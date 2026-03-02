Wohnmobil-Stellplätze an deutschen Fährhäfen: Nie mehr Stress beim Einschiffen

Wer mit dem Wohnmobil über die Ostsee schippern will, kennt das Problem: Fähren sind oft ausgebucht, Kabinen teuer – und die Wartezeit am Hafen kann nerven. Doch es gibt eine clevere Lösung: Stellplätze direkt in Hafennähe! So müssen Sie früh am Morgen nur noch aufs Schiff rollen.
Warum im überfüllten Terminal schlangestehen, wenn man stattdessen in Ruhe parken, die Umgebung erkunden und pünktlich am nächsten Morgen zum Ablegen am Schiff sein kann? Diese Stellplätze sind nicht nur praktisch, sondern oft auch günstiger als eine Fähren-Kabine für Nachtfahrten – und bieten dazu noch echten Komfort.
Wohnmobil-Stellplätze an deutschen Fährhäfen
Ob Kiel, Rostock, Lübeck oder Fehmarn: In Deutschland gibt es zahlreiche Wohnmobil-Stellplätze, die nur wenige Minuten vom Fährterminal entfernt liegen. Viele davon punkten mit Strom, Sanitäranlagen und sogar Meerblick – perfekt, um die letzte Nacht vor der Überfahrt entspannt zu verbringen. Keine teuren Nachtfahrten, keine Hektik am Morgen.
Doch nicht nur die Lage macht diese Stellplätze attraktiv. Viele liegen in touristisch reizvollen Gebieten, sodass man vor oder nach der Fährfahrt noch schnell die Stadt erkunden oder einen Strandspaziergang machen kann. Außerdem können Reisemobilistinnen ihr Fahrzeug günstig parken– besonders im Vergleich zu den oft überteuerten Hafenparkplätzen.
Stellplatz-Tipp: "Förde- und Kanalblick" in Kiel
Direkt an der Kieler Förde liegt dieser idyllische Stellplatz – perfekt für Wohnmobilfans, die Wasser lieben. 40 Plätze, Strom, Sanitär und ein grandioser Blick auf vorbeiziehende Schiffe. Ideal für Ausflüge in die Stadt oder an die Ostsee.
Fähren ab Kiel:
- mitStena Line geht’s nach Göteborg (Schweden, ca. 14,5 Std.)
- mitDFDS nach Klaipėda (Litauen, 21 Std.) oder Oslo (Norwegen, 20 Std.)
Stellplatz-Tipp: "Kite-Parkplatz" auf Fehmarn
Hier weht der Wind – perfekt für Kitesurfer und Wohnmobilisten, die Freiheit lieben. Der Platz liegt direkt am Strand, hat Strom, Wasser und einfache Sanitäranlagen. Ideal für Wassersportler oder Entdecker der Insel.
Fähren ab Fehmarn:
- mit Scandlines geht’s von Puttgarden nach Rødby (Dänemark, 45 Min.) – die schnellste Verbindung nach Skandinavien!
Stellplatz-Tipp: "Parkplatz zur Warnow" in Rostock
Direkt an der Warnow, nur 5 Minuten vom Rostocker Hafen entfernt, liegt dieser praktische Stellplatz. 30 Plätze, Strom, Wasser und ein toller Blick aufs Wasser – perfekt für Städtetrip oder Hafenflair.
Fähren ab Rostock:
- mit TT-Line geht’s nach Trelleborg (Schweden, 6 Std.)
- mit Stena Line nach Nynäshamn (bei Stockholm, 18 Std.)
- Finnlines fährt nach Helsinki (Finnland, 30 Std.)
Stellplatz-Geheimtipp: "Am Fischereihafen" in Lübeck
Direkt am Wasser, nur 10 Minuten von Lübecks Altstadt entfernt, liegt dieser ruhige Stellplatz. 20 Plätze mit Strom, Sanitär und Blick auf die Trave – perfekt für Stadtentdecker und Hafenromantik.
Fähren ab Lübeck/Travemünde:
- der Finnlines geht’s nach Helsinki (Finnland, 30 Std.)
- der TT-Line nach Trelleborg (Schweden, 8 Std.)
- mit der Stena Line nach Liepāja (Lettland, 27 Std.)