Dieser günstige Wohnwagen hat einen Haken: Caravelair Alba 462 im Test

Auffällig schmächtig, fast knuffig, wirkt der Caravelair Alba 462 auf den Betrachter. Das liegt in erster Linie am gerade einmal 2,10 Meter schmalen Aufbau. Mit 6,65 Meter Gesamtlänge bleibt er auch in dieser Dimension bescheiden, will aber trotzdem ein vollwertiger Reisecaravan für zwei Urlauber sein. Dazu lockt ein Grundpreis unter 20.000 Euro – der allerdings nur die halbe Wahrheit sagt. Doch dazu später mehr.