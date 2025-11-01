Junge Familie testet den Next 380 Leichtbauwohnwagen im Gratisurlaub

Da hat es das Glück aber gut gemeint: Franzi und Alex sind nicht nur frisch verheiratet, sondern haben bei der Next-Leser-Experience von Next und CARAVANING auch 10 Tage Urlaub im brandneuen Leichtcaravan Next 380 gewonnen. Das doppelte Glück teilen die beiden 34-Jährigen mit ihrer elf Monate alten Tochter. Und so verbringt die junge Familie ihre Flitterwochen stilecht im Caravan.

Ziel der Reise: Alpencamping Nenzing in Tirol Als Reiseziel haben sich die drei den Wellness-Campingplatz Alpencamping Nenzing in Tirol ausgesucht. Und das nicht zufällig: Alex’ ganze Familie und der gesamte Freundeskreis sind leidenschaftliche Camper, die alle die klassische Camping-Karriere vom Familienzelt bis zum Caravan hinter sich haben. Erst neulich haben sich Alex’ Eltern einen neuen Fendt-Caravan bestellt.

Campingleidenschaft in der Familie

Ingo Wagner Alex liegt das Camping im Blut. Franzi kam erst durch ihren Mann zum Camping.

Den Platz in Nenzing hat Alex’ Onkel wärmstens empfohlen, der dort regelmäßig Urlaub macht. Franzi hingegen ist erst durch Alex zur vielleicht schönsten Urlaubsform der Welt gekommen. Bevor sie ihn kannte, verbrachte sie ihre Urlaube meist im Hotel – inzwischen ist sie aber ebenfalls vom Campingvirus befallen. Beste Voraussetzungen also für einen unvergesslichen Urlaub im Next 380, auf den sich die beiden riesig freuen.

6710 Nenzing(AT) Alpencamping Nenzing 22 Bewertungen 54,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Gut vorbereitet auf jedes Wetter Damit der Familie das Herbstwetter nichts anhaben kann, hat Next natürlich ein passendes Vorzelt von Isabella beigelegt. Vor dem Aufbau des Zeltes hat Alex keinen Bammel: "Meine Eltern kommen ja auch vier Tage nach Nenzing, die kennen sich aus – und passen auf unsere Tochter auf, damit wir ein wenig Zeit für uns haben", lacht der sympathische Bayer.

Premiere für Alex: Caravanziehen mit dem E-Auto

Ingo Wagner Der Skoda Enyaq macht sich gut als Zugwagen. Unterwegs hat er keine Schwierigkeiten, Kühlschrank und Heizung zu speisen.

Trotz weitreichender Campingerfahrung ist die Tour mit dem Next auch eine Doppelpremiere: Alex hat noch nie selbst einen Wohnwagen gezogen – und schon gar nicht mit einem E-Auto, das er als Dienstwagen nutzen darf. Doch schon beim Ankuppeln im Next-Werk in Mertingen zeigt der junge Familienvater, dass ihm Handgriffe und Technik nicht fremd sind.

Erfreut registrieren Alex und Fendt-/Next-Werkstattleiter Christoph Ryssel, dass der Skoda Enyaq den serienmäßigen Kompressorkühlschrank, das Gebläse der Gasheizung Truma Varioheat sowie die Lichtanlage des Next zuverlässig mit 12 Volt versorgt. So kann die fröhliche Familie auch Zwischenstopps im Warmen verbringen.

Schlafkomfort für die ganze Familie

CARAVANING Der Next 380 bietet drei Schlafplätze: zwei im Bugbett und einer in der umgebauten Sitzgruppe.

Die Aufteilung der Betten hat Franzi schon geklärt: "Alex schläft auf der umgebauten Hecksitzgruppe", lacht sie. Angst muss Alex davor nicht haben, denn mit 201 × 85–96 cm ist sie durchaus erwachsenentauglich. Franzi selbst wird es sich mit Töchterchen Nora im französischen Bett im Bug gemütlich machen.

Blick in die Zukunft: Ein eigener Caravan? Wenn sich der Next 380 für die kleine Familie bewährt, könnte er durchaus eine Überlegung wert sein, erzählt Alex. Denn dass irgendwann ein eigener Caravan angeschafft werden soll, steht schon fest. Da Alex’ Arbeitgeber seine Außendienst-Flotte komplett elektrifiziert hat, muss der zukünftige Wohnwagen möglichst leicht, aber dennoch komfortabel sein – Attribute, die auf den nur rund 800 Kilo schweren Next 380 perfekt zutreffen.