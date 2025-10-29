Wasseranlage im Wohnmobil richtig entleeren im Winter

Wer sein Wohnmobil in die Winterpause schickt, denkt meist an Batterie, Gasflasche und Frostschutzmittel für den Motor. Doch ein Bereich wird gerne übersehen – die Wasseranlage. Dabei ist gerade sie besonders empfindlich. Gefrierendes Restwasser in Leitungen, Pumpen oder Hähnen kann teure Schäden verursachen. Und auch hygienische Risiken durch Keime und Biofilm sollten nicht unterschätzt werden.

Mit einer einfachen Schritt-für-Schritt-Routine lässt sich das System zuverlässig entleeren – frostsicher und sauber. Das schützt Technik, Gesundheit und den Geldbeutel.

1. Vor dem Entleeren: Reinigung nicht vergessen Bevor Sie das Wasser einfach ablassen, steht ein wichtiger Schritt an: die Reinigung der Wasseranlage. Denn über die Saison lagern sich im Tank und in den Leitungen feine Rückstände ab. Dazu zählen Kalk, organische Partikel und sogenannte Biofilme – das sind schleimige Beläge, in denen sich Bakterien vermehren können.

Ingolf Pompe Mit einer gründlichen Tankreinigung legt man den Grundstein für genießbares Trinkwasser im Reisemobil.



Für die Reinigung gibt es spezielle Reiniger im Campingfachhandel. Sie enthalten zum Beispiel Aktivsauerstoff oder Zitronensäure, wirken gründlich und sind für Trinkwasseranlagen geeignet. Der Ablauf: Reiniger nach Anleitung in den Frischwassertank geben, Wasserhähne öffnen, Lösung einwirken lassen, anschließend gut nachspülen.

Hier finden Sie eine ausführliche Anleitung zur Wassertank-Reinigung.

2. Wasseranlage vollständig entleeren – Schritt für Schritt Die Entleerung beginnt mit dem Abschalten des 12-Volt-Bordnetzes, um die Wasserpumpe zu deaktivieren. Danach öffnen Sie:

alle Wasserhähne (in Mittelstellung zwischen warm und kalt)

den Deckel des Frischwassertanks

alle Ablassventile und, falls vorhanden, das Frostwächterventil Letzteres ist oft mit der Heizung gekoppelt und öffnet bei niedrigen Temperaturen automatisch. Es lässt sich meist zuätzlich manuell auslösen.

Den Duschkopf sollten Sie abschrauben und ausschütteln. Im Schlauch bleibt oft Wasser zurück – mit ein paar kräftigen Pustern oder einem Luftballon können Sie auch diese Reste entfernen.

Ingolf Pompe Die Duschkopfzuleitung kann man mit ein paar Lungenstößen leer pusten. An den Hähnen kann ein Luftballon helfen.





Auch die Toilettenspülung nicht vergessen: Bordnetz kurz einschalten, Spülung mehrmals betätigen, dann Pumpe für etwa 20 Sekunden trocken laufen lassen und wieder ausschalten.

3. Besondere Stellen nicht übersehen In Siphons, Filtergehäusen oder bei Rückschlagventilen bleibt häufig Wasser stehen. Diese Bereiche sollten Sie manuell leeren:

Siphons abschrauben oder mit Saugglocke entleeren

Filter öffnen, ausschütteln und ggf. frostfrei lagern

Rückschlagventile mit Schnellkupplungen zugänglich machen Stellen Sie das Fahrzeug leicht schräg, sodass das Wasser vollständig auslaufen kann. Armaturen und Tankdeckel während der Winterpause offenlassen – so kann das System austrocknen.

Ein weiterer oft übersehener Bereich sind die Perlatoren – das sind die kleinen Siebeinsätze an den Ausläufen von Wasserhähnen. Dort lagern sich besonders gerne Kalkreste und Bakterien ab. Deshalb sollten Sie diese vor der Reinigung abschrauben und separat behandeln. Geben Sie einfach eine kleine Menge der Reinigungslösung in ein Glas oder eine Schüssel und legen Sie die Perlatoren für die empfohlene Einwirkzeit hinein. Danach gründlich mit klarem Wasser abspülen und wieder einsetzen. So bleibt auch der letzte Wasserhahn hygienisch sauber.

Auch die Kassettentoilette, falls Sie eine an Bord haben, ist Teil der Wasseranlage. Vor allem das Spülventil enthält Wasser, das bei Frost Schäden verursachen kann. Um sicherzugehen, dass nichts zurückbleibt, sollte die Toilettenspülung mehrfach betätigt werden, bis kein Wasser mehr nachläuft. Dafür muss das Bordnetz kurzfristig wieder eingeschaltet werden. Anschließend die Pumpe für etwa 20 Sekunden trockenlaufen lassen und wieder ausschalten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Tauchpumpe der Toilette zusätzlich ausbauen und ausschütteln. So vermeiden Sie Undichtigkeiten und unangenehme Überraschungen beim nächsten Einsatz.