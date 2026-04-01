Karsten ToW: Faltcaravan mit Stauraum und Kingsize-Bett

Der niederländische Zelt-Spezialist Karsten (Zwaag) bringt ein neues Konzept an den Start: ToW – "Tent on Wheels". Dahinter steckt kein klassischer Zeltanhänger und auch kein typischer Faltcaravan, sondern ein Karsten-Luftzelt, das fest mit einem leichten Gepäckanhänger kombiniert ist.

Zielgruppe: alle, die weiterhin zelten wollen – aber mit deutlich mehr Stauraum und echtem Bettkomfort. In diesem Artikel lesen Sie mehr über aktuelle Zelt- und Faltcaravans.

Der Marktstart ist für Ostern 2026 geplant. Preislich geht es ab 13.995 Euro los. Wer im April bestellt und Lieferung im Juni wählt, bekommt laut Hersteller zeitlich begrenzt 1.000 Euro Einführungsrabatt.

Viel Stauraum im Anhänger Zelturlaub bedeutet oft, das Auto "bis unters Dach" vollzuladen – nicht selten mit Dachbox oder zusätzlichem Hänger. Genau hier setzt der ToW an. Denn beim ToW ist das Zelt nicht im Sack verstaut, sondern bildet eine Einheit mit dem Anhänger, der auch den Großteil der Campingausrüstung aufnehmen soll.

Praktisch: Auch im zusammengeklappten Zustand bleibt der Stauraum laut Hersteller gut zugänglich. Man kann also zu Hause bequem beladen und entladen.

In Minuten aufgebaut dank 4-bar-System Grundlage ist das "Karsten-Prinzip", das der Hersteller seit Jahrzehnten pflegt: ein igluförmiges Luftzelt mit zwei sich kreuzenden Luftschläuchen, die auf 4 bar aufgepumpt werden. Damit entfällt klassisches Gestänge, und der Aufbau soll besonders schnell gehen.

Am Ziel wird das Zelt auf dem Anhänger ausgeklappt, anschließend werden die Luftschläuche befüllt – und nach wenigen Minuten steht ein geräumiges Zelt.

Die Zeltfläche beziffert Karsten mit 3,5 x 3,5 Metern. Dazu kommt ein integrierter Wannenboden, der Nässe von unten fernhalten soll.

Lattenrost und Doppelmatratze Der größte Komfortsprung gegenüber klassischen Zeltlösungen ist das Schlafsystem. Im ToW schläft man nicht auf dem Boden, sondern erhöht auf einem Lattenrost mit Doppelmatratze. Das Bett hat eine Liegefläche von 210 x 165 cm

Beim Material setzt Karsten auf 100% Baumwollgewebe von TenCate, das ein angenehmes Raumklima begünstigen soll.

Kompakt unterwegs: Der B-Führerschein reicht Auch beim Zugbetrieb will Karsten die Einstiegshürde niedrig halten. Der ToW bleibt im Fahrtmodus unter einem Meter hoch, ist nicht breiter als ein Pkw und misst 3,75 Meter inklusive Deichsel. Zusätzliche Spiegel sollen daher nicht nötig sein.

Dank des geringen Gewichts soll der ToW auch für kompakte Zugfahrzeuge und E-Autos interessant sein.

Für Paare, Familien – und zum Erweitern Der niederländische Zelt-Spezialist positioniert den ToW ausdrücklich für eine breite Zielgruppe. Per Karsten-Koppelmodulen lässt sich das Zelt bei Bedarf erweitern – interessant für Familien oder längere Reisen, bei denen mehr Raum gefragt ist.

Markteinführung, Fertigung, Preis Der ToW wird laut Hersteller in Handarbeit im Zeltatelier in Zwaag gefertigt und anschließend beim Schwesterunternehmen Easy Caravanning in Emmen montiert.

Technische Daten (Herstellerangaben) Zeltgröße: 3,5 x 3,5 m

3,5 x 3,5 m Liegefläche: 210 x 165 cm

210 x 165 cm Gesamtlänge (inkl. Deichsel): 3,75 m

3,75 m Höhe (Fahrtzustand): unter 1 m

unter 1 m Eigengewicht: ca. 300 kg

ca. 300 kg Achse: 750 kg

750 kg Fahrgestell: AL-KO, gebremst