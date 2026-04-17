Wer kein eigenes Wohnmobil hat, aber dennoch Lust hat zu campen, dem ist ein Mietmobil zu empfehlen. promobil erklärt, worauf bei der Miete zu achten ist und welche Stolpersteine für Einsteiger zu umgehen sind. Das Angebot ist mittlerweile riesig, für fast jeden Geschmack gibt es die passende Vermietung. Es lohnt sich bei Freikilometern, Mietrabatten ab einer bestimmten Länge und Servicegebühren genau hinzusehen.Wer früh bucht, hat meist eine größere Chance auf ein Fahrzeug. Vor allem, wer in der Hauptreisezeit unterwegs sein will, sollte sich ranhalten. Im Zweifel sollten Sie eine Rücktrittsversicherung abschließen oder sich über Stornogebühren informieren.Weitere Tipps für Wohnmobil-Neulinge gibt's in unserem promobil-Themenspecial Basiswissen für Anfänger.