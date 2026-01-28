13 clevere Produkte für nachhaltiges Camping

Der Jahresbeginn ist traditionell die Zeit guter Vorsätze. Mehr Nachhaltigkeit steht dabei für viele ganz oben auf der Liste. Doch nachhaltiges Handeln sollte kein kurzfristiges Projekt sein, das nach wenigen Wochen wieder verpufft. Viel sinnvoller ist es, Nachhaltigkeit Schritt für Schritt in den Alltag zu integrieren – auch und gerade im Urlaub. Camping bietet dafür ideale Voraussetzungen: Wer autark unterwegs ist, trifft viele bewusste Entscheidungen selbst, vom Wasserverbrauch bis zur Produktauswahl.

Nachhaltiges Camping bedeutet dabei nicht, sofort das gesamte Equipment auszutauschen. Im Gegenteil: Oft ist es ökologisch sinnvoller, vorhandene Produkte so lange wie möglich zu nutzen und erst dann zu ersetzen, wenn sie wirklich ausgedient haben. Die nachhaltigste Bambusdose nützt wenig, wenn dafür funktionierende Plastikbehälter entsorgt werden, die man noch problemlos hätte weiterverwenden können. Nachhaltigkeit beginnt also nicht beim Neukauf, sondern bei einem bewussten Umgang mit dem, was bereits vorhanden ist.

Dieser Artikel stellt ausgewählte Produkte vor, mit denen sich das Camping- und Vanlife-Zubehör nach und nach nachhaltiger gestalten lässt – mit überschaubaren Investitionen und ohne Verzicht auf Komfort. Kleine Veränderungen, konsequent umgesetzt, können auch unterwegs eine spürbare Wirkung entfalten.

Lifestyleprodukte + Tipps zum Selbermachen Lifestyleprodukte sind – wie der Name bereits andeutet – eng mit dem persönlichen Lebensstil verknüpft und in den meisten Fällen keine wirkliche Notwendigkeit. Dennoch können sie dabei helfen, Schritt für Schritt einen nachhaltigeren Alltag zu etablieren.

Die folgenden Produkte sind im freien Handel erhältlich, stellen langfristig eine umweltfreundlichere Alternative zu Einwegprodukten dar und lassen sich – mit etwas Motivation und Geschick – in vielen Fällen auch selbst herstellen.

Trinkhalme aus Bioplastik, Bambus, Alu etc.

Fritz Berger Strohhalme für den Aperol müssen kein Einwegprodukt sein.

Für alle, die nicht auf Trinkhalme verzichten möchten, sind die ReStraw-Halme aus Bioplastik eine langlebige Alternative zu klassischen Einwegprodukten. Aus Erfahrung empfinde ich Bioplastik im Mund deutlich angenehmer als Metall, das schnell kalt wirkt oder an den Zähnen stört. Im Vergleich zu Glas sind die Halme bruchsicher, und sie fühlen sich weniger rutschig an als Silikontrinkhalme. Auch gegenüber Bambus-Strohhalmen bieten sie Vorteile: Bambushalme quellen bei Kontakt mit Alkohol auf und lassen sich auf Dauer nur schwer sauber halten.

Für Experimentierfreudige: Wer es ganz unkompliziert mag, kann auch rohe Makkaroni als Einwegstrohhalm nutzen – und sie anschließend einfach aufessen.

Hier kaufen: ReStraw-Trinkhalme für UVP 13 Euro bei Fritz Berger kaufen. Brotbeutel selbst genäht oder gekauft

Fritz Berger Ein einfacher Brotbeutel lässt sich auch leicht selbst nähen.

Brotbeutel kann man leicht selbst nähen: Ein großes Baumwollrechteck, oben einen Tunnelzug anbringen, zu einem Beutel falten, an den Seiten festnähen und die Kordel einfädeln – fertig. Größe und Form lassen sich je nach Bedarf anpassen, vom kleinen Einzelbeutel bis zum Familienmodell.

Wer den Aufwand scheut, findet mit dem Metaltex-Brotbeutel eine praktische Alternative: aus 100 % Baumwolle, lebensmittelverträglich, gut waschbar und bequem online bestellbar. UVP: 6,29 Euro.

Hier kaufen: Metaltex-Brotbeutel ab 4,99 Euro bei Fritz Berger kaufen. Sandwichbeutel aus Wachspapier

Fritz Berger Sandwichbeutel aus Bienenwachs verhindern, dass die Stulle sich im Rucksack verteilt.

Während der klassische Brotbeutel vor allem für den Einkauf beim Bäcker gedacht ist, spielt der Sandwichbeutel seine Stärken unterwegs aus: Er eignet sich ideal für saftig belegte Stullen, Wraps oder Snacks, die man tagsüber mitnehmen möchte.

