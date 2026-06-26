Leere Kilos: Das Geschäft mit der Wohnwagen-Zuladung

Es ist eine dieser Stammtisch-Thesen, die trotzdem einen wahren Kern haben. Wer sich mit dem Thema Auflastung beschäftigt, stößt früher oder später auf Fragen. Und die sind nicht so leicht wegzuwischen.

Die Rechnung ist simpel – aber es kommt auf den Ausgangswert an Fangen wir mit den Grundlagen an. Die Zuladung eines Wohnwagens ergibt sich aus einer denkbar schlichten Formel:

Zuladung = zulässiges Gesamtgewicht (zGG) minus Masse im fahrbereiten Zustand (MiFz)

Die MiFz schließt dabei einen 90-Prozent-gefüllten Tank sowie alle Betriebsflüssigkeiten ein – beim Wohnwagen also auch Gasvorrat und Frischwasser. Wer hingegen mit leerem Tank, ohne Gas und ohne Wasser wiegt, rechnet auf Basis des reinen Leergewichts – und gewinnt auf dem Papier noch etwas mehr Zuladung. Beide Werte sind in der Praxis relevant, sollten aber nicht verwechselt werden.

Was bleibt: Wer das zGG nach oben bewegt – und die MiFz bleibt, wo sie ist – hat automatisch mehr Zuladung. So weit, so klar.

Das Interessante: Viele Hersteller bieten exakt dasselbe Modell in verschiedenen Gewichtsstufen an. Gleiche Baureihe, gleiche Ausstattung, gleicher Grundriss – aber einmal mit 1.500 kg zGG, einmal mit 1.700 kg und vielleicht noch mit 1.800 kg. Und die höheren Stufen kosten Aufpreis. Nicht selten mehrere hundert Euro.

Die Frage, die sich dann stellt: Was bekommt man dafür eigentlich?

Wenn das Mehrgewicht aus der Schublade kommt Die Antwort ist in manchen Fällen ernüchternd. Bei einer Reihe von Wohnwagen-Modellen sind Achse, Rahmen, Bremsanlage, Deichsel und Kupplung von Haus aus großzügiger dimensioniert, als es das Basiszertifikat vermuten lässt. Hersteller bauen gerne mit Gleichteilen – das spart in der Produktion Geld und vereinfacht die Logistik erheblich.

Was bedeutet das in der Praxis? Dass das Fahrwerk des 1.500-kg-Wohnwagens technisch womöglich schon 1.800 kg könnte. Und dass die Auflastung auf das höhere zGG im Wesentlichen bedeutet:

Eine andere Variantencodierung in den Herstellerdaten

Neue Fahrzeugpapiere (CoC)

Eine Herstellerfreigabe

Etwas Verwaltungsaufwand Das ist dann die "Papier-Auflastung" über die man sich als Käufer aufregen möchte.

Aber Achtung: Ein höheres zGG ist eine Freigabe – und die macht ein Hersteller nicht aus Jux.

Der Blick ans Achsrohr verrät mehr als jeder Prospekt Ein oft übersehener Praxistipp: Auf dem Achsrohr ist vom Achshersteller ein Typenschild vernietet, auf dem die maximale Tragfähigkeit der Achse eingestanzt ist. Liegt das im Fahrzeugschein eingetragene zGG unter diesem Wert, ist eine Auflastung bis zur Achskapazität in vielen Fällen tatsächlich nur Formsache. Wer also wissen will, ob sein Wohnwagen technisch mehr könnte – einfach mal unter den Wohnwagen schauen.

Aber – und das ist entscheidend:

So berechtigt die Kritik im Einzelfall sein mag: Sie gilt eben nicht pauschal. Denn genauso oft sind die Gewichtsstufen technisch handfest begründet. Die häufigsten Engpässe in der Praxis:

Reifen und Lastindex Der Klassiker. Ein höheres zGG bedeutet mehr Last pro Achse – und wenn der Lastindex der montierten Reifen nicht mitspielt, ist Schluss. Dann muss gewechselt werden, bevor überhaupt irgendjemand an Eintragungen denkt.

Der Klassiker. Ein höheres zGG bedeutet mehr Last pro Achse – und wenn der Lastindex der montierten Reifen nicht mitspielt, ist Schluss. Dann muss gewechselt werden, bevor überhaupt irgendjemand an Eintragungen denkt. Achse und Bremsanlage Tragfähigkeit, Lagerdimensionierung, Bremsmoment – das muss zur neuen Gewichtsklasse passen. Tut es das nicht, wird aus "Papier-Auflastung" schnell ein echtes Umrüstprojekt.

