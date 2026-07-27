Die 13 besten Campingplätze an Badeseen: Heimaturlaub direkt am Wasser

Die nächste Hitzewelle kommt und viele Camperinnen und Camper sehnen sich nach einer Abkühlung. Dafür muss man nicht in ferne Länder fahren, sondern findet auch direkt vor der Haustüre hier in Deutschland zahlreiche schöne Seen zum Entspannen. Damit die Suche nicht endlos wird, können Sie sich an den Bewertungen und Filtern in unserer Stellplatz-Radar-App orientieren.
Wir haben die 13 Campingplätze mit den besten Bewertungen direkt an deutschen Seen herausgesucht. Dabei geht es von Plätzen mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte über Ostfriesland und das fränkische Fichtelgebirge bis an den Bodensee. Viele der Plätze sind perfekt für Wanderungen und Fahrradtouren in der Umgebung geeignet, einige bieten auch die Möglichkeit für Stadtausflüge ...