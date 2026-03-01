Mini-Wohnwagen mit Hubdach im Test: Easy Caravanning Getaway

Ob Adria Aviva Lite, LMC Edero oder Next von Fendt: Viele (Groß-)Serienhersteller versuchen sich derzeit an kleinen und leichten Caravans. Damit begegnen sie der Entwicklung auf dem Automobilmarkt, hin zu E-Autos mit geringeren Anhängelasten und dramatisch schrumpfenden Reichweiten als Gespann.

In Deutschland weniger bekannt ist Easy Caravanning aus den Niederlanden. 2019 präsentierten die umtriebigen Holländer um Geschäftsführer Maarten de Roos und Betriebsleiter Dennis Tiethoff den futuristischen Faltcaravan Takeoff. Seit 2025 läuft nun die Produktion des zweiten Modells Getaway, der mit klassischerem Wohnwagenkonzept eine breitere Zielgruppe ansprechen will.