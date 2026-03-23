Bis zu 60 % Rabatt: diese Campingzubehör-Schnäppchen lohnen sich zum Saisonstart richtig!

Das Reisemobil wird aus dem Winterschlaf geholt, die ersten Sonnenstrahlen locken – höchste Zeit für ein Ausrüstungs-Update! Wer jetzt clever kauft, kann pünktlich zum Saisonauftakt richtig Geld sparen. Ob essenzielles Sanitärzubehör, smarte Gewicht-Spar-Lösungen oder ein großes Upgrade bei der Bordelektronik: Wir haben die spannendsten Deals für Sie herausgefiltert.

1. Jetzt günstig die Vorräte aufstocken: Toilettenzusätze und Reiniger Der Frühjahrsputz im Camper steht an und auch die Chemie-Toilette verlangt nach frischen Vorräten. Besonders beliebt und praktisch in der Handhabung sind vorportionierte Sachets.

Berger Fresh Blue Sachets Sanitärzusatz (15 Tabs)

Fritz Berger

Starke Leistung gegen Gerüche mit ca. 5 Tagen Wirkdauer pro Sachet. Aktuell zu einem echten Kampfpreis.

Preis : 9,99 Euro (statt 17,99 Euro)

: 9,99 Euro (statt 17,99 Euro) Ersparnis: 8,00 Euro (44 %) 🛒 Jetzt Angebot bei Fritz Berger sichern

Thetford Aqua Kem Blue Sachets (15 Tabs)

Fritz Berger

Der bewährte Marken-Klassiker für die Kassettentoilette.

Preis: 13,99 Euro (statt 19,95 Euro)

13,99 Euro (statt 19,95 Euro) Ersparnis: 5,96 Euro (30 %) 🛒 Hier geht's zum Deal

Berger Fresh Blue Fäkalientankzusatz flüssig (2,5 Liter)

Fritz Berger

Wer lieber individuell dosiert, greift zur klassischen Flüssig-Variante.

Preis : 7,99 Euro (statt 9,99 Euro)

: 7,99 Euro (statt 9,99 Euro) Ersparnis: 2,00 Euro (20 %) 🛒 Direkt zum Schnäppchen

Berger Eco Clean Spülwasserkonzentrat (1 Liter)

Fritz Berger

Die umweltfreundliche Alternative schont die Natur und hält das System frisch.

Preis : 14,99 Euro (statt 18,99 Euro)

: 14,99 Euro (statt 18,99 Euro) Ersparnis: 4,00 Euro (21 %) 🛒 Aktuellen Preis bei Fritz Berger prüfen

awiwa Oxi Frischwassertankreiniger (500 g)

Fritz Berger

Beseitigt verlässlich Ablagerungen.

Preis: 17,99 Euro (statt 19,95 Euro)

Ersparnis: 2,00 Euro (10 %) 🛒 Jetzt Angebot bei Fritz Berger sichern

2. Smarte Helfer und Technik-Updates zum Sparpreis Smarte Gadgets und clevere Helfer machen den Camping-Alltag deutlich entspannter. Wer veraltetes, zu schweres oder kaputtes Zubehör jetzt durch moderne Upgrades ersetzt, schont auf dem Stellplatz nicht nur die Nerven, sondern dank starker Saisonstart-Rabatte auch die Reisekasse.

Peggy Peg Starter Kit Schraubheringe-Set (84-tlg.)

Fritz Berger

Praktisch und oft unterschätzt: Fester Teil der promobil-Erstausstattung und der Retter bei jedem Vorzelt-Aufbau!

Preis : 64,99 Euro (statt 81,95 Euro)

: 64,99 Euro (statt 81,95 Euro) Ersparnis: 16,96 Euro (21 %) 🛒 Aktuellen Preis bei Fritz Berger prüfen

Truma Gas Füllstandsmessgerät LevelControl

Fritz Berger

Den Füllstand der Gasflasche bequem auf dem Smartphone ablesen statt raten. Ein geniales Update für die neue Saison.

Preis : 155,00 Euro (statt 179,00 Euro)

: 155,00 Euro (statt 179,00 Euro) Ersparnis: 24,00 Euro (13 %) 🛒 Direkt zum Schnäppchen

3. Gewichts-Tuning fürs Wohnmobil: Jedes Kilo zählt! Wer hier optimiert, hat mehr Zuladungsreserven für den Urlaub und fährt sicherer.

Alugas Aluminium-Gasflasche 11 kg (zum Befüllen)

Fritz Berger

Perfekt, um Gewicht zu sparen. Bringt deutlich weniger auf die Waage als herkömmliche Stahlflaschen.

