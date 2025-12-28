Wohnwagen mit französischem Bett – 5 Modelle bis 25.000 Euro im Überblick

Neben Einzelbetten sind längs angeordnete Doppelbetten, auch französisches Bett genannt, die Klassiker unter den Wohnwagen-Grundrissen. In fast jeder Modellreihe und bei jedem Hersteller finden sich entsprechende Modelle im Angebot.

Vorteil sind die gute Raumausnutzung und das damit verbundene gute Raumgefühl. Denn das Bad macht sich neben dem Längsbett schlank und versperrt nicht die Sichtachse in der Wagenmitte. Zudem bleiben Bug oder Heck – je nach Position des Bettes – frei für eine großzügige Sitzgruppe. Trotzdem punkten die Modelle meist mit überschaubaren Abmessungen und stellen damit ideale Reisewohnwagen dar.

In Kauf nehmen muss man bei diesem Grundriss die vergleichsweise schmalen Betten, die häufig nur um oder unter 140 Zentimeter breit sind. Weil die Matratze von Bad- und Seitenwand begrenzt wird, lässt sich die Breite aber gut ausnutzen. Allerdings wird die Liegefläche am Fußende meist deutlich schmaler, um den Durchgang ins Bad zu gewährleisten. Wer am Gang liegt, hat mitunter das Problem, dass die Decke herunterrutscht.

CARAVANING hat Ausschau gehalten nach besonders preiswerten Wohnwagen mit französischem Bett und präsentiert im Folgenden Kurzporträts von fünf Modellen ganz unterschiedlicher (Längen-)Klassen.

Dethleffs C’Go Active 495 FR

Dethleffs schnürt für die Einsteiger-Baureihe C’Go ein attraktives Paket: Als Active-Sondermodell gehören unter anderem Alufelgen, Auflastung, Big-Foot-Stützen, große Dachhaube, Fliegengittertür, 7-Zonen-Matratze, Warmluftanlage, Ambientebeleuchtung und Warmwasserversorgung zur Serie.

All das gibt’s im 7,25 Meter langen Französisch-Bett-Modell 495 FR für rund 21.000 Euro. Positiv: Das Längsbett gibt Dethleffs mit 145 Zentimeter Breite an, was vergleichsweise viel ist. Die Liegefläche befindet sich im Bug, die große U-Sitzgruppe mit Einsäulen-Tisch im Heck.

Ingo Wagner An der U-Sitzgruppe im Heck finden auch mehr als zwei Personen gut Platz.



Die Küche punktet mit großem Kühlschrank (137 Liter Volumen). Der Waschtisch steht wie üblich separat vor dem WC-Raum und lässt sich so unabhängig von diesem nutzen.

Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 7,25/2,33/2,61 m

7,25/2,33/2,61 m Masse fahrbereit: 1135 kg

1135 kg Zulässige Gesamtmasse: 1700 kg

1700 kg Grundpreis: 20.999 Euro Fendt Apero Activ 390 FH

Das kleinste Modell von Fendt, der Apero Activ 390 FH, passt gerade noch in den Rahmen von 25.000 Euro Grundpreis. Der 390 FH ist zwar nur rund sechs Meter lang, überzeugt aber mit durchdachter Raumaufteilung sowie dem von Fendt gewohnten hohen Sitz- und Schlafkomfort.

Ans Fußende des im Bug links eingebauten Bettes schließt sich direkt die Dinette mit zwei Querbänken an. Im Heck rechts befindet sich die Küche. Besonderheit des Apero Activ: Fendt stattet das Modell serienmäßig mit Kompressor-Kühlschrank und Combi-Heizung aus. Eine Duschausstattung gibt es aber nur als Option.

Ingolf Pompe Die Sitzgruppe punktet mit bequemen Polstern. Leselampen fehlen hier aber.



Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 6,03/2,32/2,66 m

6,03/2,32/2,66 m Masse fahrbereit: 1122 kg

1122 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1500 kg

ab 1500 kg Grundpreis: 24.650 Euro Knaus Sport 450 FU

Der Sport stellt den Einstieg bei den Wohnwagen von Knaus dar und wurde jüngst neu aufgelegt. Der bündige Heckleuchtenträger ist aus Kostengründen entfallen, das Interieur zeigt eine sehr geradlinige und kantige Machart. Preislich wurde der neue Sport etwas günstiger.

Der Sport 450 FU ist ein recht kompaktes Modell mit typischem Französisch-Bett-Grundriss. Die Liegefläche seitlich rechts im Bug kommt auf 200 mal 138 Zentimeter. Daneben sind WC-Raum und Waschtisch platziert.

Ingolf Pompe Gemütliche U-Sitzgruppe mit schwenkbaren Leselampen im Heck des Sport 450 FU.



Der Küchenblock fällt im nur 6,72 Meter langen Wohnwagen relativ kompakt aus. Die U-Sitzgruppe im Heck hat aber viel Komfort für reisende Paare zu bieten. Mit einer ordentlichen Grundausstattung startet der Knaus Sport 450 FU bei knapp über 23.000 Euro.

Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 6,72/2,32/2,57 m

6,72/2,32/2,57 m Masse fahrbereit: 1056 kg

1056 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1250 kg

ab 1250 kg Grundpreis: 23.190 Euro Sterckeman Sport Edition 455 CP

Sport Edition heißt bei den Franzosen aus dem Trigano Konzern die mittlere von drei Baureihen. Auffällig beim 455 CP: Das französische Bett bleibt über die gesamte Länge gleich breit (138 Zentimeter), wird nicht wie so oft am Fußende schmaler. Weil sich Schrank und Waschtisch recht schlank machen, bleibt trotzdem ein ausreichend breiter Durchgang zum WC-Raum.

Davon abgesehen fällt die Raumaufteilung im 6,71 Meter kurzen Sterckeman klassisch aus, mit kompaktem Küchenblock in Wagenmitte und einer bequemen U-Sitzgruppe im Bug. Punkten kann der Franzose auch mit seiner Konstruktion aus GfK-Sandwich mit wasserabweisender Isolierung – eine Seltenheit in dieser Preisklasse. Denn der Sport Edition 455 CP startet bereits bei rund 23.000 Euro.

Andreas Becker Ein Alleinstellungsmerkmal des Sport Edition 455 CP ist sein auf ganzer Länge gleich breites französisches Bett.



Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 6,71/2,30/2,58 m

6,71/2,30/2,58 m Masse fahrbereit: 1117 kg

1117 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1200 kg

ab 1200 kg Grundpreis: 22.990 Euro Weinsberg Caraone 450 FU

Der günstigste Wohnwagen dieser Übersicht kommt von Weinsberg. Der zur Saison 2026 neu aufgelegte Caraone liegt als 450 FU sogar noch knapp unter der 20.000-Euro-Schwelle. Allerdings sind doch noch ein paar Extras und Pakete nötig, um ihn reisetauglich zu machen – trotzdem bleibt der Caraone ein günstiges Angebot.

Bei der Raumaufteilung wagt Weinsberg keine Experimente. Das maximal 137 Zentimeter breite französische Bett befindet sich im Bug auf der linken Seite, daneben WC-Raum und Waschtisch. Auf den kompakten Küchenblock mit wenig Arbeitsfläche folgt im Heck die komfortable U-Sitzgruppe. Mit gerade einmal 971 Kilogramm in fahrbereitem Zustand fällt der Caraone sehr leicht aus.

Andreas Becker Zur Saison 2026 hat Weinsberg den Caraone im Innenraum modernisiert. Auffällig sind die schwarzen Griffe sowie die Unterseiten der Oberschränke in Anthrazit.



Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 6,59/2,32/2,57 m

6,59/2,32/2,57 m Masse fahrbereit: 971 kg

971 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1150 kg

ab 1150 kg Grundpreis: 19.670 Euro