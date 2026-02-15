Spannende Zubehör-Teile für die Campingbus-Saison 2026

Vanlife ohne Zubehör ist undenkbar: Denn ohne Fahrräder oder Motorroller auf dem passenden Träger, Campingmöbel und Grill fürs Gemüse oder den Grillkäse oder Klimaanlage macht der Roadtrip von Ziel zu Ziel viel weniger Spaß. Wer seinen Campingbus auf die Saison vorbereitet, sollte deshalb auch passendes Zubehör und die benötigte technische Ausstattung in und am den Camper im Blick haben. promobil fasst di Höhepunkte zusammen.

1. Qio Eins

qio Acht Farben, mannigfaltiges Schutz- und Transportzubehör: Qio aus Deutschland hat an vieles gedacht.

Qio Eins heißt ein neues Kompakt-E-Bike für Menschen bis 1,90 m Größe. Der Alu-Rahmen mit Tragegriff über dem Tretlager ist bei allen sechs Varianten des 27 Kilogramm schweren Eins identisch. Die Unterschiede betreffen die Bosch-Motoren (Active-Line bis Performance-Line) und die Nabenschaltungen in den 20-Zoll-Rädern: Es gibt Fünf-, Acht-, 14-Gang-, ein stufenloses Getriebe sowie Ketten- und Riemenantrieb. 110 Kilogramm Zuladung verträgt das Eins, Sattel, und Lenker sind absenkbar, um es auf 1,15 Meter Höhe und 1,64 Meter Länge zu schrumpfen.

PREIS: 2.999 bis 5.599 Euro.

2. Primus Set

Timo Gro§hans Das Set aus eloxiertem Alu und aus Kunststoff mit Sichtfenster ist gut verarbeitet.

Salz und Pfeffer, die Basis für Geschmack in jeder Küche, auch der beim Campen. Diese beiden kleinen Mühlen hält man locker in einer Hand und drückt mit dem Daumen die Reibe hinab. Und unten bröselt dann das Mahlgut raus und über das Essen. Sie sind aus eloxiertem Alu und aus Kunststoff, mit Sichtfenster und gut verarbeitet. Für Primus-Preise ist das Set mit rund 20 Euro Marktpreis voll in Ordnung. So ist immer eine eigene Salz- und Pfeffer- oder Gewürzmischung mit dabei.

PREIS: 20 Euro

3. Design BBQ Pro

Gastroback Damit die beheizte Oberplatte nicht mit vollem Gewicht aufliegt, lässt sich die Neigung fixieren. Die Grilltemperatur ist in fünf Stufen bis 230 °C einstellbar.

Der Design BBQ Pro von Gastroback ist ein kleiner, elektrischer Kontaktgrill (230 V, 2000 W), bei dem das Grillgut von beiden Seiten erhitzt wird. Das sorgt zusammen mit der fünfstufigen Temperaturregelung bis 230°C für schnellen und kalkulierbaren Grillgenuss. Die geriffelte Oberschale zaubert authentische Grillstreifen auf Steak, Haloumi, Panini und Grillgemüse, auf der glatten Unterschale lässt sich sogar ein Frühstücksomelett bereiten. Aufgeklappt verdoppelt sich die Grillfläche (25 x 30 cm) – wenn mehr als zwei mitfuttern. Beide Grillplatten sind antihaft-beschichtet. Sie lassen sich wie die Fettauffangschale zur Reinigung einfach herausnehmen.

PREIS: 179,99 Euro

4. Lite Blox Starterbatterie

Lite Blox Die Starterbatterie ist bis zu 15 kg leichter als herkömmliche Batterien.

Bis zu 15 kg leichter als herkömmliche Batterien, hat das Modell LBcamp eine Wegfahrsperre und einen Totschalter IKOS (Intelligent Kill-Operation-Switch) im Batteriemanagement integriert. Letzterer verhindert zum Beispiel eine schleichende Entladung im Winterlager. Ist die Wegfahrsperre (A.V.A.T. –Active Vehicle Anti Theft) aktiv, lassen sich alle Verbraucher normal nutzen. Bei einem Startversuch wird die Batterie bis zur erneuten Freischaltung deaktiviert und gesperrt. Erhältlich ist die LBcamp für 1.795 Euro.

PREIS: 1.795 Euro

5. Flexibles Sonnen-Segel-Tarp

Für manche ein Traum. Vorzelte sind oft stickig, Sonnensegel zu klein, und Tarps lassen sich nicht anbinden an den Van. Und wenn, dann stehen sie nicht von allein, wenn man mal wegfährt. The Wildside aus der Schweiz haben nun ein Tarp konstruiert, das dies alles kann. Und mehr. Das in zwei Größen erhältliche Tarp kann angebunden werden und frei stehen, dient als Wetter-, Sonnen und Sichtschutz. Die mittlere Stange verhindert nervige Sackbildung bei Regen. Material: 80D-Ripstop-Nylon, silikonbeschichtet, Wassersäule 10.000 mm und UV-beständig (UV50+).