Tragfähigkeit, Lagerdimensionierung, Bremsmoment – das muss zur neuen Gewichtsklasse passen. Tut es das nicht, wird aus "Papier-Auflastung" schnell ein echtes Umrüstprojekt. Deichsel, Kupplung und Auflaufeinrichtung Auch hier gelten klare Lastgrenzen. Wer seine Auflaufbremse über ihre Auslegungsgrenze hinaus belastet, handelt grob fahrlässig. Fazit: Bei manchen Modellen ist die Gewichtsgrenze wirklich willkürlich gesetzt – bei anderen ist sie das Ergebnis harter Komponentengrenzen. Von außen ist das nicht immer zu erkennen. Der Blick ans Achsrohr – wie oben beschrieben – ist oft der schnellste Weg zur Wahrheit.

Ein niedriges zGG kann auch Strategie sein Hier lohnt ein Perspektivwechsel. Denn ein niedriges zGG ist nicht nur ein Nachteil – es kann für viele Käufer sogar der entscheidende Grund sein, sich bewusst für die leichtere Variante zu entscheiden.

Ein niedriges zGG senkt die Hürden bei der Zugfahrzeugwahl, hält die Führerscheinkombination im B-Bereich – und ist eine der Voraussetzungen für die begehrte Tempo-100-Zulassung. Wer also auflastet, sollte vorher genau prüfen, ob er sich damit nicht ungewollt aus der 100-km/h-Freigabe schießt.

Manchmal ist das günstigere Modell mit niedrigerem zGG also kein schlechteres – sondern schlicht das für die eigene Situation passendere.

Was die Hersteller dazu sagen würden Fairerweise muss man festhalten: Auch eine "Auflastung nur auf dem Papier" ist nicht kostenlos zu haben – zumindest nicht für den Hersteller. Wer ein höheres zGG freigibt, übernimmt damit Verantwortung. Das Fahrzeug muss in dieser Gewichtsklasse sicher, genehmigungskonform und belastbar sein. Das erfordert:

Eine sauber dokumentierte Typgenehmigung/Variante

Prüfnachweise für Bremsen, Fahrwerk und alle lasttragenden Komponenten

Laufende Haftungsübernahme für den Betrieb in dieser Klasse Dazu kommen Prozesskosten – Papiere, Systeme, Händlerabwicklung. Das summiert sich. Ob es mehrere hundert Euro summiert, darf man durchaus hinterfragen.

Der vielleicht ehrlichste Grund für den Aufpreis ist jedoch ein anderer: Marktlogik. Zuladung ist ein Verkaufsargument. Wer mehr Zuladung will, zahlt mehr – genau wie für einen größeren Kühlschrank, ein Autarkpaket oder eine bessere Matratze. Ob dahinter nennenswerter Mehraufwand steckt, interessiert den Markt nur bedingt.

Was Käufer tun können Wer beim Kauf nicht die Katze im Sack kaufen will, sollte das Thema Zuladung vor der Unterschrift sauber klären.

1. Papiere lesen Im CoC und der Zulassungsbescheinigung Teil I stehen die entscheidenden Werte: zGG, Achslast(en), Reifendimension mit Lastindex, Stützlast, Kupplungsangaben. Wer diese Zahlen kennt, kann vieles selbst einschätzen.

2. Den Händler konkret fragen "Ist für dieses Fahrzeug mit dieser FIN eine Auflastung auf X kg ohne Umrüstung möglich – und welche Dokumente bekomme ich dafür?"

3. Ans Achsrohr schauen Das Typenschild am Achsrohr verrät die maximale Tragfähigkeit der Achse. Liegt das eingetragene zGG darunter, ist Luft nach oben – und die Frage nach der Auflastung wird sehr konkret.

4. Engpasskomponenten identifizieren Ist der Reifen-Lastindex zum gewünschten zGG ausreichend? Achslast im Rahmen? Kupplung und Deichsel freigegeben? Wenn einer dieser Punkte nicht passt, wird aus der einfachen Auflastung ein Umbau.

5. Prüforganisation einschalten Wer Unterstützung bei der Auflastung sucht, ist bei renommierten Prüforganisationen wie TÜV oder Dekra gut aufgehoben. Sie können einschätzen, ob eine Auflastung im konkreten Fall möglich ist – und begleiten den Prozess fachkundig.