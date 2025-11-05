Campingplätze rund um Legoland Billund - plus Tipps für die dänische Region Trekantområdet

Zwischen sanften Hügeln, fjordartigen Buchten und endlosen Küstenlinien entfaltet sich das dänische Trekantområdet – eine Region, die wie gemacht ist für entspanntes Camping mit Erlebniskick. Zwischen Vejle, Kolding und Fredericia verschmelzen Natur, Kultur und Komfort zu einem Reiseziel, das besonders für Wohnmobilreisende viel zu bieten hat.

Ob Radfahren entlang der Vejle Ådal, Baden an den Stränden des Lillebælt oder ein Ausflug ins Kunstmuseum Trapholt – Langeweile kommt hier garantiert nicht auf. Familien lockt das Legoland im nahegelegenen Billund, Naturfreunde staunen über die Wälder rund um den Munkebjerg. Dank gut ausgestatteter Campingplätze mit Meerblick und kurzer Wege zwischen Sehenswürdigkeiten eignet sich die Region perfekt für flexible Entdeckertouren. Trekantområdet ist kein Hotspot im klassischen Sinne – aber gerade das macht seinen Reiz aus: authentisch, abwechslungsreich und überraschend nah dran.

Während der von promobil ausgerichteten Camp Life Test-Tour 2025 erkunden Herta und Frank in der dänischen Region Trekantområdet Monumente aus der Wikingerzeit und nehmen königlich gekleidet auf einem Thron im Schloss Koldinghus Platz. Ricarda und Lars besuchen in dieser Region das Lego House in Billund mit seinen Millionen von Legosteinen.

1. Lego House in Billund In Billund, dem Geburtsort der Legosteine, lädt das Lego House auf 12.000 Quadratmetern mit 25 Millionen Steinen zum Bauen und Staunen ein.

Partners in Bleed In der Masterpiece Gallery: Die drei Dinosaurier mit Nachwuchs wurden von erwachsenen Fans mitgestaltet.



Der Aufstieg vom Foyer aus über die breite Treppe ist ein erster Höhepunkt. Sie windet sich um einen 15 Meter hohen Baum aus über sechs Millionen Legosteinen. Er erzählt die Geschichte von Lego, die mit Holzspielzeug begann. Neben faszinierenden Spielszenen versteckt sich zwischen den Ästen und Blättern aus Spielsteinen auch die berühmte Holzente, die 1935 von Firmengründer Ole Kirk Kristiansen entworfen wurde.

Oben angelangt betreten Ricarda und Lars die Masterpiece Gallery mit wechselnden Ausstellungen von Kunstwerken erwachsener Lego-Fans. Danach folgen vier Erlebniszonen zum Selbermachen: Ricarda und Lars kreieren in der Yelloh Zone aus Legosteinen ihr eigenes Meerestier, das im virtuellen Aquarium zum Leben erwacht. In der Green Zone bauen sie sich selbst aus Miniteilen nach und inszenieren sich auf der Titelseite eines Magazins und in einem selbst gedrehten Film im Story Lab. Die Red Zone lädt mit Millionen Teilen zum Bauen eigener Kreationen ein, während Besucher in der Blue Zone unter anderem ihr eigenes Rennauto bauen und auf Teststrecken testen, einen Roboter programmieren oder eine virtuelle Stadt gestalten können.

Partners in Bleed Unter dem Lego Wasserfall in der Red Zone kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen.



Wer die Geschichte hinter den berühmten Spielsteinen kennenlernen möchte, kann diese in der History Collection an einer interaktiven Zeitachse nachvollziehen. Hier erfährt man, dass sich der Name Lego aus den dänischen Worten "Leg" (Spiel) und "God" (gut) zusammensetzt und wie sich Billund vom kleinen Ort mit nur 253 Einwohnern zu einem Zentrum für Tourismus mit einem internationalen Flughafen entwickelt hat. Am Ende darf jeder Besucher seine ganz persönliche Legokombination aus sechs Legosteinen mit nach Hause nehmen, die frisch hergestellt aus einer Produktionsmaschine purzeln.

Campingplatz-Tipp Billund

7190 Billund(DK) Legoland Village 1 Bewertung 42,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Gebührenpflichtiger Campingplatz für 200 Fahrzeuge außerhalb von Billund im Legoland Holiday Village. Überwiegend ebener Untergrund, kein Schatten.

Am Platz: Sanitärgebäude, Gemeinschaftsküche, Grillplatz, Supermarkt, Restaurant, Spielplätze, Minigolf, Strom, Wasser, Entsorgung.

Freizeitpark, Stadtzentrum Billung, Flughafen. Preise: pro Nacht inklusive zwei erwachsener Personen: je nach Saison 295 – 315 Dänische Kronen. Bezahlung: Betreiber. WLAN, Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC im Übernachtungspreis enthalten. Hunde erlaubt.

Heute schützen Vitrinen die Steine vor Witterungseinflüssen. Sie sind Teil eines größeren Monumentbereichs, der zudem einen Grabhügel, einen Denkmalhügel und die Jelling-Kirche umfasst. Das Ensemble liegt innerhalb der größten Palisadenanlage der Wikingerzeit und wurde in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.

Partners in Bleed Die Geschichte Jellings kann man im Erlebniszentrum interaktiv erkunden.



Die Jelling-Kirche aus Travertin ist bereits die vierte Kirche an dieser Stelle, nachdem drei hölzerne Vorgängerbauten niedergebrannt waren. Harald Blauzahn hatte die erste Kirche als eine Art Mausoleum für seinen Vater Gorm den Alten erbaut. Seine sterblichen Überreste wurden 1978 dort entdeckt und 2000 auf Wunsch des dänischen Königshauses erneut beigesetzt. Zuvor waren sie im dänischen Nationalmuseum untergebracht gewesen.

