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Einzeltest

Dieser günstige Wohnwagen hat einen Haken: Caravelair Alba 462 im Test

Caravelair Alba 462 im Test
Einsteiger-Wohnwagen für unter 20k – oder nicht?

vom Campingprofi seit 1959

Caravelair hat die preiswerte Alba-Baureihe aufgewertet und einen neuen Grundriss mit V-Bett und Heckdinette kreiert. Ob der kleine Franzose damit ein guter Kauf ist, klärt der Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.03.2026
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Außen, Caravelair Alba 462, Wohnwagen, Camping, Heckdinette, Einzelbetten
Foto: Andreas Becker

Auffällig schmächtig, fast knuffig, wirkt der Caravelair Alba 462 auf den Betrachter. Das liegt in erster Linie am gerade einmal 2,10 Meter schmalen Aufbau. Mit 6,65 Meter Gesamtlänge bleibt er auch in dieser Dimension bescheiden, will aber trotzdem ein vollwertiger Reisecaravan für zwei Urlauber sein. Dazu lockt ein Grundpreis unter 20.000 Euro – der allerdings nur die halbe Wahrheit sagt. Doch dazu später mehr.

Konstruktion und Materialien

Nicht gespart hat der Hersteller aus der Trigano-Gruppe bei der Konstruktion seiner Einsteiger-Baureihe. Statt Styropor und Hammerschlagblech setzt Caravelair auf feuchtigkeitsresistente XPS-Isolierung und GfK rundum – auch am Unterboden. Gänzlich holzfrei ist der sogenannte IRP-Aufbau (Insulation, Resistance,...