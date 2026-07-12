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Nicht innovativ, aber zuverlässig: der Fendt Tendenza 515 SG im Wohnwagen-Test

Fendt Tendenza 515 SG 2026 im Test
Viel Komfort, wenig Spektakel

vom Campingprofi seit 1959

Seit 2010 heißt Fendts obere Mittelklasse Tendenza. 2026 gibt es nur feine Updates – doch der 515 SG punktet erneut mit Komfort und Verarbeitung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.07.2026
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f_Fendt_Tendenza_515_SG_Rundsitzgruppe
f_Fendt_Tendenza_515_SG_Küchenblock
f_Fendt_Tendenza_515_SG_Kühlschrank
19Bilder
f_Fendt_Tendenza_515_SG_Innenraum

Kaum ein Hersteller entwickelt seine Modelle derart behutsam weiter wie Fendt. Das macht die Wohnwagen aus dem bayerischen Mertingen vielleicht ein klein wenig langweilig. Doch beweisen Tests von CARAVANING immer wieder: Wer einen durchdachten und komfortablen Caravan sucht, kommt an Fendt kaum vorbei.

Fendt Tendenza 515 SG

  • Schlafplätze: 2+2
  • Zul. Gesamtgewicht: 1700–2000 kg
  • Länge/Breite/Höhe: 7,51/2,32/2,66 m
  • Grundpreis ab: 33.990 Euro

Bereits seit 2010 heißt das Modell in der oberen Mittelklasse Tendenza. Änderungen fürs Modelljahr 2026 muss man in der Pressemitteilung mit der Lupe suchen. Neue Polster, neue Leselampen, eine umfangreichere Ambientebeleuchtung – das war es im Wesentlichen auch schon. Doch gerade diese konsequente Optimierung über ...

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