PREIS: ab 430 Euro

6. Fiamma Heck-Fahrradträger

Fiamma Der neue Träger 02095B07A passt nun auch an den Ford Nugget Plus mit Hochdach.

Der Heck-Fahrradträger für Ford Transit/Tourneo Custom passt dank verlängerter Hängebügel jetzt auch an die Plus-Version des Nugget mit Hochdach. Im UVP von 457 Euro dabei sind zwei Fahrradschienen samt Haltearmen (Tragfähigkeit: 50 kg), eine dritte Schiene ist optional. Für 41,50 Euro pro Stück sind die längeren Halter auch zum Nachrüsten erhältlich.

PREIS: 41,50

7. Kühlbox mit Bluetoothvon Green Akku

Green Akku Der Akku hält bis zu sechs Stunden lang.

Mit bis zu sechs Stunden Betrieb ohne Netzstrom dank 48-Ampere-Lithium-Akku. Mit Bluetooth-Lautsprecher zum Partymachen, samt 4 USB-Anschlüssen. Kühlt bis –10 Grad, hat einen Teleskopgriff und Rollen zum Hinterherziehen. Und wenn man auf der Boom-Kompressorkühlbox tanzen mag, gleich kaputt geht sie nicht. Haben wir getestet.

PREIS: 699 Euro

8. Carbest Regenschutz

Reimo Der Regenschutz soll ungewünschte Nässe im Fahrzeug verhindern.

Da es bei Schiebefenstern meist reinregnet, wenn sie offen sind, kann der einfache, aber praktische Regenschutz von Reimo behilflich sein. So kann auch bei Regen Luft in und aus dem Camper. Er ist mit und ohne Multirail nutzbar und für die meisten Camper passend. Für rund 30 Euro als Rain Screen im Web.

PREIS: 30 Euro

9. Brixton Crossfire XS

Dometic Das Motorrad passt ins oder ans Heck vieler Campingbusse.

Nur 111 kg schwer ist diese 125er. Trotzdem kann sie zwei Passagiere befördern, die zusammen 170 Kilo wiegen dürfen. Der sparsame Einzylinder (2,9 L/100 km) lässt 11 PS und 10 Nm Drehmoment via 5-Gang-Schaltgetriebe und Kette aufs 12-Zoll-Hinterrad los. Eingefangen wird die 95 km/h schnelle Brixton von zwei Scheibenbremsen samt ABS. Mit 169 cm Länge, 78 cm Breite und 99 cm Höhe ohne Spiegel passt der 2.399 Euro günstige Viertakter ins oder ans Heck vieler Campingbusse. Brixton verfügt bereits über ein großes Händlernetz.

PREIS: 2.399 Euro

10. Isabella X-Tension Bus-Vorzelt

Isabella Der Tunnel zwischen Bus-Markise und Zelt wird per Reißverschluss verbunden.

Besonderes Augenmerk beim aufblasbaren Bus-Vorzelt von Premium-Hersteller Isabella wurde auf die Verbindung zwischen Zelt und Bus-Markise gelegt: Es gibt drei Tunnel, die auf VW T6, die Fünflinge Citroën/Peugeot/Fiat/Opel/Toyota (z. B. Campster & Co.) und auf Fullsize-Busse der Ducato-Klasse angepasst sind. Die Schleusen sollen regendicht sein und der Schiebetür nicht in die Quere kommen. Das 2,50 Meter tiefe und 1.369 Euro teure Zelt überbaut eine Grundfläche von 8,25 Quadratmetern. Seitenteile und die Rückwand können entfernt werden. Dank Reißverschluss soll das Abkoppeln des Busses nur zwei Minuten dauern. Das Luftgerüst des X-Tension ist X-förmig und verfügt für mehr Steifigkeit über Querstreben im Dach. Aufgepumpt wird es am zentralen Aufblaspunkt.

PREIS: 1.369 Euro

11. Webasto Cool Top Trail 28

Webastos Für weitere Ausschnitte von 36 x 36 cm ist ein alternativer Adapterrahmen erhältlich.

Mit ihrer Kühlleistung von 2,8 Kilowatt eignet sich Webastos neue Aufdachklimaanlage Cool Top Trail 28 laut Hersteller für Freizeitfahrzeuge bis 8,5 Meter Länge. Die Außenmaße der Anlage von 85,5 x 65,7 x 21,5 Zentimetern entsprechen der üblichen Klimaanlagen-Größe. Beim Gewicht kommt das Gerät dank UV-stabilisiertem Polypropylen-Gehäuse auf 35,5 Kilogramm. Auch der Energiebedarf der Cool Top Trail 28 hält sich mit fünf Ampere in Grenzen. In der Wärmepumpenfunktion heizt die Klimaanlage mit bis zu 2,6 Kilowatt. Praktisch sind neben Kühlen und Heizen zudem die Entfeuchtungs-, Timer- und Schlaffunktionen. Das Gerät wird mit einem Montagerahmen für Dachöffnungen von 40 x 40 Zentimetern geliefert, weswegen es bei den meisten Kastenwagen in einen Dachfenster-Ausschnitt passt. Die Cool Top Trail 28 ist ab Juni 2022 für einen Preis von 2.343 Euro erhältlich.

