Wohnmobil-Stellplätze an deutschen Fährhäfen: Nie mehr Stress beim Einschiffen

Wer mit dem Wohnmobil über die Ostsee schippern will, kennt das Problem: Fähren sind oft ausgebucht, Kabinen teuer – und die Wartezeit am Hafen kann nerven. Doch es gibt eine clevere Lösung: Stellplätze direkt in Hafennähe! So müssen Sie früh am Morgen nur noch aufs Schiff rollen.

Warum im überfüllten Terminal schlangestehen, wenn man stattdessen in Ruhe parken, die Umgebung erkunden und pünktlich am nächsten Morgen zum Ablegen am Schiff sein kann? Diese Stellplätze sind nicht nur praktisch, sondern oft auch günstiger als eine Fähren-Kabine für Nachtfahrten – und bieten dazu noch echten Komfort.

Wohnmobil-Stellplätze an deutschen Fährhäfen Ob Kiel, Rostock, Lübeck oder Fehmarn: In Deutschland gibt es zahlreiche Wohnmobil-Stellplätze, die nur wenige Minuten vom Fährterminal entfernt liegen. Viele davon punkten mit Strom, Sanitäranlagen und sogar Meerblick – perfekt, um die letzte Nacht vor der Überfahrt entspannt zu verbringen. Keine teuren Nachtfahrten, keine Hektik am Morgen.

Doch nicht nur die Lage macht diese Stellplätze attraktiv. Viele liegen in touristisch reizvollen Gebieten, sodass man vor oder nach der Fährfahrt noch schnell die Stadt erkunden oder einen Strandspaziergang machen kann. Außerdem können Reisemobilistinnen ihr Fahrzeug günstig parken– besonders im Vergleich zu den oft überteuerten Hafenparkplätzen.

Stellplatz-Tipp: "Förde- und Kanalblick" in Kiel

24106 Kiel (D) Wohnmobilstellplatz Förde- und Kanalblick 106 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt an der Kieler Förde liegt dieser idyllische Stellplatz – perfekt für Wohnmobilfans, die Wasser lieben. 40 Plätze, Strom, Sanitär und ein grandioser Blick auf vorbeiziehende Schiffe. Ideal für Ausflüge in die Stadt oder an die Ostsee.

Fähren ab Kiel:

mit Stena Line geht’s nach Göteborg (Schweden, ca. 14,5 Std.)

geht’s nach Göteborg (Schweden, ca. 14,5 Std.) mitDFDS nach Klaipėda (Litauen, 21 Std.) oder Oslo (Norwegen, 20 Std.) Stellplatz-Tipp: "Kite-Parkplatz" auf Fehmarn

23769 Fehmarn (D) Kite Parkplatz Fehmarn 8 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Hier weht der Wind – perfekt für Kitesurfer und Wohnmobilisten, die Freiheit lieben. Der Platz liegt direkt am Strand, hat Strom, Wasser und einfache Sanitäranlagen. Ideal für Wassersportler oder Entdecker der Insel.

Fähren ab Fehmarn:

mit Scandlines geht’s von Puttgarden nach Rødby (Dänemark, 45 Min.) – die schnellste Verbindung nach Skandinavien! Stellplatz-Tipp: "Parkplatz zur Warnow" in Rostock

18147 Rostock (D) Parkplatz zur Warnow 11 Bewertungen Kostenlos Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt an der Warnow, nur 5 Minuten vom Rostocker Hafen entfernt, liegt dieser praktische Stellplatz. 30 Plätze, Strom, Wasser und ein toller Blick aufs Wasser – perfekt für Städtetrip oder Hafenflair.

Fähren ab Rostock:

mit TT-Line geht’s nach Trelleborg (Schweden, 6 Std.)

geht’s nach Trelleborg (Schweden, 6 Std.) mit Stena Line nach Nynäshamn (bei Stockholm, 18 Std.)

nach Nynäshamn (bei Stockholm, 18 Std.) Finnlines fährt nach Helsinki (Finnland, 30 Std.) Stellplatz-Geheimtipp: "Am Fischereihafen" in Lübeck

23570 Lübeck (D) Wohnmobilstellplatz am Fischereihafen 68 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Wasser, nur 10 Minuten von Lübecks Altstadt entfernt, liegt dieser ruhige Stellplatz. 20 Plätze mit Strom, Sanitär und Blick auf die Trave – perfekt für Stadtentdecker und Hafenromantik.

Fähren ab Lübeck/Travemünde:

der Finnlines geht’s nach Helsinki (Finnland, 30 Std.)

geht’s nach Helsinki (Finnland, 30 Std.) der TT-Line nach Trelleborg (Schweden, 8 Std.)

nach Trelleborg (Schweden, 8 Std.) mit der Stena Line nach Liepāja (Lettland, 27 Std.)