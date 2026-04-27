Bürstner stellt Bau von Wohnwagen ein: Ab 2027 nur noch Wohnmobile und Campingbusse

Bürstner macht Ernst, keine Wohnwagen mehr ab 2027. Die Sonderedition Bürstner B66 führte bereits langsam in diese Richtung: 2026 wurden alle Baureihen bis auf den B66 gestrichen – nun zieht der Kehler (Baden-Württemberg) Hersteller die Konsequenz und beendet die Wohnwagen-Produktion vollständig.

Strategie "Bürstner Reloaded" Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung unter dem Namen "Bürstner Reloaded" konzentriert sich der Hersteller künftig ausschließlich auf motorisierte Freizeitfahrzeuge. Die Entwicklungs- und Produktionsressourcen des Unternehmens aus der Hymer Gruppe sollen konsequent in Wohnmobile und Camper Vans fließen – Segmente, in denen Bürstner seine Designkompetenz und Innovationskraft gezielt ausbauen will.

Hubert Brandl, Geschäftsführer von Bürstner, betont: "Unsere Entscheidung ist kein Abschied vom Caravan für immer, sondern eine bewusste Fokussierung." Die Kunden dürften sich schon jetzt auf spannende Innovationen im neuen Modelljahr freuen.

Service und Ersatzteile bleiben gesichert Gute Nachrichten für bestehende Bürstner-Wohnwagen-Besitzer: Der After-Sales-Service und die Ersatzteilversorgung bleiben vollumfänglich erhalten. Wer also bereits einen Bürstner-Wohnwagen besitzt, muss sich keine Sorgen um Wartung und Reparaturen machen.

2026: Einzig verbliebene Baureihe B66 "Ein radikaler Neustart, wie es ihn in der Caravaning-Branche so bisher noch nie gegeben hat" – so beschrieben Branchenbeobachter die Entwicklung bei Bürstner bereits im vergangenen Jahr. Mit dem Modellwechsel stellte sich der Caravanhersteller Bürstner radikal neu auf. Insgesamt 15 Baureihen verschwanden. Kein einziges Modell der damaligen Produktpalette, die zudem so breit aufgestellt war wie bei kaum einem anderen Wettbewerber, wurde zum Modelljahr 2026 noch angeboten.

Ingolf Pompe Das Interieur des Bürstner B66 gefiel.

Die Einsteiger-Modelle Premio, Premio Plus und Premio Life wurden gestrichen und nicht mehr weitergeführt. Der Averso blieb als Basis bestehen, wurde aber zum B66 umbenannt. Die Harmony Line des Averso hat Bürstner ebenfalls ersatzlos gestrichen.

Im Test konnte der reduzierte B66 überzeugen – mit kleineren Kritikpunkten. Umso verwunderlicher, dass Bürstner nun komplett aus dem Segment aussteigt.

Caravans bleiben in der Erwin Hymer Group Das Caravan-Segment verschwindet nicht aus dem Konzern: Innerhalb der Erwin Hymer Group setzen die Marken LMC, Dethleffs und Eriba weiterhin auf Wohnwagen. Wer einen neuen Caravan aus dem Hause Hymer sucht, findet dort nach wie vor ein breites Angebot für verschiedene Ansprüche und Budgets.