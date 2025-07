Camping auf der Schwäbischen Alb in Albstadt: Eldorado für Biker und Wanderer

Die bunte Informationstafel am Waldheim bei Albstadt-Ebingen weist auf die Besonderheiten und Herausforderungen des Erd-, Wurzel- und Stein-Trails hin. Da der Trail-Spielplatz beim Freizeitgelände des Waldheims liegt, gibt es noch weitere Attraktionen für Familien zu entdecken. Gleich neben den Single-Trails steht eine Minigolfanlage. Ein paar Meter entfernt lädt der Klettergarten zu Abenteuern in der Höhe ein und auch das Wildgehege mit den Wildschweinen ist nur wenige Minuten entfernt.

Die Tour besteht zu rund einem Drittel aus Single Trails, also schmalen Pfaden, und hat alles, was ein Mountainbiker-Herz begehrt. Knackige Anstiege, steile Abfahrten und anspruchsvolles Terrain bietet auch der "Gonso Trail", der etwas über 45 Kilometer lang ist und knapp 1.000 Höhenmeter bereithält. Eine ideale Trainingstour für den nächsten Albstadt Bike Marathon, der hier seit 1995 jährlich stattfindet. Die Marathon-Strecke mit Start und Ziel in Albstadt führt über 83 Kilometer und 2.000 Höhenmeter über die Schwäbische Alb und verbindet alle neun Stadtteile, die sich vor 50 Jahren zu Albstadt zusammengeschlossen haben. Nach so einem Tag im Fahrradsattel kann man im Waldheim einkehren.