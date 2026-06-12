Barrierefrei campen – aber wo? Diese 8 Plätze in Deutschland machen es richtig!

Camping steht für Unabhängigkeit, Naturerlebnis und die Freiheit, selbst zu entscheiden, wohin die Reise geht. Dieses Gefühl kennt kein Alter und keine körperlichen Voraussetzungen – es gehört allen, die es erleben möchten. Die gute Nachricht: Es gibt Campingplätze, die sich hervorragend für Reisende mit unterschiedlichsten Bedürfnissen eignen. Man muss nur wissen, wo man sie findet.
Für wen ist barrierefreies Camping wichtig?
Wenn wir von Barrierefreiheit sprechen, denken viele zunächst an Rollstuhlnutzende. Doch der Kreis derer, die von gut zugänglichen Anlagen profitieren, ist deutlich größer:
- Menschen mit eingeschränkter Mobilität – ob sie einen Rollstuhl, Rollator oder Gehstock nutzen oder schlicht nicht mehr so gut zu Fuß sind
- Seniorinnen ...