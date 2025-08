Malibu I 470 RB-LE K (2026): Außen dynamisch, innen extrem komfortabel

Die Bugmaske ist das Gesicht eines Integrierten, sie prägt den äußeren Auftritt ganz entscheidend. Bei den Malibu-I-Modellen wechselt der Look aktuell ziemlich deutlich von eher rundlich, harmonisch zu klar kantiger und dynamischer – mit unübersehbarem Markenschriftzug am Kühlergrill. Erhalten bleibt dabei das Vieraugengesicht. Neuestes Modell aus der Baureihe ist der Malibu I 470 RB-LE K.

Passend zur Erneuerung außen, zeigt sich auch das Interieur im neuen Stil. Klare Linien mit konkaven Hängeschrankklappen ohne sichtbare Griffe und Schlösser prägen den Möbelbau. Dabei kann der Käufer zwischen zwei Designlinien auswählen. Die serienmäßige, relativ hell erscheinende "Nomos"-Stilwelt kommt mit mattweißen Fronten und Klappen und Nussbaum-Holzdekor an den Korpussen. Der optionale, eher dunklere "Chiaro"-Look belegt dagegen die Fronten mit dem Nussbaum-Holzdekor und hüllt die Korpusse in einen Uni-Anthrazit-Ton. Einen trendigen Touch steuern zudem lamellenartige Holzpaneele mit schwarzen Fugen bei.

Trotz weiterer Anstrengungen in Sachen Leichtbau, setzt der Hersteller konsequent auf eine klare Unterteilung in "Lightweight"- und "Comfort"-Modelle, die entsprechend als 3,5- oder 4,2-Tonner ausgelegt sind. Das hat – für Hersteller und Kunden – den Vorteil, dass stets klar ist, in welcher Gewichtsklasse man sich bewegt. Genauso können Käufer zwischen dem Fiat Ducato und dem Mercedes Sprinter als Basis wählen – bei ersterem mit dem Original-Flachrahmen, bei letzterer mit einem AL-KO AMC Tiefrahmen-Chassis angeflanscht. So oder so wird ein hochwertiger Aufbau daraufgesetzt mit einem beachtlichen Doppelboden, der sowohl die Bordtechnik als auch diverse Staufächer beheimatet.