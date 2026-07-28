50 % Rabatt auf Dachzelte: 580 Marken-Zelte zum halben Preis

Nach über 20 Jahren schließt der Outdoor-Pionier Prime Tech seine Tore – und räumt sein Lager leer. Wer jetzt zugreift, sichert sich Markenqualität für die Hälfte des üblichen Preises. Wir haben die drei spannendsten Modelle für Sie unter die Lupe genommen: vom Hightech-Hartschalen-Zelt bis zum geräumigen Softshell-Modell für Familien.

Warum Dachzelte 2026 Camping-Trend sind Dachzelte boomen – und das aus gutem Grund: Sie verwandeln jedes Auto in ein Hotelzimmer mit Aussicht, sind in Minuten aufgebaut und machen Schluss mit feuchten Schlafsäcken und steifen Gliedern. 2026 setzen immer mehr Camperinnen und Camper auf die Freiheit, überall übernachten zu können – ob am See, im Wald oder auf dem Parkplatz mit Meerblick.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Schneller Aufbau: Kein lästiges Zeltaufstellen mehr – einfach Dachzelt aufklappen und einsteigen.

Kein lästiges Zeltaufstellen mehr – einfach Dachzelt aufklappen und einsteigen. Mehr Komfort: Kein Schlafen auf dem Boden, bessere Belüftung, mehr Stauraum.

Kein Schlafen auf dem Boden, bessere Belüftung, mehr Stauraum. Sicherheit: Keine ungebetenen Gäste (wie Insekten oder kleine Tiere) und mehr Schutz vor Nässe und Kälte. Ein Dachzelt eignet sich für Paare, Solo-Reisende und kleine Gruppen, die Wert auf schnellen Aufbau, Wetterschutz und ein bisschen Luxus legen. Nicht ideal ist ein Dachzelt dagegen für Städtereisende, die ihr Auto täglich in Parkhäusern abstellen, für Vielfahrer, die keine Lust auf zusätzliche Montage haben, oder für Budget-Camper, die lieber klassisch mit Zelt und Isomatte unterwegs sind. Auch wer schwere Gepäcklasten transportiert, sollte vorher genau prüfen, ob das Auto das Gewicht trägt und der Komfort stimmt.

Drei Dachzelte von Prime Tech im Angebot Hier zeigen wir drei der zahlreichen Super-Angebote von Prime Tech und für wen sie sich eignen.

1. Delta Pro (Hartschale) – Der Premium-Komfort für zwei

Prime Tech Delta Pro - in Azurblau

Preis: 1.199 Euro (statt 2.399 Euro)

1.199 Euro (statt 2.399 Euro) Liegefläche : 205 x 135 cm (ideal für zwei Personen)

: 205 x 135 cm (ideal für zwei Personen) Gewicht : 45 kg (ohne Leiter)

: 45 kg (ohne Leiter) Für wen? Alle, die Wert auf Langlebigkeit, Komfort und schnellen Aufbau legen.

Alle, die Wert auf Langlebigkeit, Komfort und schnellen Aufbau legen. Kaufen: Hier können Sie das Prime Tech Delta bestellen. Das Delta Pro ist die Luxusvariante unter den Dachzelten – aktuell zum absoluten Schnäppchenpreis. 6 cm dicke Matratze, extra dichter Stoff für besseren Schlafkomfort und eine robuste ABS-Hartschale mit Aluminiumrahmen machen es zum perfekten Begleiter für alle, die auch bei Regen, Wind oder Sonne gut schlafen wollen. Die Lichtundurchlässigkeit ist ein Traum für Langschläfer, und die Diebstahlsicherung gibt zusätzliche Sicherheit.

2. Wasteland Pro L (Softshell) – Der Familienliebling

Prime Tech Prime Tech Wasteland



Preis: 699 Euro (statt 1.399 Euro)

699 Euro (statt 1.399 Euro) Liegefläche : 240 x 135 cm (Platz für 2–3 Personen)

: 240 x 135 cm (Platz für 2–3 Personen) Gewicht : 50 kg

: 50 kg Für wen? Familien, Paare oder alle, die mehr Platz und Flexibilität wollen.

Familien, Paare oder alle, die mehr Platz und Flexibilität wollen. Kaufen: Hier können Sie das Prime Tech Wasteland Pro L bestellen. Das Wasteland Pro L ist das beliebteste Softshell-Dachzelt von Prime Tech – und das aus gutem Grund. Mehr Platz, bessere Belüftung und ein zusätzliches Überzelt machen es zum perfekten Zelt für längere Trips oder Familien mit Kindern. Der dichtere Stoff schützt vor Licht und hält länger, und die großen Fenster mit Fliegengittern sorgen für ein offenes Gefühl, ohne dass Mücken stören.

3. Utah (Hartschale) – Der Kompakte für Abenteurer

Prime Tech Prime Tech Utah

Preis: 1.149 Euro (statt 2.299 Euro)

1.149 Euro (statt 2.299 Euro) Liegefläche : 190 x 120 cm

: 190 x 120 cm Gewicht: 64 kg (ohne Leiter)

Für wen? Alle, die ein leichtes, kompaktes Zelt für Solo-Reisende oder Paare suchen.

Alle, die ein leichtes, kompaktes Zelt für Solo-Reisende oder Paare suchen. Kaufen: Hier können Sie das Prime Tech Utah bestellen. Das Utah ist das schlankeste Hartschalen-Zelt im Sortiment – perfekt für kleine Autos oder alle, die wenig Platz verbrauchen wollen. Trotz der kompakten Maße bietet es eine überraschend große Liegefläche und viele praktische Details wie Schuhfächer und seitliche Einstiege. Die Aluminium-Hartschale ist extrem stabil, und der Dachgepäckträger erlaubt zusätzlichen Stauraum.