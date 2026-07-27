Die 13 besten Campingplätze an Badeseen: Heimaturlaub direkt am Wasser

Die nächste Hitzewelle kommt und viele Camperinnen und Camper sehnen sich nach einer Abkühlung. Dafür muss man nicht in ferne Länder fahren, sondern findet auch direkt vor der Haustüre hier in Deutschland zahlreiche schöne Seen zum Entspannen. Damit die Suche nicht endlos wird, können Sie sich an den Bewertungen und Filtern in unserer Stellplatz-Radar-App orientieren.