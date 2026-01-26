Monocoque-Mini-Mobil: Was der Oasi 610 GL kann

Klein, aber fein – der Preis richtet sich nicht immer nach der Größe. Die italienische Marke Wingamm ist bekannt für kompakte Teilintegrierte mit hochwertiger Bauweise und elegantem Design. Dennoch sind rund 120.000 Euro für ein 6,10 Meter langes Fahrzeug nicht gerade wenig. Was macht den Oasi 610 GL so besonders?

Monocoque statt Sandwich: So entsteht der GFK-Kokon Die GFK-Monocoque-Bauweise kennzeichnet alle Modelle der italienischen Marke. Das Besondere dabei: Der Aufbau gleicht nicht wie bei vielen anderen Reisemobilen einem Schuhkarton aus Sandwichplatten, sondern hat eine komplexe Form mit eingearbeiteten Sicken und Rundungen. Diese schmiegen sich nahtlos an das Fiat-Ducato-Fahrerhaus an. Dafür wird die komplette Kabine in eine riesige Außenform hineinlaminiert.

Das Resultat: Außen GFK, innen GFK, dazwischen hochwertiger Isolierschaum. Das ergibt einen rundum dichten, nahtlosen Monocoque, der sich wie eine zweite Haut an das Fahrerhaus des Fiat Ducato schmiegt. Stabil, elegant und langlebig – seit 1977 Wingamm-Standard.

Innen kompakter Luxus – auf 6,10 Metern Trotz seiner Kürze wirkt der 610 GL innen erstaunlich großzügig. Eine L-Sitzgruppe mit Rubelli-Stoffen bietet Platz für bis zu fünf Personen, gegenüber liegt die schicke Küchenzeile mit großem Edelstahl-Spülbecken. Über allem schwebt das typische Wingamm-Hubbett (1,97 x 1,34 Meter), das sich mit einem Griff absenken lässt.

Flexibles Bad mit Duschkabine Das Bad hinter der Sitzgruppe zeigt, wie clever man Raum nutzen kann: Eine Faltwand trennt auf Wunsch die Duschkabine ab, das Waschbecken ist modern schüsselförmig, die Armatur solide.

Gegenüber vom Bad steht der geräumige Kleiderschrank mit drei Schubladen. So hat man nach dem Duschen die Kleidung gleich zur Hand – ideal für schnelles Umziehen nach dem Duschen.

Zwei Betten – viele Möglichkeiten Quer im Heck hat der 610 GL ein Einzelbett eingebaut. Zusammen mit dem Hubbett stehen damit drei Schlafplätze bereit. Damit eignet sich der Oasi 610 GL perfekt für Paare, die getrennt schlafen möchten.

Wer mehr Schlafplätze braucht, kann zur Variante mit Etagenbett greifen – verliert dann allerdings die große Heckgarage.

Durchdachter Stauraum bis ins Detail Hier zeigt sich die Liebe zum Detail: Neben der klassischen Garage (mit Zurrschienen für Fahrräder oder Campingmöbel) gibt es unter dem Heckbett einen motorisch absenkbaren Staukasten – perfekt für Auffahrkeile oder Kabel.

Und es geht weiter mit cleveren Lösungen: Hinter der Heckschürze verbirgt sich eine fast unsichtbare Gepäckschublade mit variabler Unterteilung – ohne Griff, ohne Schloss, aber per Hebel in der Garage entriegelbar. Auch der elegant integrierte Gaskasten öffnet sich auf dieselbe Weise. So überrascht der kompakte Oasi 610 GL mit Stauraumideen. Der Clou steckt hier im Kleinen.

Ausstattung & Preis: Nicht billig, aber besonders Der Wingamm ist ab Werk bereits gut ausgestattet, lässt sich aber noch in vielfältiger Weise verfeinern und individualisieren, insbesondere auch was Möbeldekore und Raumtextilien anbelangt. Mit 117.691 Euro Listenpreis und 2.190 Euro Nebenkosten für Vorfracht und Einweisung ist der Oasi 610 GL natürlich alles andere als ein Schnäppchen. Doch wer Wert auf Premium-Bauweise und Design legt, bekommt ein echtes Kompakt-Unikat mit Charakter.

Wingamm Oasi 610 GL (2026): Technische Daten und Preis Basisfahrzeug: Fiat Ducato (140 PS, Frontantrieb)

Fiat Ducato (140 PS, Frontantrieb) Länge/Breite/Höhe: 6100/2240/3030 mm

6100/2240/3030 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Schlafplätze: 2–3 (optional 4)

2–3 (optional 4) Preis: ab 117.691 Euro (+2.190 € Nebenkosten)