Bärnau: Neuer Stellplatz direkt an der Goldenen Straße

Einst am Rande der Nation, heute mitten in Europa: Bärnau an der "Goldenen Straße" von Prag nach Nürnberg. Und "Der Platz liegt wirklich direkt an der Goldenen Straße, die hier noch original erhalten ist", meint Alfred Wolf. "Und ja, es war eine reine Vereinsleistung", die geringen Kosten waren nur dank des "Via Carolina – Goldene Straße e.V." möglich. Dass der Vorstand selbst im Dreck wühlte, versteht sich denn von selbst, Eigeninitiative scheint in Bärnau eine Kernkompetenz zu sein. Ob das daran liegt, dass der Eiserne Vorhang für Jahrzehnte nur gut tausend Meter entfernt war?

Heute windet sich ein Grünes Band durch Europa, wo sich einst die Blöcke des Kalten Krieges gegenüberstanden – und man kann nur hoffen, dass sich zumindest diese Geschichte nicht wiederholt. Immerhin die Natur konnte sich im Schatten der Grenze entfalten. Nicht nur Pilzsammler kommen auf ihre Kosten, wo sich Böhmen und Bayern treffen – und seit 2010 der Geschichtspark Bärnau-Tachov lockt. Rund 30 rekonstruierte Gebäude aus dem Mittelalter machen den Ort zum größten Museum seiner Art im deutschsprachigen Raum, drei Siedlungsgruppen zeigen ein slawisches Langhaus, eine Turmhügelburg oder eine Herberge aus dem 9. bis 13. Jahrhundert.

Beliebte Gegend bei Wohnmobilisten "So zeigen wir auch die historische Entwicklung einer Region, die vom Zusammenwachsen der bayrischen Bevölkerung mit den slawischen Siedlern geprägt ist", erklärt Stefan Wolters, der den Park als zentrale Figur dirigiert, stets mit Respekt vor Karl IV., der die Reisezeit von Prag nach Nürnberg auf sieben Tage zu verkürzen vermochte. Auf "seiner" Goldenen Straße waren Reisestationen eingerichtet, eine wird in Bärnau rekonstruiert. Der Park ist auch bei Reisemobilisten ein Thema, "dem wollten wir gerecht werden", meint Alfred Wolf, während er über den Platz führt, der noch vor einem Jahr Materiallager war.

Heiko P. Wacker Die elf Stellplätze messen je 48 bis 60 Quadratmeter und sind für Fahrzeuge bis zehn Meter geeignet. Die Hecken müssen aber erst noch wachsen.



Er ist selbst Reisemobilfahrer, weiß aber auch um die Beliebtheit des Oberpfälzer Waldes bei Campern. "Die ersten Pläne waren noch so, dass die Fahrzeuge eng beieinander hätten stehen müssen. Also haben wir noch während des Baus ein paar Plätze weggelassen, um die Parzellen größer zu stricken." Diese messen bis zu 60 Quadratmeter, sind also auch für größere Mobile bis zehn Meter geeignet, wobei die Trennhecken erst noch wachsen müssen. Je zwei Pflasterstreifen definieren die leicht getreppt angelegten Parkpositionen, das Areal ist mit einer wassergebundenen Decke für maximale Drainage angelegt. "das wird im Laufe der Zeit zum Trockenrasen, auf dem auch schwere Mobile gut rangieren können", meint Elisabeth Stadler, die Ideen für die Zukunft entwickelt. "Wir haben den Geschichtspark, das Grüne Band, Wander- und Radwege und auch das Knopfmuseum: Bärnau war einst die deutsche Knopfstadt, das wollen wir nutzen."

Ferienhäuser & Mittelalterzeltplatz Zudem entstehen aktuell in Ergänzung zum Mittelalterzeltplatz vier Ferienhäuser nach dem Motto "Luxus ohne Glamour – nur Holz, Lehm und Ruhe" für Reisende ohne eigenen Camper. Am Stellplatz wird im Moment noch die Ver- und Entsorgungsstation finalisiert, für 2026 ist eine neue Sanitäranlage geplant, im Moment stehen die Anlagen des Geschichtsparks zur Verfügung. Dort findet sich auch der Biergarten "Brot & Zeit", die am Wochenende servierten Pizzen sind sehr zu empfehlen.

Heiko P. Wacker Elisabeth Stadler und Alfred Wolf vom Via Carolina – Goldene Straße e. V.



Bezahlt wird am Kassenautomaten, sobald dieser steht; nutzbar ist die Anlage aber schon jetzt. Ob sie jedoch je ganz fertig sein wird, muss man in Zweifel ziehen, denn Pläne für Verbesserungen gibt es zuhauf: "Das Gebäude an der Zufahrt von der Goldenen Straße bekommt eine neue Farbe und den Stellplatznamen. Die alten Felskeller darunter wollen wir wieder begehbar machen. Außerdem sind bereits Kunstwerke in Arbeit, die auf die historische Situation eingehen", zählt Alfred auf, und verrät somit ungewollt den besonderen Charakter der Anlage: Denn die wird wohl in jedem Jahr noch ein bisschen mehr zu bieten haben. Wir drücken die Daumen!

Camping im Mittelalter in Bärnau Gebührenpflichtiger Stellplatz für 11 Mobile bis 10 m, keine Begrenzung der Parkdauer. Leicht getrepptes Gelände, Untergrund mit feinem Kies befestigt, drainiert (später Trockenrasen), Stellflächen mit Pflasterstreifen befestigt, künftig mit Hecken getrennt. Hunde erlaubt. Ca. 10 Minuten in die Innenstadt (Cafés, Restaurants, Post, Apotheke usw.). Preis pro Nacht und Mobil inklusive Wasser und Entsorgung: 18 Euro. Strom: 3 Euro pro Nacht. Ganzjährig nutzbar.

