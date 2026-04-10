„Schlampige Verarbeitungsqualität“: Wohnmobil-Besitzer berichten von Mängeln an Fahrzeugen

Bei den Wohnmobilmöbeln sehe ich vor allem Probleme bei den Verriegelungen und Versteifungen. Mein Wohnmobil hat Schubladen, die in Fahrtrichtung aufgehen. Die Riegel haben bei mittelschwerer Beladung (Schublade hing vielleicht 1 mm durch) schon nicht mehr gegriffen und schnellten beim Bremsen nach vorne heraus. Ich möchte mir nicht vorstellen, was bei einem Crash passiert. Meiner Meinung nach dürfen solche Riegel auch nicht von Holzschrauben gehalten werden, sondern müssen formschlüssig mit der Schubladenfront verbunden sein und möglichst beidseitig verriegeln. Ein anderes Problem hatte ich mit Versteifungselementen für dünne Leichtbauplatten. Eine flache Platte (Tür) hat einfach keine Stabilität, nur die Form (Rundung, Winkel) gibt hier Stabilität. Natürlich weiß ich, dass eine flache Platte leichter zu produzieren ist als eine mit Rundung, aber haltbarer Leichtbau geht aus flachen Platten einfach nicht.