Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnwagen
Einzeltest

Mini-Wohnwagen mit Hubdach im Test: Easy Caravanning Getaway

Easy Caravanning Getaway im Test
Besonders kompakt, aber auch gemütlich?

Kompakte, leichte, aber dennoch wohnliche Wohnwagen liegen im Trend. Eine sehr konsequente Interpretation dieses Themas kommt aus Holland. Wir testen den Easy Caravanning Getaway.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.03.2026
Als Favorit speichern
f_Easy_Caravanning_Get_Away_Aufmacher
Foto: Hans van Doorn

Ob Adria Aviva Lite, LMC Edero oder Next von Fendt: Viele (Groß-)Serienhersteller versuchen sich derzeit an kleinen und leichten Caravans. Damit begegnen sie der Entwicklung auf dem Automobilmarkt, hin zu E-Autos mit geringeren Anhängelasten und dramatisch schrumpfenden Reichweiten als Gespann.

In Deutschland weniger bekannt ist Easy Caravanning aus den Niederlanden. 2019 präsentierten die umtriebigen Holländer um Geschäftsführer Maarten de Roos und Betriebsleiter Dennis Tiethoff den futuristischen Faltcaravan Takeoff. Seit 2025 läuft nun die Produktion des zweiten Modells Getaway, der mit klassischerem Wohnwagenkonzept eine breitere Zielgruppe ansprechen will.

Mehr zum Thema Teardrop-Caravans