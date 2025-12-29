Das interessiert wirklich! Top 7 der CARAVANING Wohnwagen-Artikel 2025

Zwischen Lese-Interesse und Kauf-Willen können zwar Welten liegen, doch spannend ist das Ranking allemal: Von klein und kompakt bis zu komfortabel und luxuriös, von Einsteiger bis Familien, aus England, China und Polen – so bunt gemischt wie dieses Jahr waren die meistgeklickten Artikel noch nie.

Top 7 Wohnwagen-Artikel 2025 Diese Modelle fanden unsere Leserinnen und Leser besonders spannend.

1. Pixel 260 Der Pixel 260 Mini-Caravan ist ein besonders kompakter Wohnwagen mit einer gemütlichen Raumaufteilung für zwei Erwachsene und ein Kind. Mit einer Länge von rund 2,65 Metern ohne Deichsel (4,15 m mit Deichsel), einer Breite von 2,00 Metern und einer Gesamthöhe von 2,45 Metern bleibt der Caravan wendig und bietet innen dennoch eine Stehhöhe von 1,95 Metern. Das Leergewicht von nur 440 Kilogramm und ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 Kilogramm machen ihn zu einem der leichtesten Wohnwagen seiner Klasse.

Im Innenraum wartet eine kompakte Ein-Zimmer-Wohnung. Die Face-to-Face-Sitzgruppe für vier Personen wird nachts zum Doppelbett mit 120 × 195 cm. Über der Sitzgruppe lässt sich ein zusätzliches Kinderbett herunterklappen, das über eine Leiter erreichbar ist.

Besonders Einsteiger, kleine Familien oder Paare mit Fahrzeugen mit einer geringen Anhängelast finden hier einen besonders kompakten und dabei voll ausgestatteten Caravan unter 15.000 Euro.

2. Niwiadow Viletta 780 (2026) Der mehr als 9 Meter lange Caravan mit Tiny-House-Anmutung verzichtet außen bewusst auf Rundungen oder dekorative Schürzen-Elemente. Stattdessen dominieren gerade Linien, schlichte Kanten und ein sachlicher Look mit Giebeldach.

Im Inneren verbindet ein zentraler Flur die einzelnen Bereiche miteinander. Im mittleren Teil befindet sich der Wohn- und Küchenbereich. Dieser bietet Platz für eine Sitzgruppe mit Tisch, die sich bei Bedarf zu einem 1,60 × 2,15 Meter großen Doppelbett umwandeln lässt.

Niva-Power GmbH Warmes Wasser zum Duschen und Waschen. Das Bad im Villetta 780 hat etwas mehr als zwei Quadratmeter.



Im hinteren Bereich liegt das große Schlafzimmer mit einem fest installierten Doppelbett (1,45 × 2,00 Meter) und Stauraum in Form von Oberschränken. Am anderen Ende des Caravans schließt sich der separate Kinderbereich an. Hier finden zwei Etagenbetten (0,75 × 1,90 Meter) samt eigenem Kleiderschrank Platz.

Trotz seiner markanten Tiny-House-Optik ist der Villetta 780 als zugelassener Straßenanhänger konzipiert. Mit 2,55 m Außenbreite reizt er dabei jedoch das Maximum aus.

3. Adria Astella 904 HP (2026) Für 2026 wurde der Premium-Caravan rundum überarbeitet – mit neuen Panoramatüren, neuer Karosserie und einem Interieur, das an ein Boutique-Apartment erinnert. Der große Wohnbereich bildet dabei das Zentrum des neuen Adria Astella 904 und überrascht mit einem echten Tisch und richtigen Stühlen.

In der Lounge können Camperinnen und Camper gemütlich zusammensitzen. Viel Platz bietet der Astella 904 auch rund um das Doppelbett am Ende des Wohnwagens.

Alle Modelle verfügen über großzügige Stauraumlösungen, digital steuerbare Bordtechnik via MACH-Plus-App sowie umfassende Komfortfeatures – darunter eine Alde-Zentralheizung, Premium-Isolierung und vorbereitete Klimaanlageninstallation. Preise für den neuen Astella sind aktuell allerdings noch nicht bekannt.

4. Caravelair Alba 462 (2026) Ein Highlight der Alba-Baureihe ist der neue Grundriss 462, dessen durchdachte Aufteilung für ein offenes Raumgefühl sorgt. Mit einer Stehhöhe von 1,95 m haben selbst große Camper noch etwas Luft über dem Scheitel. Der Wohnwagen ist durch seine kompakte Bauweise mit 6,65 m Gesamtlänge und 2,10 m Breite voll reisetauglich und leicht zu manövrieren.

