Sparen beim wichtigsten Winterzubehör für Womo und Wohnwagen

Die Wintermonate können abgestellten Fahrzeugen aus zahlreichen Gründen schwer an die Substanz gehen. Um böse Überraschungen und hohe Reparaturkosten beim nächsten Campingurlaub zu vermeiden, gibt es zahlreiche Zubehörteile, die Caravan und Wohnmobil gegen Wetter, Mensch und Tier schützen.

Wer zum Beispiel keine Unterstellmöglichkeit für den Winter hat, oder beim Schutz vor Verschmutzung und Schäden auf Nummer sicher gehen will, der ist mit einer Schutzhülle für das ganze Fahrzeug oder einzelne Teile gut beraten. Diese können natürlich auch während der wärmeren Jahreszeiten gegen Sonne, Regen und andere Umwelteinflüsse genutzt werden. Einige Modelle lassen dank seitlicher Öffnung auch weiter zu, dass man unkompliziert ins Fahrzeug kommt – um zum Beispiel nach dem Rechten zu sehen oder einmal durchzulüften. Konkrete Tipps für die Stehzeit in der Winterpause lesen Sie hier.

Auch im Innenraum kann es durch Vereisung, eindringende Flüssigkeiten oder fehlende Luftzirkulation schnell zu Problemen kommen. Um berstende Leitungen, Schimmel und modrige Gerüche zu vermeiden, gibt es Frostschutzmittel und Raumentfeuchter. Aber nicht nur die Elemente stellen eine Gefahr dar, denn auch Mensch und Tier können, ähnlich wie beim Pkw, Schäden anrichten, einbrechen oder das Fahrzeug schlichtweg stehlen. Zusätzliche Schlösser, Radkrallen und Ultraschallgeräte können hier Abhilfe schaffen.

Beim Zubehörspezialisten Fritz-Berg sind einige dieser Zubehörteile für die Winterpause aktuell im Angebot. Wir haben die interessantesten Schnäppchen für Sie zusammengetragen.

Hindermann Wintertime Kompakt Reisemobil Schutzhülle

Fritz-Berger Praktisch: dank der seitlichen Öffnungen ist der Zugriff auf Türen und Staufächer immer möglich.



Die Schutzhülle von Hindermann gibt es in verschiedenen Versionen mit einer Länge von bis zu 730 cm. Dank mitgeliefertem Gurtsystem und Gummizügen kann sie sicher am Fahrzeug angebracht werden, Reißverschlüsse an den Seiten ermöglichen weiterhin den Zugriff auf Tür und Staufächer. Das dreilagige Material ist reißfest, leicht und schützt gegen Wasser, Verschmutzung und andere Umwelteinflüsse.

Maße L/B/H: 630/680/730 x 225 x 250 cm

630/680/730 x 225 x 250 cm Hindermann Schutzhülle im Angebot kaufen Hindermann Wohnwagen Schutzhülle Wintertime 510

Fritz-Berger Alle Gurte zum festmachen sind inklusive.



Die Hülle von Hindermann gibt es auch für den Caravan, hier sogar mit einer Länge bis 910 cm. Mitgeliefert werden außerdem eine Tasche, um die Schutzhülle unterm Jahr zu verstauen, sowie ein Reparaturset, mit dem kleinere Schäden repariert werden können. Auch die Version für Wohnwagen lässt dank Reißverschlüssen den Zugriff auf Tür und Außenstaufächer zu und wird durch das integrierte Gurtsystem verzurrt.

Maße L/B/H: viele Versionen, bis max. 910 x 250 x 220 cm

viele Versionen, bis max. 910 x 250 x 220 cm Hindermann Wohnwagen-Schutzhülle im Angebot kaufen Hindermann Deichselhaube Kunstleder

Fritz-Berger Die Haube aus Kunstleder schützt die Deichsel vor Wettereinflüssen und sieht einfach ansehnlicher aus.



Um zusätzlich die Deichsel vor Umwelteinflüssen zu schützen oder den Caravan einfach ansehnlicher zu machen, gibt es zusätzlich zu den Ganzkörper-Schutzhüllen eine speziell geformte Haube. Dank großem Volumen kann diese auch über einem montierten Diebstahlschutz angebracht werden, fixiert wird sie mit einem inkludierten Gummispanner.

Hindermann Deichselhaube im Angebot kaufen MEM Radkralle Modell A 2004 G3

Fritz-Berger Mit der Radkralle von MEM sind Reifen und Fahrzeug vor Diebstahl geschützt.



Diese Radkralle von MEM soll Fahrzeugdiebe durch ihre massive Konstruktion in erster Linie abschrecken. Zusätzlich ist durch das Bohrmuldenschlüsselsystem ein Schutz vor Picking und Aufbohren gewährleistet, ein Abziehen des Reifens wird dank der drei langen Arme verhindert. Laut Hersteller kann die Kralle innerhalb von einer Minute montiert werden. Eine Schaumstoffauflage schützt dabei die Felgen vor Kratzern. Dank verschiedener Ausführungen können Fahrzeuge mit Rädern bis 16 Zoll so wirksam vor Diebstahl geschützt werden.

Gewicht: 9–10,5 kg

9–10,5 kg Maße: verschiedene Modelle, für Reifen von 540 bis 800 mm Durchmesser

verschiedene Modelle, für Reifen von 540 bis 800 mm Durchmesser Radkralle im Angebot kaufen HEOSystem VAN Paket

Fritz-Berger Im Winter wie Sommer können Zusatzschlösser nicht schaden.



