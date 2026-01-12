Qualitätsmängel im Wohnmobil: Was die Industrie jetzt tun muss – ein Kommentar

Sinkende Nachfrage, Händlerinsolvenzen, übermäßiges Wildcamping. Die Caravaning-Industrie kämpft derzeit in vielen Bereichen mit schlechten Kennwerten. Aus Sicht eines Fachmagazins, das immer auch Anwalt der Leserinnen und Leser ist, ist der folgende Umstand aber besonders bedenklich: 64 Prozent der Teilnehmenden der promobil Leserwahl 2025 gaben an, in den zwölf Monaten davor Probleme mit ihrem Fahrzeug gehabt zu haben. Wenn fast zwei Drittel von mehr als 15.000 Leserinnen und Lesern darüber berichten, ist das ein starkes Indiz für allgemeine Qualitätsprobleme. Zumal die Fertigungsqualität tatsächlich abzunehmen scheint. Denn die Zahl ist seit 2022 von schon zu hohen 49 Prozent schrittweise auf den aktuellen Wert angestiegen.

Mehr Mängel am Möbelbau bei neueren Fahrzeugen Diese Entwicklung scheint hausgemacht und die Wohnmobilherstellern können sie nicht allein auf externe Faktoren oder Zulieferer schieben. Und sie scheint in einigen Bereichen besonders jüngere Fahrzeuge zu betreffen, wie die Angaben der Leserwahl-Teilnehmer zu spezifischen Schwachstellen belegen. Beim Basisfahrzeug verteilt sich die Zahl der Problemmeldungen gleichmäßig auf ältere und neuere Modelle. Bei Bordelektronik und Möbelbau nennen jedoch deutlich mehr Besitzer jüngerer Wohnmobile Probleme. Neufahrzeuge schneiden gerade in den Kategorien deutlich schlechter ab, für deren Montage die Auf- und Ausbauhersteller zuständig sind. So entsteht unweigerlich der Eindruck, dass die Caravaning-Industrie in der Boomphase nach Corona zwar die Stückzahlen nach oben geschraubt, aber die Qualität vernachlässigt hat.

Fairerweise muss gesagt werden: Diese Jahre waren nicht einfach für die Hersteller, weil sie zeitweise mit dem Zusammenbruch von Lieferketten zusammentrafen. Vielfach wurden einzelne Komponenten nicht rechtzeitig geliefert, was die Produktionslogistik gehörig durcheinander brachte. So manches Wohnmobil übersprang daher einzelne Produktionsschritte und musste unfertig zwischengeparkt werden. Sobald die fehlenden Teile, etwa Fenster, Elektronikbauteile, Heizungen, wieder verfügbar waren, wurden sie nachträglich montiert. Klar, dass unter solchen Produktionsprozessen die Qualität leidet.

Ein weiterer Grund, warum mehr Leser als in den vergangenen Jahren Mängel zurückmelden. Die Branche hat sich mit dem Boom auch viele Neukunden erschlossen, die zum Teil möglicherweise nicht auf die Standards der Branche eingestellt waren und ihre Ansprüche enttäuscht sahen.

Qualitätsbewusstsein fängt mit der Größe der Schraube an

Benjamin Büchner Manche Leser von promobil hatten schon sehr viel Ärger mit ihrem Wohnmobil.

Nur durch diese Faktoren lässt sich aber nicht erklären, warum 15 Prozent mehr Camperinnen und Camper bei der Leserwahl von Problemen mit ihren Wohnmobilen berichten. Wer die Einzelzuschriften auf unsere Umfrage des Monats zum Thema Möbelbau durchliest, gewinnt schnell den Eindruck, dass die Caravaning-Industrie in Sachen Produktionsqualität buchstäblich an einigen Stellschrauben drehen sollte. Gleich mehrere Leser berichten davon, das Holzteile abfielen, weil die Schrauben zu kurz oder Scharniere zu klein waren. Das können Händler in der Werkstatt zwar einfach beheben, passieren sollte es aber nicht einmal im Einzelfall. Gleiches gilt für fragile Verriegelungen an Schubladen, die in Fahrtrichtung öffnen und Beschleunigungs- und Bremskräfte aufnehmen müssen oder Holzelemente mit zu geringer Tragfähigkeit. Das sind keine vereinzelten Produktionsfehler, sondern scheint auf fehlendes Qualitätsbewusstsein hinzudeuten.

Solches Verhalten ärgert und schadet den Kundeninnen und Kunden und auch den Herstellern selbst. Sie machen es so neuen Akteuren auf dem Markt leichter, die günstiger und möglicherweise besser produzieren können. Um die zu finden, muss der Blick nicht einmal bis nach China wandern. In Polen, der derzeit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft der EU, etabliert sich gerade eine Caravaning-Industrie mit mehreren Herstellern. Qualitäts-, Produktions- und Service-Standards der polnischen Marken werden von deutschen Händlern sehr geschätzt. Wer als Wohnmobilhersteller aus Deutschland gegen solche Konkurrenz bestehen will, muss in die Qualität und die Stabilität seiner Ausbauten investieren.