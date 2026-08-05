Überteuerter Luxus oder bester Wohnwagen? Der Fendt Tendenza 515 SG kostet ab 50.000 Euro

50.000 Euro für einen Wohnwagen? Auf den ersten Blick ein stolzer Preis. Ob der Fendt Tendenza 515 SG dieses Geld wert ist, haben wir getestet.

Dass die Baureihe bei der Leserwahl zum Caravan des Jahres 2026 den ersten Platz in der Kategorie obere Mittelklasse belegt hat, schraubt die Erwartungen an unseren Testwagen zusätzlich nach oben.

Luxus, der bleibt: Wo Fendt auf Qualität setzt Dass Fendt bei der Konstruktion großen Wert auf Langlebigkeit legt, zeigt sich bei der Begutachtung der Außenhülle:

Hagelfestes GFK-Dach: Wer auf Nummer sicher gehen will, zahlt 936 Euro Aufpreis – eine sinnvolle Investition, die beruhigten Schlaf bei Sommergewittern garantiert.

Wer auf Nummer sicher gehen will, zahlt 936 Euro Aufpreis – eine sinnvolle Investition, die beruhigten Schlaf bei Sommergewittern garantiert. Hammerschlagblech: Die markante Außenhaut erweist sich nicht nur optisch als ansprechend, sondern im Alltag auch als robust und pflegeleicht.

Die markante Außenhaut erweist sich nicht nur optisch als ansprechend, sondern im Alltag auch als robust und pflegeleicht. Mehrteiliger Heckleuchtenträger: Ein klares Plus für die Wartungsfreundlichkeit. Sollte mal ein Stein gegen die Rückleuchten fliegen, muss nicht das ganze Bauteil getauscht werden, was Reparaturkosten senkt.

Andreas Becker Dachklimaanlage, Markise und Rangierhilfe sind nur drei kostspielige Extras, die den Testwagenpreis über 50.000 Euro treiben. Der Grundpreis liegt bei 33.990 Euro.



Doch wahre Qualität versteckt sich in den kleinsten Details: versenkte Schraubenköpfe, die keine billigen Plastikabdeckungen brauchen, Softclose-Schließer an allen Klappen, und ein Möbelbau, bei dem alle Spaltmaße stimmen.

Schlafen wie im Hotel: Die Sieben-Zonen-Matratze Beim Thema Schlafkomfort kann der Fendt Tendenza im Test punkten: Statt der oft üblichen Federkernmatratzen verbaut Fendt hier 13 Zentimeter dicke Sieben-Zonen-Komfortschaum-Modelle. In der Praxis zeigt sich eine sehr gute Körperanpassung und angenehme Druckentlastung für den Rücken.

Andreas Becker Die bequemen Matratzen sind links 197 und rechts 187 Zentimeter lang.



Dazu kommen Ausstattungsmerkmale, die im Testalltag positiv aufgefallen sind:

Lattenrost mit Härtegrad-Einstellung: Der Lattenrost lässt sich individuell an die persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Der Lattenrost lässt sich individuell an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Dimmbare Leselampen: Punktgenaues Licht am Bett, ohne den gesamten Raum ausleuchten zu müssen.

Punktgenaues Licht am Bett, ohne den gesamten Raum ausleuchten zu müssen. Ambientebeleuchtung: Der Tendenza setzt auf warmes, indirektes Licht, das sich per App oder Schalter steuern lässt und für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Besonders relevant für die Preis-Leistungs-Bewertung: Die hochwertigen Matratzen sind serienmäßig an Bord.

Für wen lohnt sich der Preis? Mit einem Grundpreis von 33.990 Euro (und knapp 50.000 Euro für unseren voll ausgestatteten Testwagen) ist der Tendenza 515 SG kein Modell für reine Gelegenheitscamper. Er richtet sich an eine klare Zielgruppe:

Andreas Becker Hier hält man es gut länger aus: Viel Platz an der bequemen Rundsitzgruppe und dazu eine stimmungsvolle Ambientebeleuchtung.

Vielreisende Paare , die Wert auf Komfort und die Privatsphäre von Einzelbetten legen.

, die Wert auf Komfort und die Privatsphäre von Einzelbetten legen. Langzeitcamper , die auch bei schlechtem Wetter viel Zeit im Innenraum verbringen und von der hochwertigen Verarbeitung profitieren.

, die auch bei schlechtem Wetter viel Zeit im Innenraum verbringen und von der hochwertigen Verarbeitung profitieren. Anspruchsvolle Camper, die beim Thema Schlafkomfort und Materialwahl keine Kompromisse machen wollen. Sie wollen mehr wissen? Im ausführlichen Test des Fendt Tendenza 515 SG verraten wir, wo der Hersteller noch nachbessern könnte – und warum der Tendenza trotzdem einer der besten Wohnwagen für anspruchsvolle Camperinnen und Camper ist.