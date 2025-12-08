Muss der Boiler im Wohnmobil gereinigt werden? Die Wahrheit und Methoden im Check

Warmes Wasser ist Komfort im Wohnmobil und Wohnwagen – aber nur, solange der Boiler mitspielt. Viele Camperinnen und Camper fragen sich: Muss ich den eigentlich regelmäßig entkalken? Und wenn ja: womit genau?

Warum überhaupt entkalken? Wir kennen es vom Wasserkocher daheim: Kalk setzt sich ab, wenn hartes Leitungswasser erhitzt wird. Im Wohnmobil passiert dasselbe – besonders im Warmwasserboiler. Und je nach Region und Wasserhärte kann das schneller gehen, als man denkt. Der Kalk setzt sich an Heizelementen und Innenwänden ab – das beeinträchtigt nicht nur die Effizienz, sondern kann langfristig auch Schäden verursachen.

Praxisvergleich: Ein 10-Liter-Boiler mit starker Verkalkung benötigt länger zum Aufheizen – das kann spürbar Energie kosten, besonders bei autarkem Betrieb.

Zitronensäure: Beliebt, aber mit Einschränkungen Truma empfiehlt Zitronensäure als gängiges Mittel zur Entkalkung. Der Vorteil: preiswert, biologisch abbaubar, relativ materialschonend. Aber: Die Anwendung sollte ohne Erwärmung erfolgen, denn heißes Wasser kann mit Zitronensäure aggressive Reaktionen hervorrufen – was dem Material im Boiler schaden kann.

Vor diesem Problem ging es auch in einem Leserbrief, der bei promobil einging:

Einmal im Jahr entkalke ich mein Wohnmobil mit Zitronensäure. Ich habe eine Truma-Gasheizung mit Warmwasserboiler. Es heißt, dass man das Wasser bei dem Vorgang nicht warm machen soll, weil das dem Boilermaterial schadet. Ich kann aber nicht das mit Zitronensäure gemischte Wasser direkt in den Warmwasserboiler einleiten. Wenn ich die Wasserhähne auf "warm" stelle, funktioniert das dann automatisch oder verkalkt mein Warmwasserboiler irgendwann?

T. Hahn, per E-Mail

Antwort: Wenn Sie eine Druckpumpe haben, wird bei deren Aktivierung automatisch auch der Boiler der Truma-Combi-Heizung gefüllt. Bei einer Tauchpumpe müssen Sie einen Wasserhahn in der Warmwasser-Stellung öffnen. Auch dann wird der Boiler gefüllt. Das funktioniert also automatisch, ohne weitere Maßnahmen. Für die Entkalkung empfiehlt Truma neben Zitronensäure auch Essigessenz oder handelsübliche Entkalkungsprodukte. Abgeraten wird dagegen von chlorhaltigen Reinigern, da diese Dichtungen und Schweißnähte angreifen können.

Tipp aus der Praxis: Zitronensäurelösung (z. B. 5–10 %ig) über den Frischwassertank einfüllen, durch die Warmwasserstellung an den Wasserhähnen in den Boiler leiten, einwirken lassen, dann gründlich spülen.

Alternativen: Amidosulfonsäure und Essigessenz Im Camper-Forum wird immer wieder Amidosulfonsäure empfohlen – sie wirkt schneller, auch ohne Aufheizen, und ist dabei schonender, als viele denken. Spezielle Entkalker aus dem Campingfachhandel basieren oft darauf.

Essigessenz wird zwar ebenfalls genannt, ist aber weniger effektiv gegen starke Kalkschichten und kann bei häufiger Anwendung Dichtungen angreifen – hier ist Vorsicht geboten.

Wie oft ist das Entkalken sinnvoll? Hier gehen die Meinungen auseinander. Manche Camper berichten von über 30 Jahren ohne Entkalkung – abhängig vom Standort und Wasser.

Faustregel für Campende: Mindestens einmal jährlich prüfen – besonders bei häufigem Gebrauch und Reisen in kalkreichen Regionen. Wer nur im Urlaub unterwegs ist, kann je nach Wasserqualität auch zwei Jahre ohne Pflege auskommen.