Preis : 139,00 Euro (statt 174,95 Euro)

: 139,00 Euro (statt 174,95 Euro) Ersparnis: 35,95 Euro (20 %) 🛒 Jetzt Angebot bei Fritz Berger sichern

Berger Caravan-Fahrzeugwaage bis 1.500 kg

Fritz Berger

So lässt sich vor der Abfahrt exakt überprüfen, ob man genug abgespeckt hat, um nicht überladen unterwegs zu sein.

Preis : 97,99 Euro (statt 159,00 Euro)

: 97,99 Euro (statt 159,00 Euro) Ersparnis: 61,01 Euro (38 %) 🛒 Hier geht's zum Deal

4. Alles bleibt an seinem Platz: Silwy Magnetsystem jetzt günstiger! Klapperndes Geschirr im Schrank war gestern. Das clevere Magnetsystem von Silwy sorgt für Ruhe während der Fahrt und hält Gläser bombensicher an ihrem Platz. Ideal, um die Küchenzeile weiter zu optimieren.

Silwy Magnet Power-Bundle XXL

Fritz Berger

Das Rundum-sorglos-Paket für Einsteiger.

Preis : 49,99 Euro (statt 59,95 Euro)

: 49,99 Euro (statt 59,95 Euro) Ersparnis: 9,96 Euro (17 %) 🛒 Direkt zum Schnäppchen

Silwy Magnet-Kristallgläser mit Untersetzer (4-tlg., 400 ml)

Fritz Berger

Preis : 49,99 Euro (statt 59,95 Euro)

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Silwy Magnet-Weingläser mit Untersetzer (2er-Set, 400 ml)

Fritz Berger

Preis : 49,99 Euro (statt 59,95 Euro)

: 49,99 Euro (statt 59,95 Euro) Ersparnis: 9,96 Euro (17 %) 🛒 Aktuellen Preis bei Fritz Berger prüfen

5. Energie satt: Das Lithium-Upgrade des Jahres für 300 Euro weniger! Lithium hat gegenüber schweren Blei-Batterien riesige Vorteile: viel mehr nutzbare Kapazität, drastisch weniger Gewicht und eine lange Lebensdauer. Und bei diesem Angebot lohnt es sich richtig, zuzuschlagen!

Berger LiFePO4 Lithium Batterie 120 Ah 12V mit Bluetooth

Fritz Berger

Autarkie pur mit integrierter Smartphone-Überwachung. Der Preisknaller zum Saisonstart.

Preis : 335,29 Euro (statt 671,43 Euro)

: 335,29 Euro (statt 671,43 Euro) Ersparnis: 336,14 Euro (50 %) 🛒 Jetzt Angebot bei Fritz Berger sichern

6. Kochen und Kühlen wie die (Spar-)Profis Das muss nicht sein! Wer seine mobile Küche rechtzeitig zum Saisonstart mit leistungsstarken Kühlboxen und smarten Öfen aufrüstet, hebt den Speiseplan im Urlaub auf ein neues Level – und spart bei diesen Technik-Krachern richtig bares Geld.

Berger Vanfry Airfryer Heißluftfritteuse (1.400 W, 4,5 L)

Fritz Berger

Der Thermomix der Gen Y und Z: Mit der Heißluftfritteuse gelingen morgens die Brötchen und abends die Pommes im Handumdrehen.

Preis : 39,99 Euro (statt 79,99 Euro)

: 39,99 Euro (statt 79,99 Euro) Ersparnis: 40 Euro (50 %) 🛒 Hier geht's zum Deal bei Fritz Berger

Berger B.T. Kompressorkühlboxen (12V/24V/230V)

Fritz Berger

Vanlifer und Carcamper aufgepasst! Hier geht ordentlich was rein – und das dank Kompressortechnologie sogar bei brütender Sommerhitze eiskalt.

Preis : ab 249,00 Euro (statt 399,00 Euro) je nach Liter-Größe

: ab 249,00 Euro (statt 399,00 Euro) je nach Liter-Größe Ersparnis: 150,00 Euro (60 %) 🛒 Aktuellen Preis bei Fritz Berger prüfen

Omnia Kit 1 Campingofen (5-teiliges Set)

Fritz Berger

Natürlich darf auch der Klassiker nicht fehlen: Das Set bietet alles, um direkt loszubacken.

Preis : 69,99 Euro (statt 99,90 Euro)

: 69,99 Euro (statt 99,90 Euro) Ersparnis: 29,91 Euro (30 %) 🛒 Jetzt Angebot bei Fritz Berger sichern

7. Essentials günstig erneuern: Möbel, Geschirr und Töpfe Auch bei der Basis-Ausstattung für drinnen und draußen purzeln pünktlich zum Saisonstart die Preise. Hier können Sie die abgenutzten Stühle oder das zusammengewürfelte Besteck endlich austauschen:

Berger Molveno Campingtisch (115 x 70 cm)

Fritz Berger

Der stabile und großzügige Klassiker für vors Wohnmobil.