PREIS: 2.343 Euro

12. Thule Backspace XT/Onto

Thule Irgendwann geht jedem der Platz aus. Hier gibt es eine Kofferraumerweiterung für den Haken.

Ein Kofferraum für die Anhängekupplung ist der neue Thule Onto. Anders als beim Thule Backspace XT (UVP: 600 Euro), der auf einem Thule-AHK-Fahrradträger montiert wird, hat der rund 1.000 Euro teure Onto einen eigenen Grundrahmen und -träger. Vorteil: Mit 24 Kilo ist der Onto etwas leichter (und günstiger) als die Summe aus Backspace-XT-Koffer (9 kg) und Kupplungs-Fahrradträger Velospace XT (19 kg, ab 740 Euro). Nachteil: Der Onto klappt weniger weit ab als die Backspace-Kombi, die das Öffnen des Kofferraums von VW T6/T5 erlaubt. Ob das auch beim Onto funktioniert, ist fraglich. Der Außenkofferraum selbst fasst 300 Liter, ist mit 50 Kilo beladbar und ist dank eines innenliegenden Klappgestells auch flach zusammenfaltbar.

PREIS: 1.000 Euro

13. Highfire von Fennek

Philipp Heise Im Set für 98,95 Euro ist auch eine Transporttasche enthalten.

Das Highfire von Fennek ist eine 2,4 Kilogramm leichte Feuerstelle zum Mitnehmen. Auf dem 60 x 60 Zentimeter großen Edelstahlnetz "schwebt" das Feuer in 63 Zentimeter Höhe über dem Boden. Vorteile: Das Feuer bekommt von unten hervorragend Luft und hinterlässt keine verbrannte Erde. Im Set für 98,95 Euro ist auch eine Transporttasche enthalten. Mehr auf: fennek-grill.de

PREIS: 98,95 Euro

14. Magnetknopf

Thetford Der Magnetknopf wird gegen den Original-Drücker (ohne Schloss) getauscht.

"Schon wieder voll!" Also: Klappe auf, Kassette raus. Wenn nur der Deckel nicht immer zufallen würde. Thetford hat da eine einfache Lösung: einen Magnetknopf, der gegen den Original-Drücker (ohne Schloss) getauscht wird und an der Blechkarosserie hält. Die Gummibeschichtung verhindert Kratzer. Aufwand: rund 10 Euro und ein bisschen Fummelei. Demontage am besten fotografisch dokumentieren. Info: reimo.com

PREIS: 10 Euro

15. Auflastung

AirLift Das Gutachten für die Mehrzuladung ist für 150 Euro erhältlich.

Wer eine Air-Lift-Maxi-Zusatzluftfederung von Linnepe an Bord hat, kann das Gesamtgewicht per Gutachten auf bis zu 4,7 Tonnen steigern. Die Zusatzluftfederung erhöht die zulässige Hinterachslast beim Fiat-Heavy-Chassis auf bis zu 2.600 Kilogramm, beim Light Chassis auf 2240 Kilogramm. So ist beim Light-Chassis ein zGG von 4.090 Kilogramm möglich – passende Felgen- und Reifentraglast vorausgesetzt. Das Gutachten ist für 150 Euro erhältlich. Die komplette Anlage inklusive Montage und Gutachten kostet ca. 1.300 Euro plus TÜV-Gebühren. linnepe.eu

PREIS: 1.300 Euro

16. Fleximags Magnethalter

FlexiMags Die Außenmagnete tragen eine Gummiummantelung, um den Lack zu schonen.

Von der Wäscheleine bis zum Schiebetürhalter sind die Magnete von Fleximags vielseitig einsetzbar. Und selbst für nichtmagnetische Untergründe wie Innenverkleidungen hat das Unternehmen aus Hardt eine Lösung: Werden klebbare Adapterplatten oder Metallbänder unsichtbar hinter einer nicht magnetischen Fläche montiert, finden die starken Haltemagneten auch darauf Halt. Für die Außenmontage, wie auf dem Bild rechts, haben die Magnete eine lackschonende Gummiummantelung. Los gehts ab 2,99 Euro auf www.fleximags.de

PREIS: ab 2,99 Euro

17. Abhängen mit Wecamp

Wecamp Wird er nicht benötigt oder muss transportiert werden, verschwinden Sitzfläche mit Duramesh-Polster und das pulverbeschichtete Aluminiumgestell in der dazugehörigen Tragetasche.

