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LMC Innovan Pure 600: Campingbus für unter 50.000 Euro im Test

LMC Innovan Pure 600 im Test
Wie gut ist der preiswerte Campingbus von LMC?

Mit dem Innovan Pure bringt LMC einen soliden Campingbus für weniger als 50.000 Euro auf den Markt. Ein pures Vergnügen? Das klären wir im Test des 600er mit Querbett.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.06.2026
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Vorderansicht, LMC Innovan Pure 600, Campingbus, Querbett, unter 50.000 Euro
Foto: Andreas Becker

Es gab Zeiten – noch gar nicht lange her –, da waren 50.000 Euro für einen ausgebauten Kastenwagen viel Geld. Heute bemühen sich einige Hersteller, zumindest ihr Einstiegsmodell wieder unter diese Schwelle zu drücken. LMC etwa hat dem bekannten Innovan jüngst den rund 10.000 Euro günstigeren Innovan Pure zur Seite gestellt: auf Citroën Jumper, in den drei üblichen Längen, ab 48.990 Euro.

Was bekommt man dafür? Einen außen wie innen zwar recht schlicht gestalteten, doch modern wirkenden Kastenwagen. Hinzu kommt eine gar nicht mal so karge Serienausstattung. Markise, Fliegengittertür oder Ladebooster lassen sich andere in dieser Klasse zumeist extra bezahlen. Allerdings: Ohne das knapp 3.000 Euro teure Innovan Pure Paket wird kaum ein Fahrzeug ...

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