Waldbrände: Campingurlaub in Frankreich abgesagt? So stornieren Sie & holen das Geld zurück

Die Bilder sind alarmierend: In der Gironde und Landes wüten schwere Waldbrände – wir berichteten bereits. Mittlerweile mussten 52 Campingplätze bereits evakuiert werden, rund 220.000 Menschen sind auf der Flucht vor Feuer und Rauch.

Das Auswärtige Amt hat am 28.7.2027 eine Reisewarnung für die Region Gironde herausgegeben – und rät dringend davon ab, in die betroffenen Gebiete zu reisen. Wer jetzt einen Urlaub in Südfrankreich plant, sollte besonders vorsichtig sein und am besten die Regionen Gironde, Landes sowie den gesamten Süden Frankreichs meiden, bis sich die Lage entspannt.

Doch was, wenn Sie bereits gebucht haben? Können Sie stornieren – und wer zahlt, wenn Sie nicht fahren wollen oder können? Hier kommt Ihr kompakter Ratgeber.

1. Kann ich meinen Urlaub kostenlos stornieren? Tatsächlich kommt es meist darauf an, ob sie individuell oder eine Pauschalreise gebucht haben.

Individualreise & Campingplatz: Kein automatisches Recht auf Storno

Die meisten Camping-UrlauberInnen in Südfrankreich sind Individualreisende – sie buchen Flug, Mietwagen und Campingplatz separat. Hier gibt es kein allgemeines Recht auf kostenlose Stornierung, nur weil es brennt. Entscheidend sind die Vertragsbedingungen Ihres Anbieters:

Campingplatz: Viele Plätze zeigen Kulanz , wenn sie selbst evakuiert wurden. Fragen Sie nach einer Umbuchung oder Rückerstattung . Dokumentieren Sie die Lage (z. B. mit Screenshots von Evakuierungsmeldungen).

Viele Plätze zeigen , wenn sie selbst evakuiert wurden. Fragen Sie nach einer . Dokumentieren Sie die Lage (z. B. mit Screenshots von Evakuierungsmeldungen). Flug: Airlines stornieren selten kostenlos. Ausnahme: Das Auswärtige Amt spricht eine offizielle Reisewarnung aus – dann können Sie oft umbuchen.

Airlines stornieren selten kostenlos. Das Auswärtige Amt spricht eine offizielle Reisewarnung aus – dann können Sie oft umbuchen. Mietwagen/Hotel: Prüfen Sie die AGB. Manche Anbieter erlauben eine kostenlose Stornierung bei höherer Gewalt. Wichtig:

Reine Angst vor Waldbränden reicht nicht – es müssen konkrete Beeinträchtigungen vorliegen (z. B. gesperrte Straßen, Evakuierungen).

– es müssen vorliegen (z. B. gesperrte Straßen, Evakuierungen). Fragen Sie nach! Viele Anbieter finden eine Lösung, wenn Sie höflich nachfragen. Pauschalreise: Nur bei direkter Betroffenheit

Falls Sie eine Pauschalreise (Flug + Unterkunft) gebucht haben, können Sie kostenlos stornieren, wenn Ihr Urlaubsort direkt von den Bränden betroffen ist (z. B. Evakuierungen, starke Rauchentwicklung). Aber: Die Reise muss kurz bevorstehen – bei Buchungen in einigen Wochen oder Monaten gibt es kein automatisches Stornorecht.

2. Wer zahlt, wenn mein Wohnwagen oder Auto abbrennt? Eine Teilkaskoversicherung, wie sie jede Camperin und Camper mindestens haben sollte, übernimmt Brandschäden am Auto oder Wohnmobil. Zelte und Campingausrüstung sind über die Hausratversicherung meist nicht abgedeckt – es sei denn, Sie haben eine spezielle Camping-Versicherung. Glück im Unglück haben alle, die eine ADAC-Mitgliedschaft abgeschlossen haben: Der Automobilclub organisiert den Rücktransport, wenn Ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist.

Tipp:

Melden Sie den Schaden sofort Ihrer Versicherung!

Machen Sie Fotos und erstellen Sie eine Polizeimeldung.

3. Was tun, wenn Sie schon vor Ort sind? Es gibt ein paar einfache und klare Regeln, was Sie machen können, wenn Sie sich schon am Urlaubsort befinden.

Befolgen Sie die Anweisungen der Behörden – Evakuierungen sind bindend!

– Evakuierungen sind bindend! Halten Sie Ihr Handy eingeschaltet – das französische Warnsystem FR-Alert sendet Notfallnachrichten.

Blieben Sie informiert über die aktuelle Lage: Feux de Forêt (offizielle Waldbrand-Karte) Météo France (Wetterwarnungen) Auswärtiges Amt (Reisewarnungen)

Notfallnummern:

Europäische Notrufnummer: 112 (Ortung möglich!)

(Ortung möglich!) Deutsche Botschaft Paris: +33 1 53 83 45 00 Und denken Sie daran: Die Behörden raten aktuell dringend davon ab, in die Gironde und den Süden Frankreichs zu reisen. Sicherheit geht vor – verschieben Sie Ihren Urlaub lieber, wenn möglich! Oder reisen Sie alternativ an einen Badesee in Deutschland, machen Sie Campingurlaub auf einer der deutschen Top-Inseln oder eine Coolcation auf einem Wohnmobil-Stellplatz in Schweden.