Camping-Oldies, die wir 2025 gefeiert haben

Wenn der Duft von warmem Plastik, Benzin und Freiheit in der Luft liegt, dann steht meist ein Camping-Klassiker auf dem Stellplatz. Retro-Reisemobile haben einen ganz eigenen Charme – nicht nur, weil sie an frühere Urlaube erinnern, sondern auch, weil sie eine Zeit verkörpern, in der Reisen noch ein echtes Abenteuer war.

Als man noch ohne Navi unterwegs war, Karten gefaltet und Thermoskannen geschleppt hat. Die Fahrzeuge? Oft laut, kantig und ein bisschen unpraktisch. Aber sie hatten Charakter. Und genau deshalb lieben wir sie. Sie haben und sie erzählen Geschichten: vom ersten Familienurlaub am Mittelmeer. Von Regentagen mit Kartenspielen im Alkoven. Vom plötzlichen Motorschaden mitten in den Alpen – und der netten Werkstatt, die trotzdem weiterhalf.

Heute sind viele dieser Modelle Sammlerstücke, manche schon mit H-Kennzeichen, andere noch mitten in der Restauration. Camping-Oldies sind mehr als alte Fahrzeuge. Sie sind mobile Zeitmaschinen, die uns zurückbringen in eine Ära ohne WLAN, aber mit echten Gesprächen am Lagerfeuer.

Die coolsten Camping-Klassiker 2025 Wir stellen die coolsten Klassiker vor, die 2025 noch immer für glänzende Augen und spontane Benzingespräche sorgen.

Adria 60 Jahre Vom jugoslawischen Caravan zur europäischen Campingmarke

Adria Ein alter Adria Caravan in seinem natürlichen Lebensraum.



Vor 60 Jahren wurde Adria im damaligen Jugoslawien gegründet. Zunächst nur mit Caravans, ab 1982 dann auch mit Wohnmobilen. Mitte der 1990er Jahre stieg Adria sogar bei Pössl ein und baute deren Campingbusse – bis 2004. Danach konzentrierte man sich auf den eigenen Ausbau, entwickelte Integrierte, Mobilheime und die Zweitmarke Sun-Living.

Ein Foto von 1986 zeigt die bunte Baureihe Opatija am Bleder See – heute ein Touristenmagnet, damals Symbol für das neue Lebensgefühl auf Rädern. Seit 2017 gehört Adria zur französischen Trigano-Gruppe, bleibt aber seinen Wurzeln treu: solide Technik, funktionales Design, cleverer Ausbau.

GMC Vandura Der Kult-Van, der Kindheitserinnerungen weckt

Philip Teleu Ein Camper mit Hollywood-Historie und besonderem Charakter.



Eigentlich wollte Kollege Philip Teleu nur mit dem Fahrrad zu einer Veranstaltung fahren – doch dann stand da plötzlich dieser GMC Vandura. "Kaum ein anderes Fahrzeug bringt so viele Kindheitserinnerungen mit sich", sagt Philip. Denn der US-Van erreichte durch die TV-Serie "Das A-Team" Kultstatus. Zwischen 1968 und 1996 gebaut, war der kantige Transporter baugleich mit dem Chevrolet G20. "Mann, das waren noch Zeiten"

Besonders in den 80er-Jahren avancierte der GMC Vandura zum Sinnbild amerikanischer Van-Kultur: V8-Motor, Plüschsitze, getönte Fenster. Viele Vandura wurden als luxuriöse Camper ausgebaut – mit Dachaufbauten im Shag-Teppich-Stil und Möbeln aus schwerem Holz. Heute sind sie seltene Exoten – und absolute Hingucker auf jedem Stellplatz.

LMC 70 Jahre Vom Klappwohnwagen zum Fiat-Alkoven

LMC Schon damals diente der Fiat Ducato als Basis.



1955 begann alles mit dem Wohnwagen Knospe im Münsterland – konstruiert von Heinz Austermann. Aus dem Betrieb wurde 1981 LMC, benannt nach den Caravan-Serien Lord und Münsterland. Ab 1986 kamen Wohnmobile unter dem Namen Liberty dazu.

Typisch für die 1990er: schwere Alkovenausbauten auf Fiat Ducato. Ein Bild aus dieser Zeit zeigt ein LMC-Mobil mit verziertem Aufbau nach dem ersten Ducato-Facelift 1990. Seit 1991 gehört LMC zur Hymer-Gruppe, blieb aber eigenständig – bis heute.

Mercedes Sprinter 30 Jahre Vom Transporter zum Komfort-Camper

Westfalia/Mercedes Der Sprinter mit Westfalia Ausbau ist noch heute einer der elegantesten Campingbusse überhaupt.



Vor 30 Jahren erschien die erste Generation des Mercedes Sprinter – und gleich zum Start auch als Westfalia James Cook. Die Einrichtung: fünf Sitzplätze, Winkelküche, großzügiges Heckbad, breites Dachbett. Besonders beliebt war der 2,9-Liter-Fünfzylinder mit 122 PS.

Mit dem Facelift 2000 wurde der Sprinter eleganter – außen wie innen. Der neue Fünfzylinder brachte 156 PS, vor allem mit Automatik wurde der Transporter zum Luxusbasisfahrzeug. Bis zu sechs Tonnen Gesamtgewicht machten ihn tauglich für die gehobene Wohnmobilklasse. Heute längst Klassiker mit H-Kennzeichen.

VW T3 SYNCRO Als der Bulli keine festen Straßen mehr brauchte

VW Mit dem kultigen T3 lassen sich allerlei Hindernisse überwinden.



Vor 40 Jahren brachte VW den T3 Syncro – den ersten Bulli mit serienmäßigem Allradantrieb. Dank Viskokupplung war der 4x4 permanent verfügbar. Zwei Jahre später kam die 16-Zoll-Variante mit Höherlegung – jetzt wurde es richtig geländetauglich.

Der T3 Syncro wurde zum Kultobjekt unter Offroad-Campern. Auch heute noch begeistert die robuste Technik. Der Allradantrieb, inzwischen "4Motion" genannt, lebt in den aktuellen Modellen weiter – auch im California e-Hybrid mit elektrischem Heckantrieb.