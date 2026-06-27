LMC Innovan Pure 600: Campingbus für unter 50.000 Euro im Test

Es gab Zeiten – noch gar nicht lange her –, da waren 50.000 Euro für einen ausgebauten Kastenwagen viel Geld. Heute bemühen sich einige Hersteller, zumindest ihr Einstiegsmodell wieder unter diese Schwelle zu drücken. LMC etwa hat dem bekannten Innovan jüngst den rund 10.000 Euro günstigeren Innovan Pure zur Seite gestellt: auf Citroën Jumper, in den drei üblichen Längen, ab 48.990 Euro.