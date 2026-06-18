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Nagelneuer Luxuswohnwagen mit Bugküche und Raumbad: Knaus Nordwind 660 PXB im Test

Knaus Nordwind 660 PXB (2027) im Test
Die nagelneue Luxusbaureihe von Knaus

vom Campingprofi seit 1959
Neuheiten 2027

Im 660 PXB kommen Bugküche, Rundsitzgruppe, Couch, quer eingebautes Queensbett und wagenbreites Heckbad zusammen – plus Alde-Warmwasserheizung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.06.2026
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Mit der Baureihe Nordwind etabliert Knaus nicht nur ein neues Topmodell oberhalb des Südwind, sondern bekennt sich auch klar zum Caravan. Mehr noch: Mit neu gezeichnetem und konstruiertem Bug und frisch modelliertem Heck bereitet der Nordwind den Boden für das schrittweise Remake der heutigen Baureihen Südwind und Sport. Der Nordwind zeige, so Markenchef Jürgen Thaler, wie Knaus-Caravans in die Zukunft gehen werden.

Dass sich der Wind bei Knaus gedreht hat, zeigt auch das Topmodell deutlich. Zwar spricht der Hersteller davon, seine Innovationskraft weiter auszubauen, doch passiert das im Nordwind dosiert und ohne die großen Versprechen der Vergangenheit. Will sagen: Der Nordwind ist ein klassischer Caravan mit konventionellem Alu-Styropor-Sandwich ...