Oft werden Campervans zum Überwintern so abgestellt, dass eine ständige Überwachung kaum möglich ist. Dieses Schlosssystem von HEOSolution soll das Fahrerhaus und die restlichen Türen der gängigen Modelle zusätzlich zu den bereits verbauten Schlössern gegen Einbruch schützen. Auch für Camper, die im Urlaub gerne abseits von Camping- und Stellplätzen stehen, kann dies eine sinnvolle Investition sein.

Lieferumfang: 2 Schlösser für das Fahrerhaus, 2 Zusatzschlösser, 4 Schlüssel

2 Schlösser für das Fahrerhaus, 2 Zusatzschlösser, 4 Schlüssel Geeignet für: Fiat Ducato ab Bj. 2021, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2023

Fiat Ducato ab Bj. 2021, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2023 Zusatzschloss im Angebot kaufen Kemo Mobil FG022 Ultraschall-Marderabwehr

Fritz-Berger Mit Ultraschall und LED werden Nager aller Art verjagt.



Vom Pkw kennen viele das Problem angenagter Kabel und zerfetzter Isolierung bereits, aber auch Reisemobile können davon betroffen sein. Dieses Gerät von Kemo schützt nicht nur durch gewöhnungsresistente Hochfrequenz, sondern simuliert zusätzlich durch eine schwach blinkende LED ein Raubtier, um Marder und Mäuse aus dem Fahrzeuginneren zu verjagen. Mit geeigneten Batterien kann das Gerät bis zu 12 Monate lang betrieben werden. Mehr Tipps gegen ungebetene Gäste im abgestellten Caravan lesen Sie hier.

Wirkungsbereich: > 55 m²

> 55 m² Schalldruck: 100 dB (± 20%)

100 dB (± 20%) Akustische Reichweite: > 6 m

> 6 m Marderschutz im Angebot kaufen Dino Kraftpaket Ladegerät mit Campingfunktion 12 V/10 A

Fritz-Berger Das Ladegerät von Dino Kraftpaket ist vielseitig einsetzbar.



Gerade bei langen Abstellzeiten über die Wintermonate ist eine Fahrzeugbatterie beim nächsten Motorstart gerne mal leer. Um dies zu verhindern und die Batterie vor einer verkürzten Lebensdauer oder Schäden zu schützen, gibt es spezielle Ladegeräte. Dieses Modell von Dino Kraftpaket hat neben dem Dauerladungsmodus für lange Stellzeiten auch Funktionen zur Schnellladung, einen geräuscharmen Nachtmodus, sowie eine praktische Camping-Funktion welche die Fahrzeugbatterie bei Entnahme automatisch nachlädt. Speziell für den Winter gibt es außerdem den Frostmodus um auch bei tiefen Temperaturen eine gleichmäßige und schonende Ladung zu gewährleisten.

Lieferumfang: Batterieladegerät (8 Stufen, vollautomatisch), 1x Ladekabel mit Batterieklemmen, 1x Ladekabel mit Ringösen, 1x bebilderte Gebrauchsanweisung

Batterieladegerät (8 Stufen, vollautomatisch), 1x Ladekabel mit Batterieklemmen, 1x Ladekabel mit Ringösen, 1x bebilderte Gebrauchsanweisung Eingangsspannung: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz

200 – 240 V, 50 – 60 Hz Ladestrom: 10 A

10 A Gewicht: 1,1 kg

1,1 kg Ladegerät im Angebot kaufen Froli Rundkeil

Fritz-Berger Bei langen Stellzeiten sollten die Reifen vor Verformung geschützt werden.



Neben der Fahrzeugbatterie können auch die Reifen bei langen Stehzeiten in Mitleidenschaft gezogen werden. Hierfür gibt es Auffahrkeile, auch verwendbar zum Höhenausgleich, die die Reifen vor Verformung und Schäden schützen und das Fahrzeug stabilisieren. Passend für Reifen bis 70 cm im Durchmesser und mit maximal 1.250 kg pro Keil belastbar.

Lieferumfang: 2 Keile, Transporttasche

2 Keile, Transporttasche Froli Rundkeil im Angebot kaufen Rabbafrost Frostschutzkonzentrat

Fritz-Berger Frostschutzmittel ist man bereits vom PKW gewöhnt, aber auch in Reisemobilen und Caravans kommt es zum Einsatz.



Banal, aber wichtig, um die Leitungen von Caravan und Reisemobil gegen Vereisung zu schützen: Das Frostschutzmittel von Rabbafrost wird in das Leitungssystem des Fahrzeugs gegeben und kann je nach Konzentration vor Temperaturen von bis zu -30° C schützen.

Füllmenge: 5 Liter

5 Liter Frostschutz je nach Konzentration: -5° C bis -30° C

-5° C bis -30° C Frostschutzkonzentrat im Angebot kaufen Berger Raumluftentfeuchter Box

Fritz-Berger Schimmel und modrigen Gerüchen ganz ohne Strom vorbeugen.



Während der langen Stellzeit im Winter kann im Innenraum und Fahrerhaus ein modriger Geruch oder sogar Schimmel entstehen. Eindringendem Wasser kann man mit obengenannten Schutzhüllen entgegenwirken, doch was bereits im Fahrzeuginneren ist, kann damit natürlich nicht bekämpft werden. Hier kommen stattdessen Luftentfeuchter zum Einsatz. Das Modell von Berger funktioniert dank Aktiv-Granulat ganz ohne Stromzufuhr und kann den Innenraum bis zu 4 Monate lang gegen Schimmel und Geruchsbildung schützen. Das Granulat kann für das nächste Jahr nachgekauft und der Behälter neu befüllt werden.