Im angegliederten Erlebniszentrum erwartet Herta und Frank Geschichte zum Anfassen: Hier werden das Leben in der Wikingerzeit, die Jelling-Könige und der Übergang zum Christentum in einer interaktiven Ausstellung lebendig. Nach so viel Geschichte bietet sich ein kulinarischer Abschluss im nahen Café Sejd an.

Camping- und Stellplatztipps Jelling Fårup Sø Camping

Gebührenpflichtiger Campingplatz in Jelling mit ca. 300 Stellplätzen. Direkt an einem Badesee. Größtenteils ebener Grund, viel Schatten. Teilweise terrassenförmig angelegt mit Ausblick auf den See und die umliegenden Felder.

Am Platz: Badesee, beheizter Pool, mehrere Sanitärgebäude, Familienbäder, Gemeinschaftsraum mit Billard und Spielautomaten, Kiosk, Grillplatz, Spielplätze, Gemeinschaftsküche, Ruder-und Tretbootvermietung, Rad-und Wanderwege.

Legoland Billund, Wildreservat/Zoo, Wikingermuseum Jelling, Vejle. Preise: pro Nacht: 95 Dänische Kronen, Erwachsene: 104 Dänische Kronen, Kinder ab 3 Jahren: 66 Dänische Kronen, Hunde: 35 Dänische Kronen. Dusche: 5 Dänische Kronen/3 Minuten. Strom ist im Übernachtungspreis enthalten.

7300 Jelling(DK) Jelling Camping 1 Bewertung 26,79 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Gebührenpflichtiger Campingplatz mit ca. 400 Stellplätzen am Stadtrand von Jelling. Ebener Untergrund, Wiese, teilweise Schatten.

Am Platz: Spielplatz, Minigolf, Café, Pool, Events mit Live-Musik, Gemeinschaftsküche, WCs, Duschen.

Legoland Billund, Wildreservat/Zoo, Wikingermuseum Jelling, Vejle. Preise: pro Nacht 285 Dänische Kronen + Energiegebühr 45 Dänische Kronen inkl. Gratisbad und 10 kWh Strom pro Tag. Mehr Strom kostet 4,50 Dänische Kronen/kWh.

7300 Jelling (DK) Kollerup 3 Bewertungen 10,04 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 3 Wohnmobile in der Nähe von Jelling. Überwiegend ebener, teilweise schattiger Platz. Sandiger Untergrund.

Am Platz: Toiletten, Wasser, Strom. Keine Duschen, keine Entsorgung.

Toiletten, Wasser, Strom. Keine Duschen, keine Entsorgung. Preis: pro Nacht inklusive zwei erwachsener Personen: 75 Dänische Kronen. Bezahlung: Betreiber. Strom, Wasser, WLAN im Übernachtungspreis enthalten.

pro Nacht inklusive zwei erwachsener Personen: 75 Dänische Kronen. Bezahlung: Betreiber. Strom, Wasser, WLAN im Übernachtungspreis enthalten. Maximaler Aufenthalt: 2 Nächte.

2 Nächte. Saison: ganzjährig. 3. Das königliche Koldinghus Das über 750 Jahre alte Schloss Koldinghus war jahrhundertelang eines der wichtigsten Königsschlösser Dänemarks. Es wurde erbaut, um die Grenze zwischen dem Königreich Dänemark und dem Herzogtum Schleswig zu schützen, und diente viele Jahre als Grenzburg und königliche Residenz. Nachdem es 1808 während der Unterbringung spanischer Truppen niederbrannte, war es fast 100 Jahre lang eine Ruine, bis es zwischen 1976 und 1993 restauriert wurde. Noch immer erzählen die sichtbaren Ruinenreste wie der "verrottete Zahn" von der Brandkatastrophe und veranschaulichen gleichzeitig die verschiedenen Baustile in der Schlossgeschichte. Heute ist das Schloss Koldinghus Teil der Königlichen Dänischen Sammlung, die auch die Schlösser Rosenborg und Amalienborg umfasst.

Partners in Bleed Das Original Flora Danica-Service der Königlichen Dänischen Sammlung wird in der Ausstellung mit 1530 intakten Teilen gezeigt.



In den großen Sälen bestaunen Herta und Frank die Schätze der dänischen Könige und Königinnen. Die Porzellanausstellung Flora Danica etwa präsentiert das wildeste Geschirr der Welt. Sie dokumentiert die Entstehung der Wildpflanzenenzyklopädie, die auf Wunsch des Königs angelegt wurde und deren Illustrationen um 1789 in ein üppiges Porzellanservice überführt wurden. Wie die dänischen Kronjuwelen ist das Geschirr bei besonderen Anlässen im dänischen Königshaus in Gebrauch.

Beim Verkleiden als Königspaar und beim Lösen von Rätseln in der interaktiven Ausstellung haben Herta und Frank viel Spaß. Nach dem Rundgang werden den beiden im Restaurant im historischen Gewölbe des Schlosskellers dänische Spezialitäten serviert – hier allerdings auf zeitgenössischen Tellern. Alternativ gibt es dort ein Mittagsbuffet, das unter anderem verschiedene Heringsvarianten umfasst: mit Holunderblüten, in schwarzen Johannisbeeren eingelegt oder als Senfhering namens "Senneps Sild".

Stellplatztipp Kolding

6000 Kolding (DK) Dancamp Kolding 7 Bewertungen 24,77 EUR/Nacht WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Gebührenpflichtiger Campingplatz mit 100 Standardplätzen nahe Kolding. Auch Wohnmobilstellplätze vor der Schranke. Überwiegend ebener Untergrund, kein Schatten.