Sandwichbeutel aus Wachstuch sind besonders langlebig. Sie lassen sich mehrfach verwenden, leicht auswischen oder bei Bedarf vorsichtig per Hand reinigen. Im Camping- und Vanlife-Alltag punkten sie zudem durch ihr geringes Gewicht und den Platzvorteil gegenüber starren Boxen.

Alternativ gibt es Sandwichbeutel aus Wachspapier, die vor allem für alle interessant sind, die eine möglichst einfache, plastikfreie Lösung suchen. Sie sind weniger robust als Wachstuch, dafür aber ebenfalls beschichtet, fettdicht und deutlich nachhaltiger als Einwegplastik.

Tipp zum Selbermachen: Wachstuch lässt sich mit wenig Aufwand selbst herstellen. Dafür ein Baumwolltuch mit Bienenwachs (oder veganem Wachs) bestreuen und im Backofen oder mit dem Bügeleisen einschmelzen. So entstehen individuelle Beutel in passender Größe – ideal auch als kleines, nachhaltiges Geschenk.

Hier kaufen: Sandwich- und Snackbeutel aus Wachstuch, z. B. von Nuts Innovations, bei Fritz Berger erhältlich. Waschbare Abschminkpads: gekauft oder gehäkelt

Fritz Berger Waschbare Abschminkpads eignen sich nicht nur zum Abschminken.

Wattepads zum Abschminken sind vielfältig einsetzbar: als Wundtupfer, Applikationshilfe für Salben und Cremes oder eben zum Auf- und Abtragen von Schminke. Selbiges gilt für ihr nachhaltig wiederverwendbares Pendant aus Baumwolle. Die Pads Chinchilla sind bei 60 bis 90 °C waschbar und kommen mit einem Baumwoll-Waschbeutel.

Tipp zum Selbermachen: Alte Baumwoll-Geschirrhandtücher in kleine Quadrate zerschneiden und mit einer Overlock-Maschine die Kanten versäubern. Alternativ: Bio-Baumwoll-Waffelpique, doppellagig zusammennähen oder aus dünner Wolle häkeln.

Hier kaufen: Chinchilla, waschbare Abschminkpads, 10 Stk. für 10,99 Euro bei Fritz Berger kaufen. Deckel für Joghurtbecher

Unterwegs im Camper oder Van werden offene Lebensmittel im Kühlschrank durchgeschüttelt – da kann schon mal etwas umfallen. Feste, wiederverwendbare Deckel für Joghurtbecher und ähnliche Behälter verhindern Verschütten, halten Lebensmittel länger frisch und ersetzen zum Teil Einwegfolie oder Frischhaltebeutel.

Praktisch: Sie sind spülmaschinenfest, platzsparend und damit ideal für den Alltag auf Reisen.

Hier kaufen: Frischedeckel für Joghurtbecher, z. B. Koziol Fresh-Trio-Set, bei Fritz Berger erhältlich. Nachhaltige Kosmetikprodukte Nicht jedes Verbrauchsprodukt lässt sich einfach durch ein wiederverwendbares ersetzen. Das gilt insbesondere für Seifen und Reinigungsmittel, die man im Camper in unterschiedlichster Form verwendet. Doch man kann leicht umweltfreundlichere Alternativen zu den herkömmlichen Produkten verwenden, die häufig Mikroplastik und teils schädliche Chemikalien enthalten.

Pulvershampoo von Eliah Sahil

amazon.de Pulvershampoo wie dieses hinterlässt keine schädlichen Rückstände und kann auch mal autark mit der Solardusche verwendet werden.

In der Anwendung wirkt das Pulvershampoo zunächst etwas ungewohnt. Besonders bei fettigem Haar benötigt man zwei Waschgänge, bis sich ein stabiler Schaum bildet. Der Kamillenduft ist dezent und angenehm, das Haar fühlt sich nach der Wäsche kräftig und gepflegt an. Die milde Formulierung – ursprünglich für Kinder entwickelt – verträgt auch empfindliche Kopfhaut gut.

Das Pulvershampoo von Eliah Sahil gibt es im Wolkenseifen-Shop als 100-g-Dose aus Aluminium mit Dosieraufsatz; 250-g-Nachfüllpackungen sind separat erhältlich. Es kommt ohne Tenside, Sulfate, Silikone, Mikroplastik und synthetische Duftstoffe aus.

Praktisch für unterwegs: Das Pulvershampoo kann sogar draußen mit der Solardusche verwendet werden – ideal für Vanlife und Camping. Da es frei von umweltbelastenden Inhaltsstoffen ist, belastet es weder Boden noch Grundwasser.