Im Bug kommt der Alba 462 mit einem großes V-Bett. Es besteht quasi aus zwei Längseinzelbetten, die 2,05 Meter einerseits und 1,95 Meter andererseits lang sind.

Ein Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmal in der Einsteigerklasse ist der robuste, hagelresistente IRP-Aufbau mit GFK rundum. Hinzu kommt eine feuchtigkeitsresistente XPS-Isolierung im Sandwich-Wandaufbau. Damit sind die Alba-Wohnwagen für die immer häufigeren Extremwetterlagen bestens gewappnet.

5. Swift Sprite Quattro MB (2026) Der Swift Sprite Quattro MB birgt eine für hiesige Verhältnisse ungewöhnliche Raumaufteilung – ein Grund dafür: Die Tür befindet sich auf der linken Seite. Das Modell des britischen Herstellers ist eigentlich speziell für den heimischen Markt in Großbritannien gedacht.

Neben dem besonderen Grundriss lockt eine umfangreiche Serienausstattung zum attraktiven Preis von 40.695 Euro. Mit 2,25 Meter Gesamtbreite baut der Quattro MB vergleichsweise schmal – dennoch herrscht Innen ein gutes Raumgefühl. Das liegt unter anderem daran, dass durch das große Panoramafenster im Bug sehr viel Tageslicht hereinkommt.

Das Schlafzimmer im Heck verfügt beim Swift Quattro MB über ein Querbett. Unter dem Bett befindet sich der Stauraum, der über eine schmale Außenklappe auf der rechten Seite des Wohnwagens zugänglich ist. Weitere Schlafplätze entstehen aus der L-Sitzgruppe (Doppelbett), der Dinette (Einzelbett) und einem einhängbaren Stockbett.

Die Aufbautür ist, wie erwähnt, links. Hierzulande muss man sich also etwas umgewöhnen, um nicht ständig vor der falschen Seite des Caravans zu stehen. Auch auf der Parzelle des Campingplatzes muss man den Swift entsprechend platzieren – was je nach Gegebenheiten vor Ort mal Vorteil, mal Nachteil sein kann.

6. Nipo Camper Der Nipo Camper von Niva-Power ist ein kompakter Wohnwagen mit cleveren Details und drei Varianten. Camperinnen und Camper können zwischen dem Stella, der sich für zwei Personen eignet, dem Vita für vier Personen und dem Safari mit Offroad-Attributen wählen. Alle Modelle sind 4,64 Meter lang, 2,03 Meter breit und 2,45 Meter hoch, mit einem Leergewicht von 875 Kilogramm.

Im Bug befindet sich eine große Rundsitzgruppe für bis zu fünf Personen inklusive höhenverstellbarem Tisch. Dieser wird nachts zum 1,40 mal 1,90 Meter großen Doppelbett umgebaut. Im Vita gibt es zusätzlich ein Stockbett im Heck. Die vollausgestattete Küchenzeile befindet sich im Heck des Fahrzeugs.

Der Nipo hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 1,2 Tonnen und somit eine Zuladung von 325 Kilogramm. Das macht den Mini-Wohnwagen nicht nur für Einsteigerinnen und Einsteiger mit einem Klasse-B-Führerschein interessant, sondern auch als Camper-Anhängsel für E-Autos.

7. Next 380 Mit Next präsentiert der Traditionshersteller Fendt eine neue Marke, die vor allem junge Camperinnen und Camper ansprechen soll. Bereits die Eckdaten lassen aufhorchen: bei 5,88 Meter Gesamtlänge nur 1.000 Kilogramm zulässige Gesamtmasse, dazu ein Grundpreis von 18.900 Euro. Und: der Next 380 kommt mit Glattblech-Seitenwänden, bei Fendt ein absolutes Novum.

Geschlafen wird beim Next 380 in einem französischen Längsbett im Bug. Das Bad befindet sich neben dem Bett auf der rechten Seite. Der Küchenblock mit Zwei-Flamm-Gaskocher am Fußende des Bettes und der Kühl- sowie Kleiderschrank stehen sich in der Wagenmitte gegenüber. Ein Bad mit Kassetten-Toilette und Waschtisch ist ebenfalls an Bord.

Im Heck formiert sich die Sitzgruppe aus zwei Längsbänken und dem an der Rückwand eingehängten Tisch. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Tisch absenken, mit Zusatzpolster belegen und so zum dritten Schlafplatz umwandeln.

Das Motto lautet: schlicht, aber durchdacht. Mit seinem geringen Gewicht soll der Next 380 gut zu kompakten Zugfahrzeugen und E-Autos passen.