8 Weihnachtsgeschenke, die Campingfans begeistern

Zielgruppe: verfrorene CamperInnen, die lange Abende mit und ohne Lagerfeuer mögen.

Preis: ab ca. 30 Euro

Heizkissen sind eine tolle Erfindung für lange Abende vor dem Camper. Aber da man beim Campen nicht immer eine Außensteckdose in der Nähe hat, gerne mit Akku und ohne Kabelsalat. Zeitgleich ist so ein Heizkissen auch praktisch, wenn man mal Rücken hat (oder Bauch). Dann nicht um die Stuhllehne wickeln, sondern um die eigene Mitte.

Kaufen: Berger Mehana Heizkissen für Campingstühle, ab ca. 30 Euro