Preis : 99,99 Euro (statt 119,00 Euro)

: 99,99 Euro (statt 119,00 Euro) Ersparnis: 19,01 Euro (16 %) 🛒 Hier geht's zum Deal

Berger Ivalo 1 Campingtisch (80 x 60 cm)

Fritz Berger

Die kompaktere Alternative für Kastenwagenfahrer.

Preis : 69,99 Euro (statt 89,99 Euro)

: 69,99 Euro (statt 89,99 Euro) Ersparnis: 20,00 Euro (22 %) 🛒 Direkt zum Schnäppchen

Berger Ravello Alu-Rolltisch (141 x 70 cm)

Fritz Berger

Maximaler Platzbedarf beim Essen, minimales Packmaß im Staufach.

Preis : 79,99 Euro (statt 89,99 Euro)

: 79,99 Euro (statt 89,99 Euro) Ersparnis: 10,00 Euro (11 %) 🛒 Aktuellen Preis bei Fritz Berger prüfen

Berger Slimline Klappstuhl anthrazit

Fritz Berger

Leicht, bequem und extrem flach zusammenklappbar.

Preis : 69,99 Euro (statt 99,99 Euro)

: 69,99 Euro (statt 99,99 Euro) Ersparnis: 30,00 Euro (30 %) 🛒 Jetzt Angebot bei Fritz Berger sichern

Westfield Traveller Vintage Klappstuhl (inkl. Beinauflage)

Fritz Berger

Die Luxus-Variante für absolute Entspannung im Vorzelt.

Preis : 109,00 Euro (statt 154,90 Euro)

: 109,00 Euro (statt 154,90 Euro) Ersparnis: 45,90 Euro (30 %) 🛒 Hier geht's zum Deal bei Fritz Berger

Camptime Taurus Faltbank (2er-Set)

Fritz Berger

Perfekt für den Familienausflug: So kann man auch mal zusammenrücken.

Preis : 39,99 Euro (statt 64,99 Euro)

: 39,99 Euro (statt 64,99 Euro) Ersparnis: 25,00 Euro (38 %) 🛒 Jetzt Angebot bei Fritz Berger sichern

Küchen-Basics und Geschirr-Deals zum Verlieben Nach ein paar Saisons hat die Küchenausstattung oft ausgedient. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, altes und kaputtes Camping-Geschirr endlich in Rente zu schicken. Ob extrem robuste Basics, nachhaltige Lifestyle-Sets oder clever verpacktes Besteck – mit diesen stark reduzierten Angeboten zieht pünktlich zum Saisonstart wieder Ordnung, Stil und langlebige Qualität in die Wohnmobil-Küche ein.

Berger Kynne Polypropylen-Geschirr-Set (16-tlg., für 4 Personen)

Fritz Berger

Die unkaputtbaren Basics von Fritz Berger (Teil der promobil-Erstausstattung).

Preis : 24,99 Euro (statt 49,99 Euro)

: 24,99 Euro (statt 49,99 Euro) Ersparnis: 25,00 Euro (50 %) 🛒 Direkt zum Schnäppchen bei Fritz Berger

Berger Kynne Eierbecher (Mix und Match)

Fritz Berger

Für Kenner und Detailverliebte am Frühstückstisch.

Preis : 1,99 Euro (statt 2,99 Euro)

: 1,99 Euro (statt 2,99 Euro) Ersparnis: 1,00 Euro (33 %) 🛒 Aktuellen Preis bei Fritz Berger prüfen

Camplife Izma rPET Geschirr-Set (12-tlg., für 4 Personen)

Fritz Berger

Das Lifestyle-Geschirr: Wer auf der Suche nach einem modernen Look aus recyceltem Material ist, liegt hier richtig.

Preis : 29,99 Euro (statt 44,99 Euro)

: 29,99 Euro (statt 44,99 Euro) Ersparnis: 15,00 Euro (33 %) 🛒 Jetzt Angebot bei Fritz Berger sichern

Berger Edelstahl-Besteck-Set (16-tlg., inkl. Tasche)

Fritz Berger

Preis : 19,99 Euro (statt 29,99 Euro)

: 19,99 Euro (statt 29,99 Euro) Ersparnis: 10,00 Euro (33 %) 🛒 Hier geht's zum Deal bei Fritz Berger

Berger Küchenhelfer-Set (6-tlg., inkl. Tasche)

Fritz Berger