5 der teuersten Wohnwagen in Europa: üppige Räume, Top-Ausstattung & mehr

Über 100.000 Euro für einen Wohnwagen – das klingt zunächst absurd. Doch in dieser Preisklasse geht es längst nicht mehr ums Campen, sondern um mobiles Wohnen auf Luxusniveau. Designer-Interieur, Fußbodenheizung, Solaranlage – hier trifft Mobilität auf Ästhetik. Eine kleine Ferienwohnung in der Toskana mag ähnlich viel kosten, aber diese rollenden Residenzen bieten etwas, das selbst das schönste Penthouse nicht kann: beinahe grenzenlose Reisefreiheit.

Was bekommt man also wirklich für eine sechsstellige Summe auf Rädern? Und wo liegen die feinen Unterschiede zwischen nordischem Designer‑Minimalismus, amerikanischem Retro‑Charme und skandinavischem Raumwunder? Wir stellen fünf der luxuriösesten Wohnwagen Europas vor – samt ihren Stärken, Eigenheiten und dem kleinen Extra, das den Preis (fast) rechtfertigt.

1. Airstream 684 Midnight Flamingo Der legendäre "silberne Zigarre"-Look von Airstream bekommt hier eine Sonderedition: Das "Midnight Flamingo“-Paket bringt schwarze Außenakzente statt Chrom, veredelte Innenräume und ein Autarkie‑Technikpaket mit 360 W Solarpower, ca. 310 Ah LiFePO₄‑Batterie sowie 2.500 W Wechselrichter.

Grundriss: Auf 8,25 m Länge, 2,48 m Breite und 2,85 m Höhe bietet der Wagen Schlafplätze für bis zu vier Personen.

Besonderheiten: Klassischer Airstream‑Look trifft moderne Technik – durchdachte Autarkieausstattung erlaubt längeres freies Stehen, stilvolle schwarze Akzente dominieren das Design, Multimedia‑System inklusive.

Fazit: Camperinnen und Camper erhalten eine Kombination aus echtem Kultdesign, Panorama-Sicht, starker Technik und einem üppigen Raumgefühl. Hier mehr lesen.

Camperinnen und Camper erhalten eine Kombination aus echtem Kultdesign, Panorama-Sicht, starker Technik und einem üppigen Raumgefühl. Hier mehr lesen. Preis: 135.598 Euro

Airstream Der 8,25 Meter lange Airstream 684 in der Sonderedition "Midnight Flamingo".

2. Kabe Imperial 1000 TDL Von Kabe kommt dieser Schweden‑Premium‑Caravan mit wahrhaft imposanten Maßen: fast 12 m Länge, 22 m² Wohnfläche – und ist damit eines der größten verfügbaren Modelle in Europa. Für Kabe typisch natürlich absolut winterfest, inklusive Alde-Warmwasser-Therme sowie Fußbodenheizung und Skistaufach.

Grundriss: Mehrere Varianten (z. B. E2/DL, E9/DU) mit entweder zwei oder bis zu sechs Schlafplätzen. Sitzgruppe im Bug, Küche davor, im Heck ein wagenbreites Bad mit separater Dusche. Breite Küche mit Gas und Induktion, Kühlschrank ca. 167 l plus Gefrierfach.

Besonderheiten: Tandemachse für stabilen Fahrbetrieb, flexible Innenraumgestaltung mit Echt‑Leder‑Polsterung optional, luxuriöse Vollausstattung – ideal für lange Touren oder stationären Einsatz als "mobiles Ferienhaus".

Fazit: Dieser Kabe ist die Alternative zu einem Ferienhaus an der Ski-Piste – inklusive Premiummaterialien und Luxusausstattung. Hier mehr lesen.

Dieser Kabe ist die Alternative zu einem Ferienhaus an der Ski-Piste – inklusive Premiummaterialien und Luxusausstattung. Hier mehr lesen. Preis: 132.995 Euro

Kabe Kabe Imperial 1000 TDL E3/DU: Blick vom Kinderzimmer ins Heckbad.

3. Lume Nordic Aus den Niederlanden stammt dieser Design‑Wohnwagen von Lume – Aluminium‑Karosserie, minimalistisch‑edles Interieur und hochwertige Ausstattung für das ganze Jahr. Statt Küche im Heck, wie beim Lume Expedition, liegt die Küche hier schneesicher im Inneren des Wohnwagens.

