Basilikata: Campingplätze, Ausflugsziele und Reiseinformationen

Musik tönt aus einem Wohnmobil, als ich auf den Stellplatz am Sirino-See rolle. Nett begrüßen mich die Nachbarn des musikalischen Mobils. Als ich von meiner kurvigen Anfahrt und somit der ersten Bekanntschaft mit lukanischen Landstraßen nach langer Autobahnfahrt gen Süd berichte, bekomme ich den ersten Insider-Tipp. "Du bist in Lagonegro abgefahren, dem Geburtsort von Sänger Mango. Dort liegt er auch begraben."

Das Paar aus Palermo schwärmt, wie viele Italiener, vom Liederdichter Pino Mango, der 2014 im Alter von 60 Jahren während eines Benefizkonzerts in Policoro (ebenfalls Basilikata) an einem Herzinfarkt starb. Nun weiß ich auch, wessen Gesang aus dem Nachbarmobil klingt. Mango soll seine Heimat, die Basilikata, sehr geliebt haben. Am Sirino-See sei er des Öfteren im Restaurant "Sirtaki" eingekehrt, welches nicht griechisch ist, sondern nach einem seiner Songs benannt. Der See ist idyllisch und schnell umrundet. Wer weiter wandern möchte, findet hier, im Pollino, dem größten italienischen Nationalpark, unendlich viele Möglichkeiten. Auch Maratea ist nicht weit, und dort geht es nach einer entspannten Nacht als nächstes hin.

Wo liegt Basilikata? Ganz im Süden Italiens, zwischen der Stiefelspitze Kalabrien und der Stiefelhacke Apulien, liegt die vom Tourismus erst allmählich entdeckte Region Basilikata, im Altertum Lukanien genannt. Auch heute noch bezeichnen sich die Einwohner als Lukaner. Die Basilikata besitzt nur wenige Küstenkilometer und ein noch ursprüngliches, wildes Landesinnere. Eine lokale Spezialität ist nicht, wie man namentlich annehmen könnte, Basilikum, sondern die "Peperoni cruschi", getrocknete Peperonischoten, knusprig in Olivenöl frittiert.

Carolin Hlawatsch Straßenkunst welche man rund um Forenza nicht übersehen kann. Hier wird alles zu Kunst recycelt: Knöpfe, Tassen, Sägeblätter, Teller, usw.



Entlang der Küste Basilikatas Nur 30 Kilometer Küste am Tyrrhenischen Meer gehören zur Basilikata. Dieser kleine Abschnitt ist vom 800 Meter hoch gelegenen Stellplatz am Lago Sirino hinter dem herrlichen Panorama über Berg und Tal bereits zu erahnen. Aber Berg und Tal bedeuten hier auf und ab auf engen, oft holprigen Straßen. Da sollte man stets mehr Zeit einrechnen. Unglaublich schöne Aussichten verlocken zudem immer wieder zum Stoppen. Korkeichen, Kiefern und wilder Fenchel an steilen Hängen über dem azurblauen Meer, kleine Buchten, mediterranes Flair pur, das ist Maratea. Über all dem thront die Christusstatue auf dem 623 Meter hohen Monte San Biagio und weckt Assoziationen mit Rio de Janeiro. Dieses Wahrzeichen Marateas kann man sich auch mit dem Camper erschließen. Oben gibt es einen weitläufigen Parkplatz. Campingplätze findet man in Maratea nicht. Dafür fahre ich entlang der pittoresken Küstenstraße in das benachbarte Castrocucco di Maratea. Einen zweiten, landschaftlich ganz anderen Küstenabschnitt bietet die Basilikata am Ionischen Meer. Hier ist es flacher, mit langen Sandstränden, Lagunen und Pinienwäldern im Hinterland. Camper finden in Lido di Policoro ein gutes Angebot an Plätzen.

Wieder wechselt das Landschaftsbild. Im Hinterland der Ionischen Küste, auf dem Weg in das rund 50 Kilometer entfernte Aliano, passiere ich die Calanchi. Diese bizarren, ausgewaschenen Lehmhänge machen Lust, auf Entdeckertour zu gehen. Inmitten der zauberhaften Mondlandschaft liegt das Dorf Aliano, bekannt als Verbannungsort des Schriftstellers Carlo Levi. Sein 1945 erschienenes Buch "Jesus kam nur bis Eboli" ist weltbekannt und thematisiert den abgeschiedenen, ärmlichen Süden Italiens.

Carolin Hlawatsch Durch das Faltengebirge Calanchi führen viele Wanderwege. Besonders bei niedrig stehender Sonne, entstehen durch die Lehmhügel, dramatische Licht- und Schattenspiele.