Die noch recht junge Marke Wecamp führt unter anderem Campingmöbel wie Stühle, Hocker, Tische oder Außenküchen. Vieles davon ist klapp- oder faltbar. So wie der Wecamp Swing. Der schaukelnde Campingsessel wird mittels zweier am Faltgestell befestigter Haken eingehängt und soll bis zu 120 Kilogramm tragen. Die Sitzhöhe beträgt zirka 40 Zentimeter, das Gewicht des Sessels drei Kilogramm. Wird er nicht benötigt oder muss transportiert werden, verschwinden Sitzfläche mit Duramesh-Polster und das pulverbeschichtete Aluminiumgestell in der dazugehörigen Tragetasche. Wer im Wecamp Swing abhängen möchte, benötigt allerdings etwas Stauraum im Campingfahrzeug. Das Packmaß ist mit 115 x 40 x 40 Zentimetern nicht das kompakteste. Erhältlich ist der Sessel zum Beispiel über fritz-berger.de

PREIS: ab 104 Euro

18. Adapter für die Sonnenblende

Remis Mit Hilfe der Adapter soll man die Sonnenblende besser nutzen können.

Bei vielen Ducato-Bussen mit Fahrerhaus-Faltverdunkelung kann man die Sonnenblenden nicht richtig nutzen. Sowohl nach unten geklappt als auch Richtung Tür geschwenkt bleibt das Ding an der oberen Führung des Frontscheibenrollos hängen. Diese Adapter von Remis für ca. 20 Euro vergrößern den Abstand zwischen Dachhimmel und Sonnenblende und so auch den Verstellbereich. remis.de

PREIS: 20 Euro

19. Hygiene-Trio von WM Aquatec

WM Aquatec Angeboten werden fünf Set-Größen für unterschiedliche Tankgrößen.

Das Hygiene-Trio von WM Aquatec bringt Wasserhygiene ins Fahrzeug und verspricht Reinigung, Biofilmentfernung, Entkalkung, Desinfektion und automatische Wasserkonservierung. Im Set enthalten ist ein Desinfektionsreiniger, ein Entkalker und ein Silbernetz zum Wasserschutz. Angeboten werden fünf Set-Größen für unterschiedliche Tankgrößen. Das kleinste Set kostet 44,90 Euro (für 60-Liter-Tank), das größte 149,90 Euro (für 500 Liter).

PREIS: ab 44,90 Euro

20. Hütte für den Hund

Dometic Das Zelt soll wasserfest und groß genug für die meisten Hunderassen sein.

Wer mit seinem vierbeinigen Freund unterwegs ist, der kann ihm entweder in seinem Campingbus Unterschlupf bieten – oder ihm gleich ein eigenes Zuhause spendieren. Dometic hat dafür mit dem K9 80 AIR ein neues, aufblasbares Hundezelt im Angebot. Das Zelt soll wasserfest und groß genug für die meisten Hunderassen sein. Es besitzt zwei Eingänge, an drei Seiten hat es Netzeinsätze, damit die Luft zirkulieren kann. Der Boden kann zur Reinigung herausgenommen werden. Für den Transport gibt’s eine Tragetasche mit dazu. Zu bestellen unter www.dometic.com.

PREIS: 315 Euro

21. Thermarest Honcho Poncho: Poncho & Decke

BŸrstner Decke trifft Poncho mit diesem neuen Zubehör.

IST: ein leichter, einfach zu transportierender und handlicher Poncho, der schnell übergeworfen ist und auch als Decke funktioniert.

FÜR: kühle Abende als Umhang am Lagerfeuer oder vor dem Reisemobil und als Sitzunterlage beim Picknicken geeignet.

KANN: auch bei Nieselregen übergeworfen werden, denn der wasserabweisende und atmungsaktive Poncho ist aus Polyester gefertigt. Praktisch ist die integrierte Beuteltasche, in der man die Hände wärmen kann. Als Decke sorgen Futter und Isolierschicht, beides aus Polyester, für einen trockenen und warmen Po. Honcho Poncho ist 201 mal 142 Zentimeter (L x B) groß und rund 3 cm dick. Das Packmaß beträgt 28 mal 43 Zentimeter, und der Poncho wiegt 690 Gramm.

KANN NICHT: ohne Weiteres bei kühlen Temperaturen als Ersatz für eine dicke Jacke dienen, da der Poncho nur übergeworfen wird und an den offenen Seiten die kalte Luft an den Körper dringen kann.

PREIS: kostet in Fachhandel und Outdoor-Shops ab 120 Euro. Der Honcho Poncho von Thermist in Blue Print, Green Print, Slate Print (unser Test-Poncho), Tomato (rot) und Olive (grün) bestellbar.

23. Heyner Espresso Go 12-Volt-Espresso-Maschine

Heyner Leider funktioniert die Espressomachine mit umweltunfreundlichen Einwegkapseln.

IST: eine kleine, sehr handliche Espresso-Maschine, die selbst im kleinsten Campingbus noch irgendwo einen Platz findet.

