Mehr Sicherheit und Komfort unter der Markise - Campingzubehör im Test

Wohnmobile oder Wohnwagen haben im Innenraum fast immer eine Sitzgruppe. In der Realität ist jedoch spätestens ab dem Frühling die Markise das Wohn- und Esszimmer der meisten Camperinnen und Camper. Das ausfahrbare Vordach ist eben mehr als ein Sonnenschutz. Es ist der geschützte Platz vor dem Wohnmobil, an dem die Natur und die frische Luft warten und das Gefühl des Freiseins erst richtig auflebt. Umso wichtiger ist es, dass dieser Bereich sicher und komfortabel gestaltet ist und im Ernstfall Regen und Wind trotzt.

Leider sind die Markisen selbst nicht per se windfest und stehen mit ihren schmalen Standfüßen auf natürlichem Untergrund nicht immer stabil. Wer keine Edelmarkise mit eigener Lichtleiste hat, sieht nach Sonnenuntergang nicht mehr viel. Und sogar die Campingstühle unterm Vordach lassen sich etwas bequemer gestalten. Kurz: Wer mehr Komfort und Sicherheit rund um und unter der Markise wichtig findet, braucht also das passende Zubehör.

Campingzubehör für mehr Komfort unter der Markise Sturmleinen sorgen bei Wind für Stabilität, Windblocker schützen vor Zugluft, und mit Sitzauflagen sowie Zusatzbeleuchtung lässt sich der Komfort deutlich steigern. So wird der Platz unter der Markise zum gemütlichen Rückzugsort, auch bei wechselhaftem Wetter. promobil hat Campingzubehör getestet, das den Camping-Alltag unter der Markise noch angenehmer macht.

Peggy Peg Bodenanker

Den Praxistest haben die Edelstahl Schraubheringe gut bestanden.



Heavy Duty heißt das neue Set von Peggy Peg, das speziell für harte, steinige Böden gedacht ist. Enthalten sind 6 Edelstahl-Schraubheringe 20 cm, 6 Kontermuttern, 2 Aluminium-Schraubheringe, 2 Haken Größe L, 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken und ein Akkuschrauber-Adapter. Das Set kommt in einer robusten Tasche.

Im Praxisversuch auf stark verdichtetem Schotter funktioniert das Set gut. Einzig beim Einspannen des Adapters in den Akkuschrauber muss man auf die Tiefe achten, da dieser bei zu tiefem Einspannen zum Durchrutschen neigt. Vermisst haben wir den manuellen Handgriff.

Preis : 142 Euro

: 142 Euro Wertung : empfehlenswert

: empfehlenswert Kaufen: Peggy Peg hier bestellen.

Berger Mehana Heizkissen

Philipp Heise Wärme aus der Powerbank liefert das Heizkissen Mehana von Fritz Berger.



Preis : 30 Euro.

: 30 Euro. Wertung: empfehlenswert

empfehlenswert Kaufen: Heizkissen Berger Mehana hier bestellen Das Heizkissen Mehana von Fritz Berger wird per Powerbank betrieben (nicht enthalten), empfohlen sind Modelle mit 20.000 mAh. Bei einer maximalen Leistungsaufnahme von 9,5 Watt auf der höchsten von drei Heizstufen reicht das für 6 bis 7 Stunden Wärme. Das 950 Gramm schwere Kissen wird mit zwei Klettbändern befestigt, eines davon enthält ein Fach für die Powerbank. Der Bezug ist bei 30 °C im Schonwaschgang waschbar, das Inlay kann dafür entnommen werden.

Froli Ankerplatte

Philipp Heise Zur Befestigung wird ein Akkuschrauber benötigt.



Ist : eine Ankerplatte für alles.

: eine Ankerplatte für alles. Für die Organisation von Heringen, Markisen, Kabinern und Hunden.

die Organisation von Heringen, Markisen, Kabinern und Hunden. Kostet : 21 Euro

: 21 Euro Kaufen: Die Platte gibt es bei Camping Wagner. Froli-Ankerplatte hier im Partnershop kaufen. Kann: Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Heringen oder Markisenhaltern: Neben der Möglichkeit, Markisen im mittleren Loch oder Zeltschnüre an der mitgelieferten Feder zu befestigen, lassen sich an fünf Aussparungen auch Karabiner oder Hundeleinen anhängen. Die Platte hat einen Durchmesser von 140 Millimeter und wiegt 550 Gramm. Mittels fünf beiliegender Schrauben wird sie befestigt. Im Test schaffte sie ein maximales Zuggewicht von 83 Kilogramm, was für weichen Erdboden sehr beachtlich ist.