Grundriss: Der Nordic bietet ein Kingsizebett (180×200 cm) und kann optional eine zusätzliche Schlafgelegenheit (110×200 cm) aufnehmen. Der Wagen wiegt leer ca. 2.200 kg, max. Zuladung bis 2.500 kg. Innenküche statt Außenküche – Luxus statt Campingbehelf.

Besonderheiten: Hochwertige Materialien wie Iroko‑Hartholz, Wollfilz, Panoramadach – purer Boutique‑Wohnwagen‑Look. Das Design zieht Blicke an, die Technik ist kein "nice to have", sondern durchgängig auf Premium gesetzt – z. B. Truma‑Heizung, Victron, AL‑KO.

Hochwertige Materialien wie Iroko‑Hartholz, Wollfilz, Panoramadach – purer Boutique‑Wohnwagen‑Look. Das Design zieht Blicke an, die Technik ist kein "nice to have", sondern durchgängig auf Premium gesetzt – z. B. Truma‑Heizung, Victron, AL‑KO. Fazit: Stilbewusste Camper, die keine Kompromisse machen wollen, bekommen hier ein rollendes Designer‑Nest mit Luxusambiente.

Stilbewusste Camper, die keine Kompromisse machen wollen, bekommen hier ein rollendes Designer‑Nest mit Luxusambiente. Preis: 114.950 Euro

Simon Ribnitzky Kingsizebett und Filzverkleidung im Lume Designer-Wohnwagen (Bild: Expedition).

4. Polar Chimera 730 Der schwedische Hersteller Polar bietet mit der Chimera‑Baureihe seinen Spitzen‑Ganzjahres‑Wohnwagen an – luxuriös, hochwertig und für anspruchsvolle Camperinnen und Camper.

Grundriss: Die Version 730 gibt es in drei Versionen: 730 FDCL mit französischem Bett und Stockbetten sowie Winkelküche und großer Rundsitzgruppe. Der 730 BSL hat ein Heckbad, Einzelbetten und ebenfalls Winkelküche und Rundsitzgruppe. Diese findet sich auch im BQWL mit Queensbett.

Besonderheiten: Premiumausstattung ab Werk, skandinavisches Design mit hellen Möbelklappen und dunklem Holz, Messingdetails, geeignet für Ganzjahresnutzung.

Premiumausstattung ab Werk, skandinavisches Design mit hellen Möbelklappen und dunklem Holz, Messingdetails, geeignet für Ganzjahresnutzung. Fazit: Wer auf Qualität und Ganzjahrestauglichkeit setzt, aber nicht zwangsläufig den allerhöchsten Preis zahlen will – findet hier eine starke Option.

Wer auf Qualität und Ganzjahrestauglichkeit setzt, aber nicht zwangsläufig den allerhöchsten Preis zahlen will – findet hier eine starke Option. Preis: 94.790 Euro

Polar Polar Chimera: Helle Oberschrankklappen in Kombination mit dunklem Möbelbau und Messinggriffen.

5. Adria Astella 904 HP Comfort Aus der Premium‑Serie von Adria stammt der Astella – ein luxuriöser Wohnwagen mit Designer-Loft-Elementen.

Grundriss: Mit einer Länge von 10,98 m ist der 904 HP der größte unter den Astella-Grundrissen. Doppelbett, optional Etagenbett, große Küche mit Corian‑Arbeitsplatten, Panorama‑Doppeltüren, digitale Steuerung via App, Alde Fußboden- und Wandheizung sind nur einige der Highlights der Comfort-Version.

Besonderheiten: zwei Aufbautüren und ein klar strukturiertes Luxuskonzept, smarte Steuerung ("Adria MACH Plus"), hochwertige Isolierung und Bautechnik auch für ganzjährige Nutzung.

zwei Aufbautüren und ein klar strukturiertes Luxuskonzept, smarte Steuerung ("Adria MACH Plus"), hochwertige Isolierung und Bautechnik auch für ganzjährige Nutzung. Fazit: Viel Luxus zum (noch) vergleichsweise moderaten Preis im Spitzenbereich. Hier mehr lesen.

Viel Luxus zum (noch) vergleichsweise moderaten Preis im Spitzenbereich. Hier mehr lesen. Preis: 79.839 Euro

Ingo Wagner Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad vereint der Adria Astella 904 HP unter einem Dach.