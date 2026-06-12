Barrierefrei campen – aber wo? Diese 8 Plätze in Deutschland machen es richtig!

Camping steht für Unabhängigkeit, Naturerlebnis und die Freiheit, selbst zu entscheiden, wohin die Reise geht. Dieses Gefühl kennt kein Alter und keine körperlichen Voraussetzungen – es gehört allen, die es erleben möchten. Die gute Nachricht: Es gibt Campingplätze, die sich hervorragend für Reisende mit unterschiedlichsten Bedürfnissen eignen. Man muss nur wissen, wo man sie findet.