spart bei diesen Technik-Krachern richtig bares Geld.
Berger Vanfry Airfryer Heißluftfritteuse (1.400 W, 4,5 L)
Der Thermomix der Gen Y und Z: Mit der Heißluftfritteuse gelingen morgens die Brötchen und abends die Pommes im Handumdrehen.
- Preis: 39,99 Euro (statt 79,99 Euro)
- Ersparnis: 40 Euro (50 %)
Berger B.T. Kompressorkühlboxen (12V/24V/230V)
Vanlifer und Carcamper aufgepasst! Hier geht ordentlich was rein – und das dank Kompressortechnologie sogar bei brütender Sommerhitze eiskalt.
- Preis: ab 249,00 Euro (statt 399,00 Euro) je nach Liter-Größe
- Ersparnis: 150,00 Euro (60 %)
Omnia Kit 1 Campingofen (5-teiliges Set)
Natürlich darf auch der Klassiker nicht fehlen: Das Set bietet alles, um direkt loszubacken.
- Preis: 69,99 Euro (statt 99,90 Euro)
- Ersparnis: 29,91 Euro (30 %)
7. Essentials günstig erneuern: Möbel, Geschirr und Töpfe
Auch bei der Basis-Ausstattung für drinnen und draußen purzeln pünktlich zum Saisonstart die Preise. Hier können Sie die abgenutzten Stühle oder das zusammengewürfelte Besteck endlich austauschen:
Berger Molveno Campingtisch (115 x 70 cm)
Der stabile und großzügige Klassiker für vors Wohnmobil.
- Preis: 99,99 Euro (statt 119,00 Euro)
- Ersparnis: 19,01 Euro (16 %)
Berger Ivalo 1 Campingtisch (80 x 60 cm)
Die kompaktere Alternative für Kastenwagenfahrer.
- Preis: 69,99 Euro (statt 89,99 Euro)
- Ersparnis: 20,00 Euro (22 %)
Berger Ravello Alu-Rolltisch (141 x 70 cm)
Maximaler Platzbedarf beim Essen, minimales Packmaß im Staufach.
- Preis: 79,99 Euro (statt 89,99 Euro)
- Ersparnis: 10,00 Euro (11 %)
Berger Slimline Klappstuhl anthrazit
Leicht, bequem und extrem flach zusammenklappbar.
- Preis: 69,99 Euro (statt 99,99 Euro)
- Ersparnis: 30,00 Euro (30 %)
Westfield Traveller Vintage Klappstuhl (inkl. Beinauflage)
Die Luxus-Variante für absolute Entspannung im Vorzelt.
- Preis: 109,00 Euro (statt 154,90 Euro)
- Ersparnis: 45,90 Euro (30 %)
Camptime Taurus Faltbank (2er-Set)
Perfekt für den Familienausflug: So kann man auch mal zusammenrücken.
- Preis: 39,99 Euro (statt 64,99 Euro)
- Ersparnis: 25,00 Euro (38 %)
Küchen-Basics und Geschirr-Deals zum Verlieben
Nach ein paar Saisons hat die Küchenausstattung oft ausgedient. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, altes und kaputtes Camping-Geschirr endlich in Rente zu schicken. Ob extrem robuste Basics, nachhaltige Lifestyle-Sets oder clever verpacktes Besteck – mit diesen stark reduzierten Angeboten zieht pünktlich zum Saisonstart wieder Ordnung, Stil und langlebige Qualität in die Wohnmobil-Küche ein.
Berger Kynne Polypropylen-Geschirr-Set (16-tlg., für 4 Personen)
Die unkaputtbaren Basics von Fritz Berger (Teil der promobil-Erstausstattung).
- Preis: 24,99 Euro (statt 49,99 Euro)
- Ersparnis: 25,00 Euro (50 %)
Berger Kynne Eierbecher (Mix und Match)
Für Kenner und Detailverliebte am Frühstückstisch.
- Preis: 1,99 Euro (statt 2,99 Euro)
- Ersparnis: 1,00 Euro (33 %)
Camplife Izma rPET Geschirr-Set (12-tlg., für 4 Personen)
Das Lifestyle-Geschirr: Wer auf der Suche nach einem modernen Look aus recyceltem Material ist, liegt hier richtig.
- Preis: 29,99 Euro (statt 44,99 Euro)
- Ersparnis: 15,00 Euro (33 %)
Berger Edelstahl-Besteck-Set (16-tlg., inkl. Tasche)
- Preis: 19,99 Euro (statt 29,99 Euro)
- Ersparnis: 10,00 Euro (33 %)
Berger Küchenhelfer-Set (6-tlg., inkl. Tasche)
- Preis: 14,99 Euro (statt 29,99 Euro)
- Ersparnis: 15,00 Euro (50 %)