Budget-Campervan mit Premium-Details: So viel Qualität steckt im LMC Innovan Pure

Kastenwagen unter 50.000 Euro – da denkt man an Kompromisse. Wackelige Schränke, klappernde Türen, billiges Plastik. Der LMC Innovan Pure 600 beweist, dass es anders geht: Soft-Close-Schubladen, stabile Scharniere und ein Innenraum, der während der Fahrt erstaunlich leise bleibt.

Doch wo hat LMC gespart, um den Preis zu drücken? Eine Spurensuche. Den ausführlichen Test lesen Sie hier.

Wo der Innovan Pure überrascht Der erste Griff an die Oberschrankklappen macht stutzig – im positiven Sinne. Sie schließen sanft per Soft-Close und verriegeln sicher mit Push-Locks. Das kennt man sonst eher aus höheren Preisklassen. Auch die Küchenschublade gleitet sauber und leise.

Während der Fahrt zeigt sich im Test die Qualität: Das Mobiliar bleibt erstaunlich ruhig. Kein nerviges Klappern und Scheppern – lediglich die Fensterrollos machen sich auf schlechten Straßen bemerkbar. Für einen Budget-Camper ist das bemerkenswert.

Auch bei der Serienausstattung geizt LMC nicht: Markise, Fliegengittertür und Ladebooster sind ab Werk dabei. Das lassen sich andere Hersteller in dieser Klasse gerne extra bezahlen.

Wo LMC den Rotstift angesetzt hat Natürlich muss irgendwo gespart werden – und bei genauerem Hinsehen findet man die Stellen:

Optik statt Haptik: Sichtbare Plastikkappen auf den Möbelverbindern und große Kunststoff-Formteile an der Seitenwand verraten den Einstiegspreis. Funktional kein Problem, aber optisch weniger hochwertig.

Sichtbare Plastikkappen auf den Möbelverbindern und große Kunststoff-Formteile an der Seitenwand verraten den Einstiegspreis. Funktional kein Problem, aber optisch weniger hochwertig. Beleuchtung auf Sparflamme: Neben einer Deckenlampe, einem Leuchtstab unter dem Küchenoberschrank und Fußbodenbeleuchtung gibt es nur drei verschiebbare LED-Spots. Am Bett sind diese Spots die einzige Lichtquelle. Praktisch reicht das – gemütliche Atmosphäre entsteht so aber eher nicht.

Neben einer Deckenlampe, einem Leuchtstab unter dem Küchenoberschrank und Fußbodenbeleuchtung gibt es nur drei verschiebbare LED-Spots. Am Bett sind diese Spots die einzige Lichtquelle. Praktisch reicht das – gemütliche Atmosphäre entsteht so aber eher nicht. Fenster: Statt Rahmenfenstern baut LMC vorgehängte Exemplare ein. In dieser Preisklasse üblich, aber ein Unterschied zu teureren Modellen.

Statt Rahmenfenstern baut LMC vorgehängte Exemplare ein. In dieser Preisklasse üblich, aber ein Unterschied zu teureren Modellen. Dusche mit Vorhang: Während Konkurrenten wie Pössl Summit oder Dethleffs Globetrail Active ein Schwenkbad bieten, muss man hier mit einem Duschvorhang kämpfen – der gerne am Körper klebt. Das Lattenrost-Rätsel Eine kuriose Sparmaßnahme betrifft das Heckbett: Die Lattenroste unter der Matratze sind nur lose eingelegt. Wer den großzügigen Heckstauraum (92 cm breit) voll nutzen will, muss sie herausnehmen. Nur: Wohin damit? Hochklappen und arretieren geht nicht. Eine Lösung, die im Alltag Fragen aufwirft.

Das Bett-Fenster-Problem Die Liegefläche ist mit 194 × 147–155 cm ordentlich dimensioniert. Doch das tief reichende Heckfenster schränkt die nutzbare Länge auf etwa 192 cm ein – und die Füße geraten schnell in Kontakt mit dem Verdunkelungsrollo. Ein flacheres, höher eingesetztes Fenster wäre die bessere Wahl gewesen.

Was kostet der "echte" Innovan Pure? Der Basispreis von 49.990 Euro klingt verlockend. Doch ohne das Innovan Pure Paket (2.990 Euro) wird kaum ein Fahrzeug das Werk verlassen – darin stecken essenzielle Dinge wie elektrische Trittstufe, Dachhaube, Duschausstattung und Rückfahrkamera.

Realistischer Einstieg: rund 53.000 Euro (mit Pflichtpaket und Navi aus dem Zubehör).

Der Testwagen kam auf 62.930 Euro – inklusive 8-Gang-Automatik und weiterer Extras.

LMC Innovan Pure 600: Daten und Preis Basis: Citroën Jumper, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe (8-Gang-Automatik optional)

Citroën Jumper, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe (8-Gang-Automatik optional) Maße (L × B × H): 5,99 × 2,05 × 2,61 m

5,99 × 2,05 × 2,61 m Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg

3500 kg Preis: ab 49.990 Euro