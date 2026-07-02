Caravan-Hersteller reagiert auf Kritik! Sterckeman Easy ab 2027 günstiger und komfortabler

Eine enge und damit unbequeme Sitzgruppe und ein durch Pflichtpakete hoher Listenpreis – diese beiden Punkte waren im jüngsten CARAVANING-Test des Caravelair Alba 462 die größten Kritikpunkte. In beiden Punkten hat der französische Hersteller nun nachgebessert und präsentiert für die Saison 2027 eine überarbeitete Version des kleinen und leichten Wohnwagens. Wie üblich wird der Caravan von den Schwestermarken Caravelair und Sterckeman nahezu baugleich angeboten – nur die äußere Beklebung unterscheidet sich.

Dem ersten Check stellt sich der Sterckeman Easy 462 LJ. Wichtigster Punkt: Die Franzosen verzichten auf das Staufach hinter der linken Sitzbank. Die Sitzgruppe im Heck des Wohnwagens reicht nun über die gesamte Breite, wodurch die Sofas rund 20 Zentimeter weiter auseinanderliegen als bisher. Hier können sich zwei Personen bequem gegenübersitzen, ohne sich mit den Knien ins Gehege zu kommen. Dicke und feste Polster tragen zum guten Sitzkomfort bei.

Nichts getan hat sich zum Glück bei den langen und bequemen Einzelbetten im Bug. Küche und Bad in der Wagenmitte fallen kompakt, aber zweckmäßig aus.

Neue und günstigere Pakete Auch beim Preis und der Paket-Struktur hat Sterckeman nachgebessert. Der Grundpreis des Easy 462 beträgt 18.990 Euro, das sind 500 Euro weniger als im Modelljahr 2026. Sogar die Pakete werden günstiger – und es sind nicht mehr alle Pakete zwangsweise nötig.

Im Prinzip reicht schon das Starter-Paket für 795 Euro. Es enthält sicherheitsrelevante Extras wie Stoßdämpfer und Antischlingerkupplung, dazu einen großen 50-Liter-Frischwassertank, verstärkte Kurbelstützen, eine seitliche Außenklappe, eine Batterie-Vorbereitung und einen rollbaren Abwassertank.

Für 1.495 Euro bringt das Ambition-Paket zusätzlich die Warmwasser-Therme, eine Duschausstattung, eine große Dachhaube, eine Fliegengittertür und zusätzliche LED-Lesespots mit. Der Inhalt des Starter-Pakets ist im Preis des Ambition-Pakets bereits inklusive.

Listenpreis sinkt um rund 3.000 Euro Die Optik des Wohnwagens wertet das Look-Paket auf. Es enthält für 495 Euro schwarze Leichtmetallfelgen, Kantenleisten, Schürzen und Radläufe sowie eine Dachreling und eine Deichselabdeckung. Extra bezahlt werden muss bei den Easy-Modellen auch die Gasheizung (Truma S 3004) für 995 Euro.

Simon Ribnitzky Das Look-Paket wertet den Wohnwagen optisch auf und sorgt für mehr Schutz im Bereich der Deichsel.

Beachtlich: Inklusive Ambition-Paket, Look-Paket und Heizung kostet der Easy 462 LJ fürs neue Modelljahr 21.975 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmodell sind das rund 3.000 Euro weniger – zumindest im Listenpreis, denn bisher boten Händler das Modell meist mit deutlichem Rabatt auf die Pflichtpakete an.

Fürs Modelljahr 2027 haben Sterckeman Easy und Caravelair Alba zudem ein neues Interieur-Design mit dunklerem Holzfurnier und weißen Schrankklappen bekommen. Es lässt den Einsteiger-Wohnwagen noch eine Spur wertiger wirken als bisher. Die Modellpalette umfasst zehn Grundrisse vom ultrakurzen 325 bis zum Familienmodell 496. Die Grundpreise liegen zwischen 15.990 Euro und 20.790 Euro.