Gut für die Umwelt: Eine Nachfüllpackung ersetzt bis zu drei herkömmliche Plastikflaschen und hilft so, deutlich Verpackungsmüll einzusparen.

Hier kaufen: Eliah Sahil Pulvershampoo Outdoor für ca. 14 Euro bei amazon bestellen. Nachfüllbare oder feste Handseife

Eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, Müll zu reduzieren, sind Nachfüllbeutel für Flüssigseife im Wohnmobil. Das flexible Beutelmaterial fällt deutlich sparsamer aus als der regelmäßige Kauf neuer Kunststoffspender und lässt sich platzsparend verstauen.

Hier kaufen: im bevorzugten Supermarkt oder bei dm. Wer es noch minimalistischer mag, greift zu fester Hand- oder Kernseife. Sie ist langlebig, tropffrei und damit ideal für unterwegs – selbst wenn es im Waschschrank beim Fahren einmal stärker ruckelt. Schon früher hat Kernseife zuverlässig ihren Dienst getan, und das Prinzip funktioniert bis heute genauso gut.

Hier kaufen: im bevorzugten Supermarkt oder bei dm. Waschmittelblätter statt Pulver oder Flüssigwaschmittel

amazon.de Waschmittelblätter sind platzsparend und leicht – also perfekt fürs Camping.

100 % wasserlösliche Waschmittelblätter für die Wäsche bei 20 bis 60 °C. Einfache Dosierung: ein bis zwei Blätter pro Wäsche. Vorteilspack von Dr. Beckmann ab und an bei Lidl im Angebot. Angenehmer Duft. Auch als "Color Protect" mit zwei Duftnoten, "Universal" oder "Sensitiv". Leichter und platzsparender als Flüssigwaschmittel und sogar als Waschpulver. Die Marke ist auch bekannt für ihre Fleckenentferner und Schmutzfangtücher. Inzwischen gibt es eine Vielzahl verschiedener Marken, die Waschmittelblätter anbieten.

Hier kaufen: Dr. Beckmann Waschmittelblätter Universal, 25 Stk. ab 3,49 Euro. Wer gerne auch auf die Plastikverpackung verzichten möchte, kann die Waschmittelblätter von Ocean-Wasch ausprobieren. Diese am besten mit der frischen Wäsche im Schrank lagern. Das gibt einen dauerhaften Geruch nach frischer Wäsche im Schrank.

Hier kaufen: Ocean Wasch Waschmittelblätter Sensitiv, 64 Stk. ab ca 17,95 Euro. Nachhaltige Reinigungsprodukte für die Bordtechnik Nicht nur der Campende, auch das Fahrzeug benötigt regelmäßige Pflege. Umweltfreundliche Reinigungsmittel schonen Wasser, Boden und Abwasser, ohne dass Sauberkeit oder Hygiene leiden.

Reinigungsmittel fürs Wassersystem

Reinigungsmittel für Frischwassertanks entfernen Kalk, Ablagerungen und Bakterien zuverlässig, ohne bei korrekter Anwendung das Wasser oder die Umwelt zu belasten. Nicht unwichtig, da manch herkömmliches Reinigungsmittel natürliche Gewässer verseuchen können.

Wasserzusätze für Grauwassertanks verhindern unangenehme Gerüche und Ablagerungen. Diese sind sparsam in der Anwendung, biologisch abbaubar und ideal für Camper und Vanlifer.

Hier kaufen: Berger Eco Clean Grauwassertankzusatz, 1 Liter bei Fritz Berger. Sanitärzusätze

Fritz Berger Die Chemietoilette auf umweltfreundlichere Zusätze zu optimieren, ist ein einfacher erster Schritt zu mehr Nachhaltigkeit.

Biologisch abbaubare Sanitärzusätze halten Kassette und Spülwassertank sauber, verhindern Gerüche und schonen die Umwelt. Sie sind praktisch in der Handhabung, wirksam und eine saubere Alternative zu herkömmlichen Chemiezusätzen.

Sanfter, umweltfreundlicher Reiniger für textile Strukturen und Planen. Entfernt Schmutz, Staub und Ablagerungen schonend, schont Material und Farben und ist biologisch abbaubar – ideal für die regelmäßige Pflege unterwegs.

Fritz Berger Auch das Vorzelt kann umweltfreundlicher gereinigt werden.

Biologisch abbaubarer, besonders schonender Schaumreiniger für Textilien, Matratzen und Innen-/Außen-Gewebe im Camper. Reinigt effektiv, ohne aggressive Chemikalien zu nutzen, schont Materialien und Umwelt und eignet sich für Polster, Teppiche oder Vorzeltteppiche.

Hier kaufen: Safe Camping Reinigungsschaum, 250 ml, z. B. bei Obelink.de.