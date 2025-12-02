Extremer Offroad-Wohnwagen für Campingtouren ins australische Outback

"Prepper" sind Menschen, die sich beispielsweise durch das Erlernen von Überlebenstechniken und durch Bevorratung auf Katastrophen vorbereiten. Manche bauen sich ganze Bunker für den Ernstfall. Der australische Hersteller Patriot Campers präsentiert mit dem ST7 Supertourer einen Wohnwagen, der mit seiner robusten Aufmachung und den brachialen Offroad-Attributen, so manchen Prepper glücklich machen würde.

Der ST7 Supertourer misst 6,80 Meter Länge, ist aber während der Fahrt nur 2,30 Meter hoch. Sodass er eventuell sogar noch in den heimischen Carport passt. Am Übernachtungsplatz fährt ein Hubdach den Wohnwagen dann zu seiner vollen Höhe von 2,90 Metern aus.

Für wen ist der Wohnwagen von Patriot Campers? Geradlinige Formen, schwarze Aluminiumflächen und massive Staukästen geben ihm ein bulliges, fast militärisch wirkendes Erscheinungsbild. Raum, Komfort und Autarkie auf dem Niveau eines Wohnmobils, kombiniert mit der Robustheit eines Hardcore‑Offroaders.

Mit einem Grundpreis von 224.900 Australischen Dollar (etwa 126.962 Euro) ist der ST7 Supertourer kein Schnäppchen und nichts für Kurzentschlossene. Familien, die mehrere Wochen im Jahr im Outback verbringen möchten, finden in dem Offroad-Camper dagegen eine mögliche Begleitung.

Trinamic Luftfeder und Doppelachse

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Die im Rennsport verwurzelte Trinamic‑Luftfederung mit Doppelachse wirkt für den Anhänger wie ein Geländewagen‑Fahrwerk: selbst auf der holprigsten Outback‑Piste bleiben die Räder sicher am Boden und sichern Bodenfreiheit und Spurstabilität.

Durchs Heck steigen Camperinnen und Camper in den Wohnwagen. Die Aufbautür ist unter einer Heckklappe mit Exorack verborgen. Hier kann weiteres Zubehör, wie Sandbleche oder Halterungen, befestigt werden. Einen weiteren Träger gibt es auf dem Dach.

Der Grundriss

Patriot Campers Bis zu fünf Personen finden einen Schlafplatz im ST7. Zwei Stockbetten sind optional.

Gleich rechts neben der Tür im Heck liegt das Badezimmer mit Komposttoilette. Gegenüber ist ein langes Möbelteil eingebaut mit Staufächern und einem Waschbecken oben drauf. Die schmale Dinette hinter dem Bad wird nachts zum Einzelbett für ein Kind umgebaut. Die Eltern schlafen im Queensbett im Bug. Optional sind Stockbetten über dem Einzel- und dem Queensbett erhältlich – für insgesamt fünf Schlafplätze.

Gekocht wird draußen. Der Deichselkasten, als "Man Cave" bezeichnet, ist schon aus dem allerersten Patriot-Wohnwagen "X1" bekannt. Wer hier nicht gerne den optionalen Webergrill mit ausschwingendem Auszug bestellen will, kann sich auch für eine drei Kilo fassende Waschmaschine entscheiden. Ganz im Prepper-Stil kann der Stauraum allerdings auch zum Bunkern von Dieselkanistern genutzt werden.

Übrigens hat der Supertourer noch etwas mit dem X1 von damals gemeinsam. Die Pulverbeschichtung des kompakten Wohnwagens, die industriell und militärisch inspiriert war und wirklich australisch wirkte, wird nun wieder für den ST7 verwendet. Die langlebige Oberfläche sieht auch mit Kratzern und "Kampfnarben" aus dem Outback gut aus.

Digitale Kontrolle & Energie‑Autarkie

Patriot Campers Autarkes Reisen mit 920 Ah Lithium‑Batterie, 1.200 W Solar und 3.000 W Inverter kein Problem.

Ein 7-Zoll‑Garmin‑Touchscreen fungiert als zentrale Kommandozentrale: Batterie‑ und Solaranlage, Beleuchtung, Heizung, Federung, Wasser – alles per Fingertipp steuerbar. Die 920‑Ah‑Lithium‑Batterie, 1.200 W Solar und 3.000 W Inverter liefern echten Off‑Grid‑Komfort. Damit bekommt der ST7 eine Energie‑Unabhängigkeit, die selbst abgelegene Campsites mit Komfort versorgt.

Mit 300 l Frischwasser, 50 l Abwasser, reichlich Stauraum und Isolierung inklusive Unterbodenheizung ist der ST7 auf lange Touren ausgelegt – vom Outback Australiens bis zu europäischen Alpenpassagen. Der niedrige Schwerpunkt durch Bodeninstallation der Heizung und Systeme sorgt für sicheres Fahrverhalten auch bei Last und Steigungen.