Brennerautobahn: Neue Tempo-Falle für Camper & Co. auf der Luegbrücke

Die Luegbrücke auf der A13 war schon immer ein heikler Abschnitt. Ab sofort wird es dort noch genauer – zumindest beim Tempo. Seit Anfang 2026 ist auf diesem Teilstück der Brennerautobahn eine neue Section-Control aktiv. Eine durchgängige Tempoüberwachung über mehrere Kilometer. Entwickelt, um riskante Fahrmanöver zu reduzieren und den Verkehrsfluss zu glätten.

Doch für alle, die mit dem Wohnmobil oder Caravan Richtung Süden reisen, bringt das nicht nur Sicherheit. Es bringt auch neue Regeln und das Potenzial für Stress im Ferienverkehr.

Wie funktioniert Section-Control? Die Section-Control misst nicht an einem einzigen Punkt. Sie erfasst die Durchschnittsgeschwindigkeit über den gesamten Streckenabschnitt. Zwischen dem Beginn der Luegbrücke und der Ausfahrt Brenner-Nord wird das Kennzeichen registriert. Am Ende folgt ein zweiter Zeitstempel. Wer schneller war, als es erlaubt ist, erhält Post.

Das Tempolimit liegt bei 60 km/h in beiden Fahrtrichtungen. Das gilt zu jeder Tageszeit, bei jedem Wetter. Schneller fahren ist nicht erlaubt und es helfen mit Auto, Wohnmobil und Gespann auch keine kurzen Bremsmanöver, um den Verkehrsbehörden nicht aufzufallen. Entscheidend ist der Schnitt.

Baustelle trifft Technik: Die Luegbrücke als Engpass Zusätzlich zur neuen Tempokontrolle finden auf der Luegbrücke umfangreiche Sanierungsarbeiten statt. Die Verkehrsführung ist daher oft einspurig geregelt. Nur an rund 180 Tagen im Jahr wird eine zweispurige Nutzung ermöglicht. Vor allem an reisestarken Wochenenden.

Für Wohnmobilisten bedeutet das: enge Fahrspuren, Gegenverkehr, eingeschränkte Übersicht. Wer nicht aufpasst, verliert schnell Zeit – oder riskiert ein Bußgeld. Und das mitten im Urlaubsverkehr. Gerade an Samstagen in der Ferienzeit dürfte die Belastung deutlich steigen.

Schon vor der Section Control haben wir Ihnen bereits verraten, wie Camper Stau auf dem Brenner 2026 vermeiden.

Echtzeit statt Bauchgefühl: Verkehrsdienste für die Planung Wer Staus und Verzögerungen umfahren will, sollte vor der Abfahrt einen Blick auf aktuelle Verkehrsdienste werfen. Die österreichische Infrastrukturgestellschaft ASFINAG stellt eine umfangreiche Verkehrsinfo bereit – inklusive Webcams entlang der Brennerautobahn. So lässt sich vorab prüfen, ob sich die Fahrt aktuell lohnt.

Ebenfalls hilfreich: die Staumelder-Karte für die A13. Sie zeigt in Echtzeit, wie es rund um die Luegbrücke aussieht. Ergänzt wird das durch die Services des ÖAMTC, der nicht nur Stauinfos, sondern auch Wetter- und Baustellenmeldungen integriert. Praktisch für die gesamte Reise durch Tirol.

Mit wenigen Klicks lässt sich die Verkehrslage realistisch einschätzen – und gegebenenfalls spontan anpassen. Wer Alternativrouten im Blick behält, fährt entspannter.