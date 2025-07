Neue Wohnwagen so günstig wie nie: So kaufen Sie einen neuen Caravan mit hohen Rabatten

Wer derzeit mit der Anschaffung eines Wohnwagens liebäugelt, sollte bald zuschlagen, denn die Chancen auf stark rabattierte Angebote sind gerade so gut wie nie. Nach dem Corona-Boom, der den Gebrauchtmarkt ausgedünnt und zu massiven Steigerungen in der Caravan-Produktion geführt hat, normalisiert sich der Markt aktuell wieder, und die Höfe der Händler sind gut gefüllt.

In der Einsteigerklasse sind ebenfalls Preisnachlässe und Rabatte drin, fallen aber geringer aus. Das liegt mitunter an den geringeren Händlermargen, die bei günstigen Fahrzeugen für weniger Rabatt-Spielraum sorgen, wie Susanne Siwek vom Handelsbetrieb Caravania im Interview erklärt.

Wechselnde, aber meist lohnende Angebote hat die Fachhandelskette Intercaravaning im Angebot. Durch den Verband kann Intercaravaning große Stückzahlen bei den Herstellern ordern und den Mengenrabatt durch Sondermodelle anteilig an die Endkunden weitergeben. Hierbei sind allerdings oft nur einzelne Modelle in der IC-Line verfügbar, doch die locken dafür aber mit großem Sparpotenzial.

Gerade mit Hinblick auf die Vorfinanzierung durch Banken führen die Zinsen zu Verlusten, die jeder Händler möglichst klein halten will. Der zweite entscheidende Faktor ist das Platzangebot auf den Verkaufsflächen. Spätestens wenn um den Caravan Salon Fläche für Fahrzeuge der neuen Saison gebraucht wird, steigt der Druck, "alte" Neufahrzeuge abzuverkaufen. In Folge werden ein bis zwei Jahre alte Wagen teils stark rabattiert angeboten, um Platz zu schaffen.

Junge Gebrauchte sind in Zeiten hoher Rabatte kein guter Weg zu sparen. Ein Beispiel findet sich in Form eines fünf Jahre alten Eriba Touring 530 auf Caraworld: Zwar ist die 60-Jahre-Edition gut ausgestattet und das Fahrzeug gut gepflegt, dennoch ist der Preis mit 23.490 Euro zu nah an den rabattierten Preisen für Neufahrzeuge, um als gute Alternative durchzugehen. Ähnlich sieht es in der Einstiegsbaureihe von Hobby aus. Ein drei Jahre alter Hobby Ontour 390 SF wird immer noch für 18.490 Euro angeboten, während die Neufahrzeuge des gleichen Modells bei 19.990 Euro starten.