Auf in den Norden der Basilikata In Aliano wandelt man auf Levis Spuren und findet sich Auge in Auge mit den besonderen "Case dei occhi" (deutsch: Häuser der Augen). Ihre Fassaden erinnern an Gesichter mit zwei Fenstern wie Augen und einem Schornstein als Nase. Ein Highlight der Basilikata ist Matera, die spätestens seit Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas 2019 berühmteste Höhlenstadt der Welt. Um das steile Treppen- und Gassengewirr der Sassi (Quartiere) und die umliegenden, tief in die Tuffsteinwelt gefressenen Canyons zu erfassen, sollte man sich mindestens zwei bis drei Tage Zeit nehmen.

Zum Schluss geht es in den Norden der Basilikata, der viel zu bieten hat: die Provinzhauptstadt Potenza, die imposante Kathedrale in Acerenza, die an Hobbithäuser erinnernden Grotten-Kantinen in Pietragalla, die Ruinenstadt Venosa und das Stauferkastell in Melfi. Leider fehlt es in dieser hochinteressanten Region an Infrastruktur für Camper. Davon sollte man sich aber nicht entmutigen lassen! Mein Tipp: Unkonventionell unterwegs sein und die Bewohner oder den Wirt des Restaurants nach Übernachtungsplätzen fragen. Es findet sich immer eine Lösung. Viele Kommunen fangen an, sich um Angebote für Camper zu bemühen. So wurde zum Beispiel in Forenza im Frühjahr 2025 ein Stellplatz mit Ver- und Entsorgung direkt am Altstadtzentrum geschaffen.

Ich lande spontan auf einem der Agriturismi, landestypische Bauernhöfe mit Ferienunterkunft. Anders als die sogenannten "Agricampeggi" bieten diese nicht immer Campinglogistik, haben aber oft einen einfachen Stellplatz. Mein Aufenthalt auf dem "Agriturismo Masseria Brienza" nahe Forenza wird zum authentischsten Erlebnis der gesamten Reise. Familie Brienza kümmert sich rührend um Gäste, bietet mir Frühstück, selbstgemachten Kuchen und einen Hofrundgang an. Ein perfekter Abschluss meiner Basilikata-Tour – ich komme bestimmt wieder!

Stellplätze und Camping-Tipps

I-75010 ALIANO – Area Sosta Camper

Gebührenfreier Stell- und Parkplatz für 30 Mobile an einer Sportstätte direkt am Zentrum von Aliano. Betoniert, kein Schatten, beleuchtet. V+E, Wasser, Strom. Ganzjährig.

75010 Aliano(IT) Area Sosta Camper Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden

I-85046 CASTROCUCCO DI MARATEA – Balai Beach Club

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile direkt am Meer. Untergrund mit Kies und Sand, teils schattig. Am Platz: Strom, Ver- und Entsorgung. In der Nähe: Sandstrand mit Bademöglichkeit, nächster Supermarkt in 4 km Entfernung, 11 km bis Maratea. Preis pro 24 Stunden: 15 Euro (Nebensaison), 25 Euro (Hauptsaison). Geöffnet Mai bis Oktober.

85046 CASTROCUCCO DI MARATEA(IT) Balai Beach Club 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

I-85023 FORENZA – Area Sosta Camper

Gebührenfreier Stellplatz für 8 Mobile direkt am Zentrum von Forenza. Alle Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar. Asphaltiert, teils schattig. Am Platz: Ver- und Entsorgung, Wasser, Strom. Ganzjährig nutzbar.

85023 Forenza(IT) Area Sosta Camper Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden

I-85040 LAGO SIRINO/NEMOLI – Area Sosta Camper

Gebührenfreier Stellplatz für 7 Mobile mit schöner Aussicht auf Berglandschaft. Gepflastert, teils schattig. Frischwasser an jeder Parzelle. 5 Min. Fußweg zum Sirino-See mit Restaurant, Café und Bäckerei. Supermarkt am Ortsrand. Strom: 2 Euro/ 6 Std., Ver- und Entsorgung, Mülltrennung. Ganzjährig nutzbar.

85040 Lagi Sirino(IT) Area Sosta Camper Lago Sirino Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

I-75100 MATERA – Area camper Masseria Radogna

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile im Grünen, auf weitläufigem Plateau. Stellflächen auf Gras, teils schattig. Am Platz: Shuttle ins 6 km entfernte Matera, aber auch tolle Wanderroute dorthin (ca. 1,5 Std.) durch die Schlucht mit Höhlen und Hängebrücke. Zur Hochsaison Stand mit lokalen Spezialitäten. Frischwasser, Strom (5 Euro), V+E, WC, einfache Innendusche mit Warmwasser, zwei Solar-Außenduschen. Preis pro 24 Stunden: 20 Euro. Ganzjährig.