FÜR: alle, die keine große Kaffeemaschine mitnehmen wollen, aber dennoch nicht auf die kleine Tasse Genuss verzichten möchten.

KANN: frischen Kapsel-Espresso am Zigarettenanzünder oder an einer anderen 12-Volt-Buchse im Aufbau zubereiten. Der Kaffee ist ordentlich heiß und wohlschmeckend, je nach Wahl der Kapsel in der entsprechenden Geschmacksrichtung. Wer statt der Kapseln Kaffeepulver bevorzugt, kann den beiliegenden Adapter nutzen. Mit einer Leistung von 80 Watt ist der Espresso allerdings erst nach sechs bis acht Minuten fertig. Praktisch: Das Gerät passt in die meisten Becherhalter. Die Espresso-Maschine ist 24 mal acht Zentimeter groß, 600 Gramm schwer und hat einen 60 Milliliter fassenden Wasserbehälter.

KANN NICHT: genutzt werden, um einen normal großen Kaffee oder ein anderes Heißgetränk zuzubereiten. Dafür ist der Wassertank zu klein. Zudem braucht das Gerät ziemlich lange, bis der Espresso fertig ist, und bei Kapselverwendung fällt einiger Müll an.

PREIS: kostet mit 109,95 Euro recht viel. Für den Betrag kann man eine Menge Espresso an Tankstellen und Automaten zapfen.

Hier können Sie die Espressomaschine bei Amazon bestellen. 24. Teufel Boomster DAB-Radio-Soundsystem

Philipp Heise Schick im Design aber auch nicht gerade kompakt.

IST: eine Kombination aus 42 Watt starker Bluetooth-Box (3-Wege-Stereo- System) mit DAB+- und FM-Radio.

FÜR: audiophile CamperInnen, die auch bei geringer Lautstärke das komplette Frequenzspektrum in Premium-Qualität hören oder bei einer Outdoor-Party für erstaunlich druckvollen und guten Klang sorgen wollen.

KANN: fast jedes serienmäßige Soundsystem klanglich in den Schatten stellen und mit seinem 7500-mAh-Akku bis zu 18 Stunden autark betrieben werden. Dabei überlebt der Boomster dank IPX5-Zertifizierung (Strahlwasser) auch mal einen Regenguss. Über Bluetooth 5.0 mit aptx-Codec lässt sich Musik nahezu verlustfrei abspielen. Zudem können sich gleich zwei Smartphones koppeln, sodass die Lieder auch im Wechsel abgespielt werden können. Je nach Fernseher kann der Boomster via Bluetooth auch als Soundbar dienen. Die Bedienung erfolgt über Knöpfe an der Oberseite, das Handy oder die kleine Infrarot-Fernbedienung. Der Bass, für den ein elf Zentimeter großer Frontfire-Subwoofer sorgt, lässt sich separat anpassen – um die Platznachbarn gegebenenfalls zu schonen.

KANN NICHT: mehr geräuschlos ein- und ausgeschaltet werden; seit dem letzten Modellwechsel bestätigt das Gerät einige Befehle mit spezifischen Tönen.

PREIS: kostet ab 369,99 Euro und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Ingolf Pompe Mit dem Akku kann man alle gängigen E-Bikes laden.

IST: ein mobiles Ladegerät für E-Bike-Akkus, das über die 12-Volt-Steckdose an die Bord- oder Starterbatterie im Campingbus angeschlossen wird und die Akkus mit Strom versorgt.

FÜR: Camper, die häufig ohne Landstromanschluss übernachten bzw. keinen Wechselrichter an Bord haben und deshalb ihre E-Bike-Akkus nicht mit ihrem herkömmlichen 230-Volt-Ladegerät laden können.

KANN: die Akkus aller gängigen E-Bike-Antriebe laden. Dazu wird der Powerbutler über ein Adapterkabel, das auf den jeweiligen Akkutyp abgestimmt ist, an den E-Bike-Akku angeschlossen. Über den 12-Volt-Anschluss des Campingbusses lädt das Gerät mit einer Stromstärke von 2 Ampere – und dadurch langsamer als die meisten Ladegeräte für den 230-Volt-Betrieb. Für die vollständige Ladung eines komplett leeren Akkus mit einer Kapazität von 500 Wattstunden benötigt der Powerbutler etwa 8 Stunden. In der Dual-Version kann der Powerbutler zwei Akkus gleichzeitig laden, wobei sich bei paralleler Ladung die Ladezeit pro Akku erhöht – ein leerer 500-Wattstunden-Akku benötigt dann etwa 11 Stunden, bis er zu 100 Prozent gefüllt ist.

KANN NICHT: Akkus mit einer Nennspannung von 48 Volt laden. Eine neue Version, die das kann, soll bis Ende 2022 kommen.