Kann nicht: Ein Akkuschrauber wird benötigt. Fest verankert liegt sie fast plan auf, was die Verletzungsgefahr für Füße gering hält.

Lunartec 2in1-Outdoor-USB-LED-Lichtschlauch

P. Heise Magnete und Halteriemen liegen dem Lichtschlauch-Set bei.



Ist ein wasserdichter, USB-gespeister Lichtschlauch, der sich im beiliegenden PVC-Säckchen auch als Laterne nutzen lässt.

ein wasserdichter, USB-gespeister Lichtschlauch, der sich im beiliegenden PVC-Säckchen auch als Laterne nutzen lässt. Für wen ist der LED-Lichtschlauch interessant? Für alle, die sich eine flexibel anbringbare Zusatzbeleuchtung im oder am Reisemobil wünschen.

Für alle, die sich eine flexibel anbringbare Zusatzbeleuchtung im oder am Reisemobil wünschen. Preis : zwischen 11 – 24 Euro

: zwischen 11 – 24 Euro Kaufen: Den Lichtschlauch direkt bei Amazon bestellen Kann mit drei Magnethaltern an allen metallischen Oberflächen aufgehängt werden. Es liegen Gummibänder für Flächen bei, die nicht aus Metall sind. In der 3-Meter-Ausführung des Lunartec 2in1-Outdoor-USB-LED-Lichtschlauch generieren 90 tageslichtweiße LEDs einen Lichtstrom von 630 Lumen. Im mitgelieferten Säckchen kann der Schlauch auch als Laterne genutzt werden.

Dank IP67-Zertifizierung ist der Schlauch staub- und wasserdicht und hält auch kurzes Untertauchen aus. Im mitgelieferten Beutel ist zusätzlich Platz für eine kompakte Powerbank, wodurch sich das Set mehrere Stunden autark betreiben lässt.

Kann nicht gedimmt werden und ist für ein gemütliches Ambientelicht oftmals zu hell.

Magische Stuhlauflage

Wohnmobilhobby Die "Magische Stuhlauflage" ist ein Zusatzpolster für Campingstühle.



Ist ein Zusatzpolster für Campingstühle, das in unterschiedlichen Größen, Formen und Farben erhältlich ist.

ein Zusatzpolster für Campingstühle, das in unterschiedlichen Größen, Formen und Farben erhältlich ist. Für alle Camper, die auch in der Übergangszeit oder im Winter gern mal die Campingstühle herausholen und eine Weile draußen sitzen wollen.

alle Camper, die auch in der Übergangszeit oder im Winter gern mal die Campingstühle herausholen und eine Weile draußen sitzen wollen. Preis: ab 54,90 Euro im Standardformat 135 x 50 cm (ca. 800 g) Kann auf gängige Hochlehner gelegt werden, wobei das obere Ende über die Lehne gestülpt und mit einem Gummiband fixiert wird. Der Fließbezug ist angenehm weich, die Streufüllung passt sich bis zu einem gewissen Grad der Körperkontur an. Die Styropor-Kügelchen in den 17 Kammern isolieren nicht nur gegen Kälte, sondern reflektieren gleichzeitig die Körperwärme; nach einer Weile stellt sich ein spürbarer Wärmeeffekt ein. Weil die Auflage zudem die Lücke zwischen Lehne und Sitzfläche schließt, kommt auch keine Zugluft von hinten durch.

Kann nicht aktiv heizen, braucht dafür auch keinen Strom. Die wulstige Konturierung findet nicht jeder Tester in der Redaktion bequem.

Thule Side Strap Kit

P. Heise Robuste Materialien und ein Adapter zeichnen das Side Strap Kit aus.



Ist : ein auf Thule Omnistor-Markisen abgestimmtes Sturmband-Set mit speziellem Adapter für die Stützfüße.

: ein auf Thule Omnistor-Markisen abgestimmtes Sturmband-Set mit speziellem Adapter für die Stützfüße. Für : alle Omnistor-Besitzer, die sich das Abspannen vereinfachen wollen.

: alle Omnistor-Besitzer, die sich das Abspannen vereinfachen wollen. Preis : ab 32,80 Euro

: ab 32,80 Euro Wertung : empfehlenswert

: empfehlenswert Kaufen: Gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie das Thule Side Strap Kit direkt kaufen. Kann die Markise vor einem Abheben durch Wind und Böen schützen. Dafür werden die Adapter einfach durch die vorhandenen Löcher in die Stützfüße gesteckt, in denen sie sich unter Last verkeilen. Anschließend werden die Erdnägel eingetrieben und die breiten Sturmbänder in Kombination mit den beiliegenden Federn eingespannt. Im letzten Schritt werden die Gurte durch ziehen am losen Ende gespannt, welches bedingt durch ein Klemmschloss nicht zurückrutschen kann.

