Nicht innovativ, aber zuverlässig: der Fendt Tendenza 515 SG im Wohnwagen-Test

Kaum ein Hersteller entwickelt seine Modelle derart behutsam weiter wie Fendt . Das macht die Wohnwagen aus dem bayerischen Mertingen vielleicht ein klein wenig langweilig. Doch beweisen Tests von CARAVANING immer wieder: Wer einen durchdachten und komfortablen Caravan sucht, kommt an Fendt kaum vorbei.

Fendt Tendenza 515 SG

Schlafplätze: 2+2

2+2 Zul. Gesamtgewicht: 1700–2000 kg

1700–2000 kg Länge/Breite/Höhe: 7,51/2,32/2,66 m

7,51/2,32/2,66 m Grundpreis ab: 33.990 Euro

Bereits seit 2010 heißt das Modell in der oberen Mittelklasse Tendenza. Änderungen fürs Modelljahr 2026 muss man in der Pressemitteilung mit der Lupe suchen. Neue Polster, neue Leselampen, eine umfangreichere Ambientebeleuchtung – das war es im Wesentlichen auch schon. Doch gerade diese konsequente Optimierung über ...