PREIS: kostet als Powerbutler Single ab 159 Euro, in der Dual-Version ab 199 Euro. Hinzu kommen Adapterkabel für den jeweiligen Akkutyp, die preislich zwischen 24,90 und 43,90 Euro liegen.

26. One2Stay Kinder-Campingstuhl

Dominic Vierneise Auch Kinder brauchen Campingstühle. Dieser hier macht das möglich.

IST: ein faltbarer Kinderhochstuhl, der mit kleinem Packmaß (90 x 20 x 18 cm) und geringem Gewicht (3,2 kg) glänzt. Das Gestell besteht aus Aluminiumrohr, der Bezug aus Polyester; er ist abnehm- und bei 30 °C außerdem waschbar.

FÜR: Babys und Kleinkinder ab sechs Monaten bis drei Jahren – nach Herstellerangaben bis 25 kg Gewicht. Auch für Mobile mit wenig Stauraum geeignet.

KANN: den Urlaub auch für Eltern sehr entspannen und plattgesessenen Oberschenkeln vorbeugen. In dem kippstabil aufgestellten Stuhl sitzt unser 10-Kilo-Kind, mit einem Fünfpunktgurt gesichert, gern und gut. Vorne verläuft ein Fangband. Stabiler ist der aufsteckbare Tisch – feine Sache, aber extrem fummelig zu installieren. Die Rückenlehne ist doppelt gefaltet und durch Schaumstoffeinsätze einigermaßen versteift. Die Sitzfläche hängt beim Testbaby – ein schwereres stand uns nicht zur Verfügung – aber etwas durch.

KANN NICHT: ganz überzeugen beim Zusammenfalten. Da gibt sich das Gestell störrisch, die Führösen gleiten nur widerwillig über die Stangen. Und Vorsicht! An den Gurtschlössern klemmt man sich öfter die Finger ein.

PREIS: kostet bei mit Tisch und Packtasche in mehreren Farben ca. 89 Euro. Empfehlung: die etwas teurere Version mit doppelter Rückenlehne wählen. Hier ist die Lehne wesentlich steifer und hat auch eine Liegestellung.

Hier können Sie den One2Stay bei Amazon bestellen. 27. Petromax ge45-s und ge90-s Gastische

Petromax GmbH Die neuen Gastische sind einflammig oder zweiflammig.

Draußen kochen ist auch mit Gas ein naturnahes und intensives Erlebnis. Die Firma Petromax hat nun zwei neue Gastische auf den Markt gebracht. Einen einflammigen und einen zweiflammigen. Die Tische aus pulverbeschichtetem bzw. Edelstahl sind 87 Zentimeter hoch, haben einen ausgeprägten Windschutz und verfügen mit 5 kw über eine stramme Brennleistung. Sie lassen sich schnell aufstellen – Bodenunebenheiten gleichen die Beine aus –, wiegen 13,3 kg und 20,5 kg und haben eine Traglast von 80 bzw. 100 Kilogramm. Rund 190 und 290 Euro kosten die Gastische ge45-s und ge90-s.

Uli Regenscheit Das WC ist interessant für Nugget-BesitzerInnen, die von Chemietoilette auf Trocken-Trenn-Toilette umsteigen möchten.

Biotoi ist mit 33,2 mal 38,5 mal 38,8 Zentimetern (B/T/H) derzeit, laut Hersteller, das einzige System, das in den Sanitärkasten des Ford Westfalia Nugget mit kurzem Radstand passt. Die 6,5 Kilogramm schwere Toilette mit Kompostier- und Belüftungsfunktion ist mit 9,9 Liter Urintank und 15 Liter Feststoffbehälter ausgestattet. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, Kunststoffteile aus Polypropylen, der Urintank aus Polyethylen. Das System ist ab 1.119 Euro zu haben. Weitere Trenntoiletten, die sich besonders für Campingbusse eignen, finden Sie hier.

PREIS: komplettes System ab 1.119 Euro

29. Garmin Vieo Infotainment-System

Garmin Für verschiedene Fahrzeuge passend ist das Garmin Vieo, das es in drei Displaygrößen bis zehn Zoll gibt.

Gleich in drei Displaygrößen bis zehn Zoll bietet der Navigationsspezialist Garmin sein neues mobiles Infotainment-System Vieo. Angeschlossen ans fest ins Fahrzeug eingebaute Stereodock, ermöglicht es neben Camper-spezifischer Navigation und Audioentertainment optional auch die Fernsteuerung und Überwachung von Bordsystemen. Ab 1.388 Euro.

PREIS: ab 1.388 Euro

Hier können Sie das Infotainment von Garmin bei unserem Partnershop Camping Wagner bestellen. 30. dwt Picco: Luft-Vorzelt für Busse

dwt Beim neuen Busvorzelt von dwt können die Türen können als Sonnensegel aufgespannt werden.

