Wingamm Rookie: Edle Kompakt-Wohnwagen mit Monocoque aus Glasfasern

Italienische Eleganz und Monocoque-Design sind der Markenkern von Wingamm. Damit setzt der Hersteller aus Norditalien seine Wohnmobile und auch die drei kompakten Wohnwagen der Rookie-Serie in Szene. Neben dem Rookie L gehören mittlerweile zwei weitere Modelle zum Portfolio: der ultrakompakte Rookie 3.5 und der geländegängige Rookie Cross. Alle drei sind relativ kurz und alle drei heben sich durch ihren Monocoque-Aufbau aus Glasfaserverbundstoff (Gfk) grundlegend von vielen klassischen Caravans ab.

Die selbsttragende Struktur verzichtet auf separate Seiten- oder Heckwände. Auf einem Alko-Chassis sitzend, umhüllt die Schale aus glasfaserverstärktem Kunststoff naht- und fugenlos den kompletten Aufbau. Diese Bauweise hat mehrere Vorteile:

Das Gewicht sinkt. Die fließende Oberfläche reduziert den Luftwiderstand. Wassereintritt wird unwahrscheinlicher, da keine Nähte als Schwachstellen existieren. Kräfte verteilen sich über die gesamte Struktur. Fenster und Türen integriert Wingamm direkt in die GFK-Schale. Auch der Boden gehört zur selbsttragenden Einheit.

Leichtbau trifft Premium: Wingamms Antwort auf moderne Camping-Ansprüche E-Autos werden häufiger, die Spritkosten steigen und auf den Campingplätzen ist mehr los als früher. Diese Entwicklungen verlangen nach kompakten Wohnwagen mit aerodynamischem Design und geringem Gewicht. Das ist die Nische, in der wendige Caravans wie der Wingamm Rookie zu Hause sind.

Wingamm positioniert die Rookie-Serie dabei bewusst im Premium-Segment. Die Wohnwagen sind klein, aber nicht billig. Die Monocoque-Konstruktion kostet in der Herstellung mehr als einfache Sandwich-Bauweisen. Das Material überzeugt durch Qualität. Die Verarbeitung folgt hohen Standards. Italienisches Design und hochwertige Möbel prägen den Innenraum.

Wingamm Rookie 3.5: Der kompakte Einstieg für Puristen Der Rookie 3.5 bildet den Einstieg in die Modellpalette. Paare und Wochenend-Camper finden hier ihren Wohnwagen. Die ultrakompakte Bauweise erlaubt spontane Trips. Besitzer kleiner Zugfahrzeuge profitieren vom geringen Gewicht.

Wingamm Tagsüber ist an der Sitzgruppe des Rookie 3.5 oder Cross Platz für vier Personen. Nachts wird sie zum Bett für zwei.

Der Grundriss reduziert sich auf das Wesentliche. Vorn gibt es eine Sitzgruppe für vier Personen, die sich zum Bett umbauen lässt. Die Küche bietet einen Gaskocher mit zwei Flammen, einen Absorberkühlschrank und eine Spüle. Ein kompaktes Bad mit Toilette findet Platz. Stauraum nutzt geschickt die gerundete Monocoque-Form. Helle Materialien lassen den kleinen Raum größer wirken.

Technische Daten Rookie 3.5:

Länge : 4,99 m mit Deichsel

: Gewicht: 750 bis 1000 kg Wingamm Rookie Cross: Monocoque-Wohnwagen fürs Gelände Der Rookie Cross richtet sich an Abenteurer. Offroad-Enthusiasten finden hier ihren Caravan. Naturcamper schätzen die Geländegängigkeit. Schotterpisten, Strand oder Wiesen bewältigt das Modell problemlos.

Die erhöhte Bodenfreiheit macht den Unterschied. Wingamm hebt den Cross über normale Caravans hinaus. Robustere Bereifung unterstützt das Offroad-Konzept. Trotzdem bleibt die Monocoque-Bauweise erhalten. Leichtigkeit und Robustheit schließen sich nicht aus.

Wingamm Rookie L: Mehr Raum im kompakten Wohnwagen Der Rookie L erweitert das Konzept des kompakten Wohnwagens nach oben. Die längere Bauweise schafft deutlich mehr Wohnkomfort. Kleine Familien mit einem Kind oder Paare mit höheren Ansprüchen finden hier ihr Modell. Mehrwöchige Reisen werden möglich. Der Grundriss gewinnt an Großzügigkeit. Die U-Sitzgruppe bietet mehr Bewegungsfreiheit und lässt sich zum Zusatzbett umbauen.

Wingamm Edel und gemütlich wirkt die U-Sitzgruppe hinterm Frontfenster des Wingamm Rookie L.

Im Heck gibt es ein breites Bett, unter dem sich ein großer Stauraum befindet. Das Bad daneben verfügt über eine komfortable Dusche, Waschbecken und Toilette sind alltagstauglich.

Die Küche des Rookie L ist immer noch kompakt, hat aber eine alltagstaugliche Arbeitsfläche. Kochstelle und Spüle bleiben kompakt, aber funktional. Stauschränke nehmen Geschirr und Vorräte auf. Das Bad verfügt über eine vollwertige Nasszelle. Waschbecken und Toilette bieten alltagstauglichen Komfort.

Wingamm Obwohl der Rookie L immer noch kompakt ist, ist die Arbeitsfläche der Küche alltagstauglich und das Bett groß genug für zwei Schlafende.

Im Wohnraum des Rookie L setzt Wingamm auf durchdachte Details. Durch große Seiten-, Front- und Dachfenster flutet Licht den Innenraum. Fliegengitter und Rollos sind an allen Fenstern Standard. Die Belüftung funktioniert über mehrere Öffnungen. Eine Heizung ermöglicht ganzjährige Nutzung. Strom- und Wasserversorgung decken mehrtägige Standzeiten ab. Das italienische Design zeigt sich in harmonischen Farbkonzepten und hochwertiger Haptik.

Technische Daten Rookie L: Länge: 600 cm mit Deichsel

Gewicht: 940 bis 1200 kg Variable Ausstattung in allen Modellen Die Ausstattung können sich die Camperinnen und Camper weitestgehend selbst konfigurieren. Ab Werk gibt es einen Boiler kombiniert mit einer Truma S-Heizung und die Combi als Option. Für alle Modelle gilt: In der Küche lässt sich der Absorber- durch einen Kompressor-Kühlschrank ersetzen und der Gaskocher durch ein Induktionskochfeld. In den Wohnwagen hinein lässt sich noch eine Mikrowelle oder eine Bordbatterie packen, aufs Dach ein Solarmodul oder eine Klimaanlage und an die Außenwände ein Fahrradträger oder kleine Komponenten wie Toiletten-Entlüftungen.

Wingamm positioniert sich als Nischenanbieter mit klarem Profil. Die italienische Manufaktur setzt auf Qualität statt Masse. Der neue Rookie L schließt die Lücke zwischen ultrakompakt und geländegängig. Er vereint die Vorteile der Monocoque-Bauweise mit alltagstauglichem Raumangebot. Für Camper, die Effizienz und Langlebigkeit suchen, bietet die Rookie-Serie eine überzeugende Alternative zu konventionellen Wohnwagen.