Nagelneuer Luxuswohnwagen mit Bugküche und Raumbad: Knaus Nordwind 660 PXB im Test

Mit der Baureihe Nordwind etabliert Knaus nicht nur ein neues Topmodell oberhalb des Südwind, sondern bekennt sich auch klar zum Caravan. Mehr noch: Mit neu gezeichnetem und konstruiertem Bug und frisch modelliertem Heck bereitet der Nordwind den Boden für das schrittweise Remake der heutigen Baureihen Südwind und Sport. Der Nordwind zeige, so Markenchef Jürgen Thaler, wie Knaus-Caravans in die Zukunft gehen werden.