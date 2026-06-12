Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Barrierefrei campen – aber wo? Diese 8 Plätze in Deutschland machen es richtig!

8 Barrierefreie Campingplätze in Deutschland
Freiheit kennt keine Barrieren

Diese acht Campingplätze versprechen barrierefreien Zugang auf dem Gelände und in den Sanitäranlagen – außerdem sind sie top bewertet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.06.2026
Als Favorit speichern
Mother with Child Union Camping
Foto: Nathan Bilow

Camping steht für Unabhängigkeit, Naturerlebnis und die Freiheit, selbst zu entscheiden, wohin die Reise geht. Dieses Gefühl kennt kein Alter und keine körperlichen Voraussetzungen – es gehört allen, die es erleben möchten. Die gute Nachricht: Es gibt Campingplätze, die sich hervorragend für Reisende mit unterschiedlichsten Bedürfnissen eignen. Man muss nur wissen, wo man sie findet.

Für wen ist barrierefreies Camping wichtig?

Wenn wir von Barrierefreiheit sprechen, denken viele zunächst an Rollstuhlnutzende. Doch der Kreis derer, die von gut zugänglichen Anlagen profitieren, ist deutlich größer:

  • Menschen mit eingeschränkter Mobilität – ob sie einen Rollstuhl, Rollator oder Gehstock nutzen oder schlicht nicht mehr so gut zu Fuß sind
  • Seniorinnen ...
Mehr zum Thema Senioren-Camping