Kann nicht an Markisen von anderen Herstellern genutzt werden und vor Sturmschäden bei zu hohen Windgeschwindigkeiten schützen.

Vango Airbeam Windbreak

Philipp Heise Die einzelnen Elemente sind mit Kederadaptern verbunden.



Ist: ein flexibel erweiterbarer, aufblasbarer Windschutz aus einzelnen Elementen. Im 6,7 kg schweren Set mit drei 1,25 m hohen Wänden ist der Windschutz 4,90 m breit.

ein flexibel erweiterbarer, aufblasbarer Windschutz aus einzelnen Elementen. Im 6,7 kg schweren Set mit drei 1,25 m hohen Wänden ist der Windschutz 4,90 m breit. Fürs: Campen in windigen Regionen, als Tierzaun und als Sichtschutz.

Campen in windigen Regionen, als Tierzaun und als Sichtschutz. Kaufen: Hier können Sie den Vango Airbeam Windbreak kaufen.

Hier können Sie den Vango Airbeam Windbreak kaufen. Preis: im Set mit drei Elementen 350 Euro.

im Set mit drei Elementen 350 Euro. Wertung: bedingt empfehlenswert Kann: Camperinnen und Camper vor dem Wind schützen – unter der Markise im Wohnmobil und Wohnwagen oder einfach so direkt vor dem Campingbus. Laut Hersteller ist die Außenhaut widerstandsfähiger als bei vielen Zelten. Der Aufbau erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst werden die Luftrahmen der Zaunelemente aufgepumpt, dann über Kederadapter verbunden, die Bewegungen bis fast 90 Grad ermöglichen. Danach werden die signalfarbenen Abspannleinen mit Heringen am Boden fixiert. Durch den modularen Aufbau lässt sich das System flexibel erweitern – etwa mit einem optionalen Türelement. Folienfenster erlauben freie Sicht im Sitzen, auf dem Boden liegend dient der Windschutz auch als Sichtschutz.

Kann nicht: ohne Zusatzkosten genutzt werden, da dem Set keine Pumpe beiliegt. In der Anwendung können die inneren Spannleinen mitunter im Weg sein. Außerdem verwendet das System einen eigenen Bajonettverschluss, was den Einsatz eines zusätzlichen Adapters erforderlich macht – mit dem Risiko, dass dieser leicht verloren geht.

Zibmak Variokeder Kederschienenadapter

Philipp Heise Aus einem mach zwei. Die Zibmak Kederschienenadapter steigern den Nutzwert.



Ist: ein 48 Zentimeter langer und 180 Gramm schwerer Kederschienenadapter aus Hartkunststoff mit zwei Sechs-Millimeter-Einschubkederleisten und Clips aus deutscher Produktion.

ein 48 Zentimeter langer und 180 Gramm schwerer Kederschienenadapter aus Hartkunststoff mit zwei Sechs-Millimeter-Einschubkederleisten und Clips aus deutscher Produktion. Für: alle Camper, die trotz Regen- oder Sonnenschutzwänden nicht auf weiteres praktisches Zubehör in einer zweiten Kederschiene verzichten wollen.

alle Camper, die trotz Regen- oder Sonnenschutzwänden nicht auf weiteres praktisches Zubehör in einer zweiten Kederschiene verzichten wollen. Preis: ab 14,99 Euro pro Element inklusive Clip.

ab 14,99 Euro pro Element inklusive Clip. Kaufen: Hier können Sie den Zibmak Variokeder kaufen.

Hier können Sie den Zibmak Variokeder kaufen. Wertung: empfehlenswert Kann: an Thule-Markisen montiert werden, um die Anzahl der Kederschienen zu verdoppeln. Bei Fiamma- oder Dometic-Markisen sollte man den Sitz vor dem Kauf prüfen. Zur Montage werden die flexibel positionier- und erweiterbaren Adapter einfach nacheinander in die vorhandene Kederleiste geschoben. Abschließend werden die beiliegenden Clips nach Bedarf eingesetzt, die ein Fluchten der einzelnen Elemente sicherstellen.

Kann nicht: mit eingekurbelt werden, wenn die Markise geschlossen wird. Bei böigem Wind oder Sturm sollten die Adapter nicht in Kombination mit einer Sonnen- oder Regenschutzerweiterung oder gar für die Sturmsicherung der Markise genutzt werden.