Das Picco von dwt ist ein Vorzelt, das es nun neu als Picco Air mit Luftgestänge gibt. Die Röhren sind in wenigen Minuten aufgepumpt. Einfädeln von Gestänge entfällt weitestgehend. Das Zelt ist Schleuse und kleiner Aufenthaltsraum. Die Türen können als Sonnensegel aufgespannt werden. Es steht autark, der Van kann wegfahren, das Zelt stehenbleiben. Das Picco Air kostet 379 Euro. Weitere, neue Vorzelte für Reisemobile haben wir hier zusammengefasst.

Hier können Sie das dwt Picco bei unserem Partnershop Camping Wagner bestellen. 31. Inline BT-Pocket: kabellose Tablet-Tastatur

Philipp Heise Perfekt für Tablet-NutzerInnen: eine Bluetooth-Tastatur, die bei Nichtgebrauchen im Schrank verschwindet.

Wer unterwegs auf ordentlichen Schreibkomfort nicht verzichten will, für den ist die klappbare Tastatur BT-Pocket von Inline eine Option. Nach dem Aufklappen nimmt das Gerät dank Memory-Funktion Verbindung mit bis zu drei Bluetooth-fähigen Empfängern auf. Per USB-C-Buchse aufladbar, hält der Buchstaben-Falter bis zu 35 Stunden; im Standby sogar 65 Tage. Zu haben ist die Tastatur für 49,90 Euro.

PREIS: ab 29,90 Euro

Hier können Sie die Inline BT-Pocket bei Amazon bestellen. 32. Helinox Lite Cot: komfortables Feldbett

Helinox Kompakt und super leicht ist die Helinox-Liege. Super für ungeplante Übernachtungsgäste, oder wenn man bei zu großer Sommerhitze lieber draußen schlafen möchte.

Das Lite Cot von Helinox ist ein ultraleichtes Bett mit gerade einmal 1,3 Kilogramm Gewicht. Der Rahmen ist mit zugfestem Dyneema-Ripstop-Gewebe überzogen, das nach Herstellerangaben 15-mal stärker als Stahl sein soll und auch raue Witterungsbedingungen unbeschadet übersteht. Die Liegefläche des 13 Zentimeter hohen Feldbetts beträgt 180 Zentimeter in der Länge und 60 Zentimeter in der Breite. Der Schlafkomfort ist erstaunlich hoch. Besser als auf den meisten Isomatten. Zusammengepackt misst das Lite Cot gerade mal 53 mal 13 mal 13 Zentimeter. Lieferbar in Schwarz ab 270 Euro.

Hier können Sie das Feldbett Helinox Lite Cot bei unserem Partnershop Camping Wagner bestellen. 33. Mauritius Premium: Sonnenvordach mit Seitenteilen

Reimo Genau auf die Bedürfnisse von BusfahrerInnen ausgelegt ist das neue Sonnenvordachs Mauritius Premium von Reimo.

Wer sich mit Sonnensegeln auskennt, den freut der Anblick des neuen Sonnenvordachs Mauritius Premium. Markisen an Bussen mag nicht jeder, und Vorzelte sind oft zu viel des Guten. Die Form des neuen gab’s schon mal bei Reimo, aber nicht in Kombination mit dem Kuppelzelt, das Stehhöhe hat und Wassersackbildung verhindert. Die angenähten Seitenteile können abgespannt oder aufgerollt werden. Sie bieten Schatten und Sichtschutz. Der Nachbar sieht einen nicht, und man selber ihn auch nicht. Das Segel gibt es in Hellgrau und Anthrazit, in 260 cm und 300 cm. Die Preise liegen bei 230 und 270 Euro.

PREIS: ab 230 Euro

Reimo Neu für 2021: Das Reimo Solar-Komplettset mit Spoiler, Dachdurchführung, Solarregler und 6-Meter-Kabel.

Auch neu ist ein Reimo Solar-Komplettset mit Spoiler, Dachdurchführung, Solarregler (12V/10A), 6 Meter Kabel, mit 100 W und 140 W Leistung für rund 225 bzw. 290 Euro.

PREIS: ab 225 Euro

35. Carbest: Dieselstandheizung

Uli Regenscheit Die neue Dieselstandheizung ist als 2- und 4-kW-Ausführung erhältlich.

Außerdem kommt von Carbest eine Dieselstandheizung ins Angebot. Sie ist als 2- und 4-kW-Ausführung erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 0,12–0,24 L/h. Sie wiegt leichte 2,6 kg und kostet 564 Euro

PREIS: 564 Euro

Hier können Sie die Dieselstandheizungen von Carbest bei unserem Partnershop Camping Wagner bestellen. 36. GSI Outdoors Pinnacle-Dualist-HS-Sets: Kochen ohne Anbrennen

GSI Outdoors Leicht, kompakt und vollständig ist das neue Geschirrset Pinnacle Dualist HS von GSI.