75100 Matera(IT) Area Camper Masseria Radogna 9 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

I-75025 POLICORO LIDO – Area camper AutoGManolio

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 25 Mobile. Asphaltiert, überdachte Parzellen. 300 Meter zum Strand, 500 Meter Restaurant, 1 km zum Supermarkt. Am Platz: einfacher Sanitärblock, Fahrrad- und Motorroller-Verleih. Preis: 15 Euro (Nebensaison), 35 Euro (Hauptsaison). Ganzjährig.

I-85046 CASTROCUCCO DI MARATEA – Villaggio Camping Maratea

Campingplatz direkt am Sandstrand, Untergrund Rasen, Schatten durch Sonnendächer über den Parzellen. Am Platz: einfache Sanitäranlage, Minimarkt, zwei Bars, Restaurant/Pizzeria, Animation, Tennisplatz, Beachvolleyball, Tischtennis. Hunde in der Nebensaison erlaubt. 5 ha, 150 Stellplätze, 26 Mobile Homes. Saison: Ende Mai bis Mitte September. Preise erst ab 2026 verfügbar.

85046 Castrocucco di Maratea(IT) Villaggio Camping Maratea Hunde erlaubt Hunde erlaubt

I-85023 FORENZA – Agriturismo Masseria Brienza

Eigentlich kein Campingplatz, nehmen Salvatore Brienza und seine Familie jedoch gerne Gäste mit Wohnmobil auf. Der Bauernhof vor den Toren Forenzas bietet große, idyllische Parkplätze mit herrlicher Aussicht, zudem bei Anmeldung lokale Küche mit hauseigenen Produkten. Untergrund Rasen und Kies, Frischwasser. Es gibt auch Gästezimmer. Preis für Übernachtung mit Wohnmobil: nach Absprache.

I-85020 LAGO MONTICCHIO – Parco Naturale Europa Monticchio Laghi

Einfacher Campingplatz für Naturliebhaber im Naturschutzgebiet direkt am Großen Lago Monticchio. Stellflächen auf Rasen unter Bäumen, etwas veraltete Sanitäranlagen. Schöner Wander- und Radrundweg um den großen und kleinen Vulkansee. Bar und Pizzeria 5 Min. Fußweg, Bootsverleih, Hunde erlaubt. Als Ausflugsbasis: von hier 30 km bis Venosa, 40 km bis Forenza, 45 km bis Pietragalla. 2 ha, ca. 60 Stellplätze. Saison: April bis Oktober. Preis (Mobil/2 P.): 32 Euro.

85028 Rionero in Vulture(IT) Parco Naturale Camping Europa 2 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

I-75100 MATERA – Camping Azienda Agriturismo Masseria del Pantaleone

Agricampeggio mit 20 Stellplätzen auf Stein. Teilweise schattig, Dusche kostet extra, V+E. Am Platz: Restaurant mit hofeigenen Produkten, Reiten. Preis (Mobil/2 P.): 22 Euro.

75100 Matera(IT) Camping Azienda Agriturismo Masseria del Pantaleone 20 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

I-75025 POLICORO LIDO – Policoro Village

Campingplatz im Pinienwald, auf ebenem Kiesuntergrund, 200 Meter zum Strand, 1,5 km in den Ortskern. Am Platz: Sanitäranlage, Privatbäder, Waschmaschine, Minimarkt, Bar, Pizzeria, Restaurant, Pool, Grillplatz, Spielplatz, Animation, kleine Hunde erlaubt. 13 Stellplätze für Wohnmobile, 23 Zelt- und Wohnwagenplätze, Bungalowpark. Saison: April bis Oktober. Preis (Mobil/2 P.): 50 Euro.

75025 Policoro Lido(IT) Policoro Village 50,00 EUR/Nacht Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Weitere Infos und Inspirationen zur Region Viel Wissenswertes zur Basilikata findet man unter www.italien.de/regionen/basilikata

Reiselektüre: Das berühmteste Buch, das in der Basilikata spielt, ist "Christus kam nur bis Eboli" von Carlo Levi. Es wurde auch verfilmt.

Reisesoundtrack: Der italienische Liedermacher Giuseppe "Pino" Mango zeigte sich auch in seiner Musik sehr verbunden mit seiner Heimat Basilikata.