GSI Outdoors stattet den 1,8-Liter-Topf des Pinnacle-Dualist-HS-Sets mit wärmetauschender Radiance-Non-Stick-Beschichtung aus, die das Anbrennen verhindern und abriebfester sein soll. Zudem reduziert sich so die Kochzeit um bis zu 30 Prozent, wodurch man Brennstoff spart. Ineinandergesteckt und im Nylon-Packsack verstaut, beträgt das Packmaß des 655 Gramm schweren, aus harteloxiertem Aluminium gefertigten Sets 15,9 mal 14,6 mal 15 Zentimeter. Pinnacle Dualist HS ab 99,95 Euro. Das Set haben übrigens die KollegInnen von CARAVANING bereits getestet.

Hier können Sie das GSI Outdoors Pinnacle-Set bei Amazon bestellen. 37. Jehnert Soundsystem: Daimler-Klang für den Camper

Jehnert Jetzt gibt es guten Sound auch für den Marco Polo Horizon.

Jehnert adaptiert das Soundsystem des Marco Polo auf den Horizon. Lieferbar sind eine Premium- und eine High-Power-Variante. Die Premiumversion verfügt vorn über zwei 26-Millimeter-Neodym-Hochtöner sowie zwei 165-Millimeter-Power-Woofer. In der High-Power-Ausführung kommen neben dem frontseitig eingebauten Set zusätzlich zwei Lautsprecher im hinteren Teil hinzu. Beide Varianten sind mit einem 64-Bit-DSP-Verstärker und einem Bassreflex-Subwoofer ausgestattet. Preis ab 1.479 Euro.

PREIS: ab 1.479 Euro

38. Teleco: Wechselrichter

Uli Regenscheit Teleco hat eine komplett neue Serie von sechs Wechselrichtern zur Versorgung von 230-Volt-Geräte im Angebot.

Eine komplett neue Serie von sechs Wechselrichtern zur Versorgung aller 230-Volt-Geräte aus dem Bordnetz des Fahrzeugs hat der italienische Elektronikspezialist Teleco im Programm. Bei Verfügbarkeit einer externen 230-Volt-Versorgung räumen die Inverter dieser Priorität ein, umgeschaltet wird automatisch. Dauer-, Spitzenleistung und Ausstattung variieren je nach Modell, die Preise reichen von 113 bis 880 Euro.

PREIS: ab 113 Euro

39. Efoy 150 und 80: Brennstoffzellen-Batterie

SFC Energy AG Beide Efoy-Akkus verfügen über ein Batterie-Managementsystem und sind auf hohe Entladeströme ausgelegt.

Die methanolbetriebenen Brennstoffzellen Efoy 150 (150 Ah Ladekapazität pro Tag, ab 3.999 Euro) und Efoy 80 (80 Ah pro Tag, ab 2.499 Euro) sind kompakter und leichter als die Vorgängermodelle. Zudem hat der Hersteller mit Li 105 (105 Ah, ab 1.950 Euro) und Li 70 (70 Ah, ab 1.499 Euro) zwei wintertaugliche Lithium-Batterien im Programm. Beide Akkus verfügen über ein Batterie-Managementsystem und sind auf hohe Entladeströme ausgelegt. Mit Efoy Hybrid Power (Brennstoffzelle und Lithium-Batterie) schnürt der Hersteller ein Paket für autarke Stromversorgung in Kastenwagen und Campingbus.

PREIS: ab 2.499 Euro

Hier können Sie die Efoy 150 bei Amazon bestellen. 40. Steereon S20 und S25: Ultrakompakte E-Roller

Dominic Vierneisel Preislich nicht wenig kostet der neue Steereon E-Roller.

Junge Ex-StudentInnen stecken hinter der Marke Steereon, die zwei neue E-Roller im Programm hat: den ultrakompakten Sitz- und Stehroller S20 und 25 mit Allradlenkung, mit dem man nach etwas Übung Pirouetten dreht, und den fahrstabileren C25 (Bild), der als 20- und 25-km/h-Version erhältlich ist. Die Basis aller Steereon bildet ein pulverbeschichteter und bis 108 Kilo belastbarer Alurahmen, der mit bewährten Komponenten europäischer Hersteller bestückt wird. Nur den Front-Nabenmotor (Bafang, 500 W) und den 672-Wh-Akku kaufen die MacherInnen in China ein.

50 Kilometer weit soll der 22 Kilo schwere C25 kommen; er fährt sich auch bei Vollspeed vertrauenerweckend stabil. Einzig wenn die Magura-Bremse in die 180er-Scheibe im 16-Zoll-Vorderrad beißt, ist Vorsicht geboten – das 12,5-Zoll-Hinterrad hebt schnell ab. Wie beim Faltrad lässt sich der Lenker klappen und der Sattel herrausnehmen; die Hinterradschwinge dreht sich um 180 Grad, was das S25 auf das Packmaß 114 x 32 x 74 cm staucht. 3.449 Euro kostet der C25 – viel zwar, aber angesichts von Verarbeitung und Fahrverhalten nicht übertrieben.

PREIS: 3.449 Eur